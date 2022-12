Aarau nimmt neuen Anlauf zu Erneuerung der Winkelried-Sportanlage

Aarau Erneuerung der Sportanlage Winkel in Rohr: Stadtrat unternimmt einen weiteren Anlauf nach der Rückweisung Im Januar soll der Einwohnerrat einen Zusatzkredit für die überarbeitete Projektierung sprechen. Neu soll im Rohrer Winkel nur ein Kunstrasenfeld statt zwei errichtet werden – zumindest vorerst. Baustart wäre frühestens im Herbst 2024. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Um die Erneuerung Sportplatzes Winkel in Aarau Rohr wird schon seit Jahren gestritten. Bild: Nadja Rohner

Aarau braucht neue Sportplätze. Die heutigen Fussballfelder sind laut aktualisiertem Gemeindesportanlagenkonzept (Gesak) 130 Stunden pro Woche ausgelastet und es gibt Bedarf für weitere 77 Stunden, der aber mit den heutigen Anlagen nicht gedeckt werden kann. So werden auch keine neuen Teams gebildet, obwohl eine Nachfrage danach besteht. Der Stadtrat versucht deshalb schon seit Jahren, neue Plätze und Garderoben zu bauen.

Erste Anläufe dazu scheiterten. Anfang 2020 sprach der Einwohnerrat zwar 210'000 Franken für die Projektierung einer Erweiterung des Sportplatzes Winkel im Stadtteil Rohr, wies aber zehn Monate später das vorgelegte Projekt zurück mit der Auflage, es zu überarbeiten. Im Vorfeld davon hatte die IG Winkel Rohr eine Petition gegen den Ausbau lanciert und über 1900 Unterschriften gesammelt.

Das Projekt wurde bisher bekämpft von der Nachbarschaft sowie von der nahe gelegenen Kirche und den Jägern. Sie befürchteten störende Flutlichter, Lärm, Verkehr, Störungen bei Beisetzungen auf dem Friedhof, dazu künftig kostenpflichtige Parkplätze und den Verlust der grossen Freizeitfläche, wenn der modernisierte Sportplatz eingezäunt würde. Auch seitens FC Rohr hiess es vor zwei Jahren: «Wir verlangen diesen Ausbau nicht; uns reicht die Anlage so, wie sie ist.»

Beim dritten Versuch soll es klappen

Nebst dem FC Rohr benützt auch der Verein HNK Adria Aarau den Sportplatz. Der FC Aarau Frauen, heute Red Boots Aarau, wie auch die FCA-Senioren könnten die Anlage dereinst ebenfalls mitnutzen, hält der Stadtrat nun in seiner Botschaft an den Einwohnerrat fest.

Es ist der dritte Versuch, den er startet, um den Sportplatz erneuern zu können. 2020 scheiterten zwei Anträge für einen Baukredit von über 5 Millionen Franken. Damals führte der ehemalige Stadtrat Daniel Siegenthaler das zuständige Ressort. Nun soll es unter seiner Nachfolgerin Suzanne Marclay-Merz klappen, die zuletzt einen Sieg mit dem deutlichen Ja zum KIFF-Neubau verbuchen konnte.

Statt zwei nur noch ein Kunstrasenfeld

Bedeutendste Änderung im Vergleich zu den bisherigen Vorstössen ist wohl die Reduktion der Anzahl neuer Kunstrasenfelder im Rohrer Winkel von zwei auf nun nur noch eines. Es wird zwar nicht gänzlich ausgeschlossen, dass dereinst zwei Kunstrasenfelder dort stehen werden. Doch der Stadtrat hat nach Gesprächen mit der Paritätischen Kommission Aarau-Rohr (Pako) entschieden, im Rahmen eines «moderaten Ausbaus» am Standort Winkel «mindestens eines der Naturrasenfelder durch ein Kunstrasenfeld» zu ersetzen.

Das heutige zweite Naturrasenfeld wiederum würde eine professionelle Ausstattung (Stichwort Drainage) für eine intensive Nutzung von bis zu 30 Stunden pro Woche erhalten. Dazu besteht noch die Möglichkeit, den bestehenden Bolzplatz mit einem Kunst- oder Naturrasenbelag zu versehen.

Die Sportanlage Winkel liegt auf dem Rasenfeld im Bild links. Kirche und Friedhof sind in unmittelbarer Nähe. Bild: Chris Iseli

Bedarf nach mindestens zwei Kunstrasenfeldern in Aarau gibt es aber dennoch, dies habe auch die im letzten Sommer erfolgte Aktualisierung des Gesak bestätigt. Kunstrasen erlauben nämlich Trainings auch im Winter. Deshalb prüft der Stadtrat nun die Errichtung eines Kunstrasenfeldes in der Sportanlage Schachen.

Das Zielszenario des Stadtrats lautet wie folgt: In den nächsten Jahren soll Aarau zwei Kunstrasenspielfelder haben, dazu vier modernisierte Naturrasenfelder, alle inklusive Beleuchtung. Und es gibt ganze zwölf Garderoben mehr als heute.

Im nun angepeilten moderaten Ausbau im Rohrer Winkel sind zwei neue Garderoben samt Unterstellmöglichkeiten für Geräte zur Rasenpflege ein Muss. Dieser Punkt hat sich im Vergleich zur letzten Vorlage vor zwei Jahren nicht geändert.

Der Platz bleibt offen – keine Einzäunung

In der neuen Vorlage hat der Stadtrat versucht, den Nachfragen des Sports wie den Anliegen der Anwohnerschaft Rechnung zu tragen. Diese «Balance zwischen den Bedürfnissen» wurde vom Einwohnerrat bei der Rückweisung des letztes Vorstosses gefordert. Auch sollten speziell der Bedarf des Frauenfussballs sowie ökologische Aspekte berücksichtig werden.

Vereinbart wurde, dass im Winkel keine Hochligaspiele vorgesehen sind. Dazu werden nur Vereine von Aarau zugelassen, wobei der Stadtrat sich da die Möglichkeit vorbehält, «eine Belegung durch externe Vereine zu prüfen», falls Kapazitäten dereinst frei werden sollten. «Damit wäre das Gegenrecht gegeben, wenn Aarauer Vereine aus Kapazitätsgründen externe Sportanlagen nutzen können.» Heute tragen Aarauer Teams zum Beispiel Meisterschaftsspiele in Gränichen aus.

Der Anwohnerschaft wichtig war die weiterhin freie Nutzung des Winkels als offene Begegnungs- und Freizeitfläche. Der Stadtrat verzichtet deshalb explizit auf eine Einzäunung. Kostenpflichtige Parkplätze wird es je nach dem aber schon geben: Das städtische Parkierungsreglement wird neu auf den Parkplatz angewendet. Im Rahmen der Projektierung wird ein Verkehrskonzept erstellt.

Nun ist der Einwohnerrat wieder an der Reihe: An der nächsten Sitzung am 23. Januar soll ein zusätzlicher Projektierungskredit von 133'000 Franken bewilligt werden. Bis Juni würde das Bauprojekt ausgearbeitet und der Baukredit Ende September dem Einwohnerrat vorgelegt. Möglicher Baubeginn wäre dann Oktober 2024 mit Fertigstellung im Mai 2025.

