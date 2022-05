Aarau Erneut viele Einsprachen gegen Personalparkhaus für Kantonsspital Die Projektänderung sorgt in Aarau für ähnlich viel Kritik wie das Ursprungsprojekt. Das Stadtbauamt ist gefordert. Nadja Rohner 1 Kommentar 25.05.2022, 16.55 Uhr

Das geplante Personal-Parkhaus beim Kantonsspital Aarau ist heftig umstritten. Es gibt aber auch Befürworter. Sie haben sich 2020 in einer Petition für das Projekt stark gemacht. Zvg

Das Aarauer Stadtbauamt hat an der letzten Einwohnerratssitzung einen Rüffel kassiert, weil es für die Bearbeitung von Baugesuchen zu lange brauche. Das liegt nicht nur am Fachkräftemangel, sondern auch an der Menge und vor allem der Komplexität der Gesuche. Zum Beispiel: das neue Personalparkhaus des Kantonsspitals (KSA). Es soll 12 Millionen kosten, netto 465 zusätzliche Parkplätze bringen (total 790) und neben dem Besucherparkhaus auf dem heutigen Mitarbeiterparkplatz gebaut werden.

Das Baugesuch hierfür lag Mitte 2020 erstmals öffentlich auf. Es gingen mehrere Dutzend Einsprachen ein. Anwohner fürchten Mehrverkehr; der Verband VCS findet, es brauche keine zusätzlichen Parkplätze, und der Verein Aarau Mobil findet, das Parkhaus widerspreche der allgemeinen Stossrichtung, den motorisierten Individualverkehr zu plafonieren.

23 Einsprachen von 16 verschiedenen Absendern

Im Februar 2022 überbrachten dann der damalige Interims-CEO Sergio Baumann und Bauanwalt Peter Heer dem Stadtbauamt weitere Unterlagen – darunter eine Projektänderung. Diese machte eine weitere öffentliche Baugesuchsauflage nötig. Die Auflage dauerte bis am 2. Mai. Und beschert dem Stadtbauamt nochmals einen grossen Haufen Zusatzarbeit: «Gegen das Mitarbeiterparkhaus KSA sind von 16 Parteien – teilweise aus mehreren Personen bestehend – insgesamt 23 Eingaben eingegangen», sagt Stadtbaumeister Jan Hlavica auf Anfrage. «Es sind entweder Repliken zur Stellungnahme KSA aus der ersten Auflage oder Einwendungen gegen die zweite Auflage.» Es habe keine Sammeleinsprache, hinter der viele Personen stehen, dabei.

Verkehrsgutachten beim KSA: Überlagerung der verkehrlichen Effekte, unterschiedliche Auswirkungen auf die verschiedenen Quartiersstrassen. Die entsprechenden Effekte sind für das angestrebte Szenario B mit Aufhebung des Rechtsabbiegegebotes bei der Parkhausausfahrt in der folgenden Abbildung qualitativ dargestellt. Zvg

Konkret stellt das Kantonsspital mit der Projektänderung zwei Forderungen: Künftig soll man aus dem Besucher-und dem geplanten Mitarbeiterparkhaus heraus auch nach links ins Gönhardquartier abbiegen dürfen, nicht nur nach rechts zur Tramstrasse. Und: Die neue Hauptzufahrt zum Spital, welche sich 30 Meter neben der Tramstrasse befindet, soll der 2019 eingeführten Teilfahrverbotszone Gönhard zugeschlagen werden.

Denn wird sie das nicht, bleibt es illegal, von Entfelden her durchs Quartier und dann in diese Hauptzufahrt zu fahren – es würde als verbotene Quartierdurchfahrt, nicht als erlaubte Zubringerfahrt gelten. Man müsste von der Entfelderstrasse via Hintere Bahnhofstrasse und Buchserstrasse ausweichen, was zu Stosszeiten sehr viel länger dauert als direkt durchs Quartier. Auf diese Weise könnte das Spital künftig aus allen vier Himmelsrichtungen angefahren werden können. Die KSA-Verantwortlichen sind überzeugt, dass abgesehen von der Achse westliche Tellstrasse–Weltistrasse die Verkehrsbelastung im Quartier unter dem Strich nicht steige. Die zahlreichen Einsprecher dürften das anders sehen.

