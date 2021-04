Erlinsbach AG Erfahrung gewonnen – Einnahmen verloren: So präsentiert sich das Jahresergebnis der Barmelweid Die Klinik fährt 2020 wegen Corona erstmals seit vielen Jahren wieder einen Verlust ein – die Auslastung war deutlich geringer als in Vorjahren. Und das, obwohl sich die Klinik in der Behandlung von Long-Covid erfolgreich profiliert hat. Nadja Rohner 08.04.2021, 18.57 Uhr

Die Coronapandemie und ihre finanziellen Folgen für das Gesundheitswesen zeigen sich nun auch im Jahresabschluss der Klinik Barmelweid: Corona hat ihr 2020 «einen Verlust von 1,3 Millionen Franken beschert», heisst es in einer Medienmitteilung (Vorjahr: 3,16 Mio. Franken Gewinn). «Es ist unser erster Verlust seit Einführung der neuen Spitalfinanzierung 2012», sagt der langjährige CEO Beat Stierlin. «Das ist zwar ein Verlust und tut weh, hat aber keinen Einfluss auf unsere Entwicklung– wir verfügen über genügend Reserven.»

Konkret hat sich Corona auf die Auslastung ausgewirkt. Sie betrug 2020 nur 89,6 Prozent (Vorjahr: 95,8). Obwohl der Klinik dank der abgeschlossenen Arbeiten am neuen Bettenhaus zwölf Betten mehr zur Verfügung standen, konnten sie nicht gefüllt werden. Einerseits bekam die Rehaklinik (nachgelagert) zu spüren, dass die Akutspitäler zeitweise – besonders im Frühling 2020– keine Wahleingriffe durchführen durften. Diese Rehapatienten fehlten.

Pflegetage steigen um rund zwölf Prozent an

Andererseits hat die Barmelweid viele Covid-Patienten aufgenommen. Ungefähr 500, davon rund 200 in der Akutphase der Erkrankung. «Dies vor allem dank der langjährigen Erfahrung und grossen Expertise in der Pneumologie und in der pulmonalen Rehabilitation – und dank unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welche die extremen Herausforderungen auf aussergewöhnliche Weise gemeistert haben», so Stierlin. Doch weil viele dieser Patientinnen in den Zweierzimmern einzeln isoliert untergebracht werden mussten, konnte die Barmelweid weniger Betten belegen. So stiegen zwar die Pflegetage insgesamt um 12,2 Prozent auf 84'510, aber die Klinik muss einen Verlust hinnehmen.

Durch die Pandemie hat die Barmelweid quasi einen neuen Geschäftszweig eröffnet, in der sie mittlerweile viel Erfahrung vorweisen kann: die (Long-)Covid-Reha. Etwa 300 Patientinnen und Patienten haben diese bisher durchlaufen. Im Durchschnitt waren sie 67 Jahre alt – die Jüngste 22, die Älteste 97. Beides Frauen, aber zwei Drittel der Covid-Rehapatienten im 2020 waren Männer. Sie blieben zwischen vier und 31 Tagen auf der Barmelweid, im Schnitt waren es 22.

Die Barmelweid schreibt in ihrer Medienmitteilung, sie sei für ihre Ausfälle bisher nicht entschädigt worden. «Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht geklärt, ob und wie die Barmelweid für ihre Covid-Sonderkosten und Ertragsausfälle entschädigt werden wird», so Verwaltungsratspräsident Daniel Heller.

Insgesamt betreibt die Klinik fast 300 Betten

Der Grosse Rat wird voraussichtlich im Juni darüber entscheiden, eine Auszahlung würde dann im Herbst erfolgen. «Wir sind zuversichtlich, dass wir Gelder erhalten», sagt CEO Stierlin. Ihn selber betrifft das nicht mehr, er wird in einigen Wochen pensioniert. Sein Nachfolger heisst Serge Reichlin; er wird am 1. Mai eintreten und durch seinen Vorgänger während zwei Monaten sorgfältig eingeführt.

2020 war für die Barmelweid mit ihren über 700 Mitarbeitenden aber nicht nur ein teures und stressiges Jahr. Anlass zur Freude bot der Abschluss der Bauarbeiten am neuen Bettenhaus, am Zwischenbau und am bisherigen Haus B. Die Barmelweid betreibt neu mit der Klinik und dem Pflegezentrum insgesamt 285 Betten. Von den 3553 stationär behandelten Patienten im 2020 kamen rund 58 Prozent aus dem Aargau, 33 Prozent aus den beiden Basel oder Solothurn, der Rest aus der übrigen Schweiz.

Die durch die Grossbauten zwangsläufig in Mitleidenschaft gezogene Umgebung wurde mit 350 neuen Pflanzen bestückt. «Herzstück ist die fünf Tonnen schwere und neun Meter hohe Waldföhre, die bis zu 500 Jahre alt werden kann», schreibt die Klinik.