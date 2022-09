Dieser Aarauer sitzt im Rollstuhl und designt Skatermode

Aarau Er designt Skatermode – obwohl er selbst nie mehr skaten können wird Am Freitag und Samstag präsentiert der Aarauer Designer Kryštof Ondrejek an der Rathausgasse die neueste Kollektion seines Labels «Colourgroup». Gegründet hat er dieses nach seinem Unfall im Sommer 2012. Seither sitzt der begeisterte Skater im Rollstuhl. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 30.09.2022, 05.00 Uhr

Kryštof Ondrejek, begeisterter Skater, ist seit 2012 Tetraplegiker. Jetzt designt er unter dem Label «Colourgroup» Mode. zvg/Aargauer Zeitung

Beim letzten Event standen sie eineinhalb Stunden an, quer über den Kirchplatz, von der «Garage» bis zum Gerechtigkeitsbrunnen. Und heute Abend? Kryštof Ondrejek (30) lacht breit, wer weiss. Aber sicher ist: Die Vorfreude ist bei vielen ganz gewaltig, dieser Tag wird seit Monaten herbeigesehnt: der Release der neuesten Kollektion des Aarauer Labels «Colourgroup».

Vor zehn Jahren hat Kryštof Ondrejek das Label gegründet, damals noch zusammen mit einem Kollegen. Ein Label für Skatermode; schlicht, elegant und doch ein bisschen verrucht, etwas aus der Zeit gefallen und gerade drum so angesagt. Seit gut fünf Jahren betreibt Ondrejek das Label allein, neben seinem Job als Fotofachmann bei Foto Schatzmann. Abends, an den Wochenenden, in jeder freien Minute. «Das Label ist mein Leben», sagt er.

«Ich war unsicher, ja. Aber ich hatte nie Selbstmitleid»

Sein Leben. Das so ganz anders verläuft seit diesem Sommer 2012, seit diesem unbedachten Sprung in den See. Seit dem Aufprall auf den Grund knapp unter der Wasseroberfläche. Dieser Aufprall, der aus dem leidenschaftlichen Skater, der eben nach einem halben Jahr in London als Praktikant bei einer Modezeitschrift und nach ein paar Modeljobs heimgekehrt war, einen Tetraplegiker machte. Ondrejek hadert nicht lange damit, er lässt sich keine Grenzen setzen. «Ich lebe einfach mein Leben. Ich habe kein anderes als dieses.»

Der harte Aufprall brach seine Wirbelsäule, aber nicht ihn als Menschen. Nicht seinen Ehrgeiz, nicht seine Lebensfreude, nicht seine Leidenschaft. «Ich bin nie an einen Punkt gekommen, an dem ich vom Leben so enttäuscht gewesen wäre, dass ich nicht immer einen Weg gesehen hätte. Ich war unsicher, ja. Aber ich hatte nie Selbstmitleid.»

Bilder der neuesten «Colourgroup»-Kollektion:

Skateboardfahren kann Ondrejek nicht mehr. Trotzdem ist er fester Teil der Szene, leistet seinen Beitrag. Inzwischen designt Ondrejek nicht mehr nur, was ihm gefällt. Es muss vor allem nachhaltig sein. Alte Kleider im Sinne der Herstellung, neu interpretiert und ungetragen, Old-Stock-Ware, aber auch Secondhandeinzelstücke, veredelt in der Region, produziert in Kleinstkollektionen von zehn bis 20 Stück pro Artikel. Immer irgendwie verewigt, ob ausgeschrieben oder nur mit Initialen: Colourgroup, cg., der Name seines Labels, aber auch der seiner Skatercrew. Eine Hommage an seine Freunde und seine Familie, die ihn tragen. Egal, was ist.

Ondrejeks Mode kommt an. Die meisten Teile werden jeweils beim Release verkauft, dafür reisen Leute aus der ganzen Schweiz an. Auch einzelne Skaterläden in der Schweiz verkaufen die Kleider. Dank Onlinehandel schickt Ondrejek auch ins Ausland, unter anderem nach Japan, Spanien, Deutschland und Frankreich, «überallhin, wo wir Freunde haben». Doch all dieser Erfolg ist ihm nur halb so wichtig. Was ihn freut bis zuinnerst, sind persönliche Rückmeldungen und Kunden, die seine Kleider wertschätzen: die Tochter eines langjährigen Skaterfreundes beispielsweise, die ein cg.-Shirt mit solcher Begeisterung trägt, dass sie es am liebsten nicht mehr ausziehen möchte. «Diese Freude ist schöner als alles Geld der Welt», sagt Ondrejek. «Das ist es, wofür ich lebe.»

Hinweis Colourgroup Collection Release am Freitag und Samstag, 30. September, und 1. Oktober, 19 bis 24 Uhr, im «Stadtchend» an der Rathausgasse 20.

