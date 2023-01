Aarau Entsiegelung des Aarauer Behmenplatzes: Mehr Grün ist nicht möglich, sagt der Stadtrat Einwohnerratsmitglieder Petra Ohnsorg (Grüne) und Peter Jann (GLP) gaben sich ab den ersten Aufwertungsplänen zur Asphaltzone hinter dem Behmen-Gebäude ernüchtert und verlangten Verbesserungen. Der Spielraum dort ist aber ziemlich eingeschränkt. Daniel Vizentini 30.01.2023, 05.00 Uhr

Auf dem Behmenplatz in Aarau sollen Grünflächen errichtet werden. Daniel Vizentini

«Ein Stadtbachpark» sollte es werden – so jedenfalls die Vorstellung einer Mehrheit des Aarauer Einwohnerrats vor bald zwei Jahren. Der Stadtrat bemühte sich, das Mögliche herauszuholen. Umgebaut werden müsste die Fläche hinter dem Behmen-Gebäude sowieso, schon nur des Hochwasserschutzes wegen. Auf Verlangen des Einwohnerrats liess der Stadtrat aber zusätzlich Gestaltungsmassnahmen planen. 395'000 Franken sind nun dafür reserviert.

Mit den Umbauplänen, die bis vor kurzem noch öffentlich auflagen, gaben sich Petra Ohnsorg (Grüne) und Peter Jann (GLP) im Einwohnerrat aber nicht zufrieden. Oder gar ernüchtert, wie sie in einer Anfrage an den Stadtrat schrieben. Sie verlangten unter anderem eine geeignete Wahl der künftigen Bepflanzung und wollten auch wissen, ob sich weitere Flächen entsiegeln und mehr Bäume pflanzen lassen. Auch betreffend Sitzgelegenheiten sahen sie Verbesserungspotenzial.

Die Bachstrasse zwischen den Gebäuden vom Behmen (rechts) und Eniwa (links). Hier soll der Stadtbach offengelegt und eine Baumreihe gepflanzt werden. Katja Schlegel

Für viel mehr Grün gibt es dort keinen Platz

Diese Woche folgte nun die Antwort des Stadtrats. In dieser versichert er, dass eine geeignete, «heterogene Mischung von geeigneten Stadtbäumen sowie von einheimischen und standortgerechten Wildstauden» beim Behmen vorgesehen ist. Eine ökologische Aufwertung samt Fassadenbegrünung des Gebäudes werde sicher gewährleistet.

Nur: Mehr Flächen lassen sich dort kaum entsiegeln. Es gibt Einschränkungen baulicher Natur wie etwa die Tiefgarage oder der nötige Anfahrtsraum zu den dortigen Liegenschaften. So wird die Zu- und Abfahrt zum früheren Eniwa-Gebäude und künftigen Sitz des Bezirksgerichts noch relativ kompliziert: Weil der Stadtbach an der Stelle offengelegt werden soll, werden Autos zum Beispiel je über ein Brücklein den Bach überqueren müssen, um zum Gebäude zu gelangen.

Gerade beim Gericht könnte dies etwa die Polizei sein, allenfalls mit Gefangenen, die zu einer Verhandlung vorgeladen werden. Oder schlicht Anlieferungsfahrzeuge für den Gebäudeunterhalt. Diverse Einbauten und Leitungen setzen einer ausgedehnteren Begrünung weitere Grenzen.

So würde die Ein- und Ausfahrt zum künftigen Gerichtsgebäude, zuvor Sitz der Eniwa, aussehen. zvg

Immerhin: Der Stadtrat werde prüfen, ob sich im Bereich der vier geplanten Bäumen zwischen Gerichtsgebäude und Behmen «noch einige Quadratmeter entsiegeln lassen», heisst es in der Antwort. So oder so werde der gesamte öffentliche Raum dort aber «künftig sehr viel positiver wahrgenommen werden», schreibt der Stadtrat.