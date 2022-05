Aarau: Tiefer Aare-Spiegel stellt Energieversorger vor Problem

Aarau Enorm tiefer Aare-Pegel: Plötzlich hat die Stadt eine grosse Sandbank und die Energieversorger ein Problem Noch selten floss so wenig Wasser die Aare herunter wie im Moment. Das hat Folgen. Die Wasservögel freuen sich über eine neue Sandbank mitten im Fluss. Axpo und Eniwa können viel weniger Strom produzieren als sonst. Bleibt das jetzt so? Nadja Rohner Jetzt kommentieren 31.05.2022, 05.00 Uhr

Sandbank in der Aare bei Aarau. Nadja Rohner

Da traut man seinen Augen kaum: Mitten in der Aare, gleich beim Zurlinden-Steg, ragt plötzlich eine riesige Sandbank aus dem Fluss. Gemütlich sonnen sich darauf die Enten, durch das umfliessende Wasser vor schnüffelnden Hunden und neugierigen Spaziergängerinnen geschützt. Wobei «umfliessend» etwas übertrieben ist – die Aare führt kaum Wasser, steht fast, der Flussgrund ist sehr gut sichtbar.

Aarauer, die seit Jahrzehnten hier wohnen, können sich nicht erinnern, diese Sandbank schon einmal in diesem Ausmass gesehen zu haben. Natürlich kann sie neu sein – der Flussgrund verändert sich laufend. Aber vor allem ist der Wasserstand enorm tief.

Das Bundesamt für Umwelt (Bafu), das die hydrologischen Daten der ganzen Schweiz erhebt, bestätigt diesen Eindruck. Zwar gibt es in Aarau keine Bafu-Messstation; die nächsten sind in Murgenthal und Brugg. In Murgenthal fliessen aktuell 133 Kubikmeter pro Sekunde ab. Das liegt deutlich unter dem langjährigen Mittel für diese Station (286) und noch deutlicher unter dem Monatsmittel für den Mai (Durchschnitt aus den Jahren von 1974 bis 2018), welches bei 362 Kubikmetern pro Sekunde liegt. Michèle Oberhänsli, Hydrologin beim Bafu:

«Bereits Ende Januar 2022 und im März 2022 wurden an der Aare tiefe Abflusswerte registriert.»

Und weiter sagt sie: «Zurzeit liegt der Abfluss der Aare, statistisch betrachtet, deutlich unter der saisonalen Norm, jedoch handelt es sich um keine Extremwerte.» In den Wintermonaten würden solch tiefe Wasserstände ab und an registriert, so Oberhänsli weiter. Für den Mai seien so tiefe Abflusswerte allerdings «eine Seltenheit»: «Das letzte Mal, als die Aare-Messstation in Murgenthal solch tiefe Werte im Mai registrierte, war 2011 mit einem Monatsabflussminimum von 109,5 Kubikmeter pro Sekunde. Zuvor wurden jedoch jahrzehntelang keine dementsprechend tiefen Abflusswerte in den Mai-Monaten an dieser Messstation registriert.»

Der Grund für diese aktuell sehr tiefen Abflusswerte seien «die überdurchschnittlich niederschlagsarmen Winter- und Frühlingsmonate, das daraus resultierende Schneedefizit in den Bergen und die durch die überdurchschnittliche Lufttemperatur früh eingesetzte Schneeschmelze», so die Hydrologin.

Die Aare wird in Aarau von zwei Energieunternehmen für die Gewinnung von Strom genutzt. Die Axpo, die das Kraftwerk Rüchlig betreibt, lässt über ihren Mediensprecher ausrichten, dass dieses Kraftwerk aktuell nur einen Drittel seiner maximalen Leistung produziert.

Wann steigen die Pegel wieder?

Auch Eniwa, welche das Kraftwerk etwas weiter flussaufwärts betreibt, ist die niedrige Aare aktuell gut spürbar. «Wir haben übers Wochenende nochmals einen stärkeren Rückgang festgestellt und liegen momentan bei einer Produktionsleistung von rund sieben Megawatt, was knapp 50 Prozent der installierten Turbinenleistung entspricht», sagt Sprecherin Andrea Portmann.

Insgesamt liegt die Wasserstromproduktion etwa 60 Prozent unter dem Zehnjahresschnitt. «Je weniger Wasser wir zur Verfügung haben, umso weniger Strom produzieren wir mit dem Wasserkraftwerk», erklärt Portmann. Eniwa könne einen Teil der Eigenproduktion kompensieren, zum Beispiel über die Solaranlagen. «Fehlende Strommengen müssen wir jedoch am Strommarkt beschaffen.»

Es ist allerdings nicht zu erwarten, dass die Aarauerinnen und Aarauer nun längerfristig eine Sandbank mitten im Fluss haben. «Die Entwicklung der hydrologischen Lage hängt entscheidend von den Niederschlägen der nächsten Wochen ab», sagt Hydrologin Michèle Oberhänsli.

In der ersten Wochenhälfte werden die Pegelstände im Jura und Mittelland zwar mehrheitlich sinken, also auch in der Aare, während in den Voralpen und auf der Alpensüdseite aufgrund der geringen Niederschläge meist konstante Pegel zu erwarten sind. Aber: «Die steigende Lufttemperatur intensiviert die Schnee- und Gletscherschmelze in den Hochalpen im Laufe der Woche. Hier ist mit zunehmenden Abflüssen zu rechnen. In der zweiten Wochenhälfte erhöht sich das Gewitterrisiko; kurzzeitig steigende Pegel sind lokal zu erwarten.»

