Aarau Eniwa zu Pestiziden in ihrem Trinkwasser: «Ein Wechsel zu abgefülltem Mineralwasser ist nicht nötig» Das Aarauer Unternehmen reagiert auf einen Bericht des «K-Tipp» und eine Anfrage der SP-Einwohnerratsfraktion. Nadja Rohner 08.06.2021, 19.30 Uhr

Trankwassereservoir der Eniwa im Gönhard. Bild: zvg

Das Konsumentenmagazin «K-Tipp» hat Trinkwasserproben aus Aarau und weiteren Schweizer Gemeinden untersuchen lassen. Dabei wurden in Aarau sieben verschiedene Pestizidrückstände gefunden; mehr als in den meisten anderen Gemeinden. Der einstige Grenzwert für Abbauprodukte des Fungizids Chlorothalonil (0,1 Mikrogramm pro Liter) wurde deutlich überschritten. Das rief die SP Aarau auf den Plan: Sie richtete eine Anfrage an den Stadtrat und wollte sinngemäss wissen, ob die Aarauerinnen und Aarauer überhaupt noch bedenkenlos «Hahnenburger» trinken können.