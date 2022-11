Aarau Endlich: Der Stadion-Entscheid des Bundesgerichts ist da Gebaut werden kann zwar noch nicht. Aber ein Schritt auf dem Weg zur Realisierung des neuen Aarauer Fussballstadions ist gemacht. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde abgewiesen, die mehrere Personen und ein Unternehmen gegen die Teilrevision Nutzungsplanung Torfeld Süd eingereicht haben. Nadja Rohner 8 Kommentare 02.11.2022, 12.00 Uhr

Visualisierung der geplanten Hochhäuser und des Stadions. Der grösste der vier Wohntürme soll 75 Meter hoch werden. HRS Real Estate AG

Damit das neue Stadion im Torfeld Süd gebaut werden kann, braucht es eine Teiländerung der Nutzungsplanung (BNO). Nicht fürs Stadion selber, sondern für die rundherum geplanten Hochhäuser (bis zu 75 Meter hoch), die den Stadionbau querfinanzieren sollen. Gegen die 2019 vom Volk abgesegnete Teiländerung war Beschwerde beim Bundesgericht eingereicht worden, dort lag sie seit über einem Jahr. Nun hat die höchste Gerichtsinstanz endlich einen Entscheid gefällt: Sie weist die Sammelbeschwerde – von 17 Personen und einem Unternehmen – ab.

Auf dieser Brache soll dereinst ein Stadion stehen, darum herum Wohntürme. Michael Küng

Die Beschwerdeführer hatten sich auf zwei Punkte konzentriert: die Richtplankonformität und den Lärm. Der kantonale Richtplan sähe für den Bereich im Torfeld Süd, wo das Stadion hinkommen soll, neben der Sportstätte eigentlich primär eine gewerbliche Nutzung vor – hier sollte also in erster Linie gearbeitet und nicht gewohnt werden. Ursprünglich war als Querfinanzierung des Stadions ja auch ein Einkaufszentrum geplant, wegen der jahrelangen Projektverzögerungen und der veränderten Marktsituation geht diese Rechnung laut der Bauherrin HRS aber nicht mehr auf. Deshalb nun Wohntürme.

Aber darf man den kantonalen Richtplan einfach so übersteuern? Nein, sagten die Beschwerdeführer. Ja, sagte schon das Verwaltungsgericht im Frühsommer 2021: Eine Abweichung vom Richtplan sei in Ausnahmefällen zulässig und hier seien die Voraussetzungen erfüllt. «Zum einen hat die Nutzungsänderung keine wesentlichen räumlichen Auswirkungen zur Folge. Zum anderen sprechen gewichtige Gründe für eine schwerpunktmässige Wohnnutzung. Dazu gehört unter anderem das öffentliche Interesse am Stadionbau, der über die Wohnbauten querfinanziert wird.»

Etwa so sähe das neue Stadion für den FC Aarau von innen aus. HRS Real Estate AG

Dies stützt nun auch das Bundesgericht. Und die Richter finden offenbar, es müsse endlich vorwärtsgehen: «Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass ein neues Fussballstadion im Gebiet Torfeld Süd schon seit vielen Jahren geplant wird und zum Projekt schon mehrere Volksabstimmungen durchgeführt wurden; es erscheint unter diesen Umständen legitim, die Planung nicht nochmals durch eine Anpassung des kantonalen Richtplans zu verzögern.» Ob sich die gemäss Richtplan anzustrebende Kombination von hoher Wohnqualität, Dichte und attraktiver Freiraumgestaltung umsetzen liesse, so das Bundesgericht, werde im Rahmen der Sondernutzungsplanung zu prüfen sein.

Die Lärm-Frage ist noch ungeklärt

Diese Sondernutzungsplanung rückt nun in den Fokus. Auch beim zweiten – abgewiesenen – Beschwerdepunkt. Der Lärm respektive die einschlägigen Vorschriften für Wohnnutzung. Diese würden verletzt, argumentieren die Beschwerdeführer. «Die Belastung des betroffenen Gebiets durch Eisenbahn- und Strassenverkehrslärm einerseits sowie durch Lärmemissionen des Stadions andererseits ist hoch», hielt auch das Verwaltungsgericht fest. Bei geringer Überschreitung der Grenzwerte wäre eine Ausnahmebewilligung denkbar. Jedoch: Weil es im aktuellen Verfahren noch nicht um eine konkrete Baubewilligung geht, sondern erst um die BNO-Teiländerung, muss die Frage noch gar nicht abschliessend geklärt werden – vorerst reiche es, wenn die Einhaltung der massgebenden Grenzwerte zumindest denkbar ist.

Und auch das Bundesgericht schreibt nun:

«Das Bundesamt für Umwelt ist zum Ergebnis gekommen, dass die Erteilung einer Ausnahmebewilligung nicht von vornherein als unrealistisch erscheint. Für das Bundesgericht besteht kein Anlass, von dieser Einschätzung abzuweichen.»

Im Übrigen, so das Bundesgericht, werde zu prüfen sein, ob Massnahmen an der Lärmquelle (Strassenlärm und Eisenbahn) möglich und zumutbar seien. «Was das Stadion selber betrifft, wird im Sondernutzungsplan nachzuweisen sein, dass es mit verschiedenen Massnahmen gelingen kann, den Stadionlärm auf ein zumutbares Mass zu reduzieren.»

Wie geht es nun weiter?

Unter dem Strich bedeutet das Urteil nun primär, dass es endlich vorwärtsgeht. Die BNO-Änderung als Grundlage für die weitere Planung wird rechtskräftig. So gesehen ist das Urteil zweifellos ein Grund zur Freude für die Stadion-Befürworter. Aber noch wird nicht gebaut. In den nächsten Schritten wird die Lärmproblematik vertieft geprüft werden müssen, die Bauherrschaft und die Stadt sind hier in der Pflicht. Und natürlich braucht es ein Baugesuch mit öffentlicher Auflage – und der Möglichkeit, Einwendung zu erheben und den Instanzenzug erneut bis ans Bundesgericht zu fahren. Allerdings nur, wenn man in besonderem Masse vom Bau betroffen ist; und mit finanziellem Risiko für die Beschwerdeführenden.

Der Aarauer Stadtpräsident, Hanspeter Hilfiker, zeigt sich auf Anfrage «froh, dass der Entscheid vorliegt und dass er in unserem Sinn erfolgt ist». Nun werde geprüft, ob es Anpassungen am Gestaltungsplan brauche und ob dieser allenfalls nochmals – ganz oder teilweise – öffentlich aufgelegt werden müsse. Danach geht der Gestaltungsplan zum Kanton. Wenn auch dieser die Genehmigung erteilt, kann basierend auf dem Gestaltungsplan das Baugesuch für die Gesamtanlage eingereicht respektive öffentlich aufgelegt werden.

Selbst wenn es ab jetzt keinerlei Beschwerden mehr geben sollte: Ein Baustart ist frühestens im 2024 möglich, weil Fristen und Bearbeitungszeiten einzuhalten sind. Die frühest mögliche Inbetriebnahme wäre dann 2026.

