Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker über Ende der Coronamassnahmen

Aarau Ende der Coronamassnahmen: Was sich für die Stadt ändert und warum es hier kein Gastro-Gstürm gibt Am Freitag fallen die letzten Coronamassnahmen. Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker sagt, was das für die Stadt bedeutet und warum es hier, im Gegensatz zu Baden, aktuell keinen Knatsch mit den Gastronomen um die Aussenbestuhlung gibt. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Die Altstadt lebt: die Rathausgasse von Aarau fotografiert im Sommer 2021. Jiří Vurma Photography / Aargauer Zeitung

Am Freitag fallen die letzten beiden Coronamassnahmen, die besondere Lage ist für beendet erklärt. Ein spezieller Tag, auch für die Stadt Aarau. Am Donnerstag wurde die Taskforce aufgelöst, alle internen Zusatzregelungen wie beispielsweise Kapazitätsbeschränkungen in Sitzungsräumen sind ab jetzt gestrichen. Zwar sei der Schritt jetzt nicht mehr ganz so gross wie der im Februar, als Homeofficepflicht und Kontaktquarantäne aufgehoben wurden, sagt Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker. «Aber die Erleichterung darüber, dass damit die Rückkehr zur Normalität vorerst gegeben ist, ist gross.»

Corona hatte viele Spuren hinterlassen, auch im Stadtbild. Allen voran die Sonderregelungen für Gastrobetriebe. Die Stadt erliess Restaurants ab März 2020 die Nutzungsgebühren für den öffentlichen Grund. Zudem durften die Flächen für Boulevardrestaurants ab Mai zum Teil massiv vergrössert werden. Damit konnten zwar nicht mehr Tische aufgestellt werden, doch mit grösserem Abstand.

Eine Regelung, wie sie in Schweizer Städten landauf, landab eingeführt wurde. Und nun wieder heiss diskutiert wird: Die Stadt Zürich beispielsweise hält weiter an der Ausnahmeregelung fest, in Baden gehen aktuell verschiedene Gastronomen auf die Barrikade, weil sie nun wieder bezahlen und – wollen sie den grosszügigeren Aussenbereich weiter beibehalten – ein Baugesuch einreichen müssen. Ihre Argumentation: Die Stadt profitiere enorm von der Attraktivität, die das Boulevardfeeling vermittle.

«Diskussionsbedarf gab es vor allem während der Sommermonate»

Eine Diskussion, wie sie Aarau nicht kennt, so Hilfiker. Zwar gab es letztes Jahr aus den Reihen des Einwohnerrats zwei Motionen, die zum einen eine grundsätzliche Gebührensenkung und zum anderen eine Verlängerung des Gebührenerlasses bis Ende April forderten. Doch beide Motionen wurden abgelehnt, per 1. März 2022 wurde die Sonderregelung beendet. Gastronomen, die eine grössere Aussenfläche nutzen möchten, können dies nun via Baugesuch beantragen.

Die Diskussion im Einwohnerrat im letzten Herbst habe die Aufregung auf Platz Aarau wohl entschärft beziehungsweise vorweggenommen, sagt Hilfiker. Und natürlich der zeitliche Aspekt; mitten in den Wintermonaten vor Augen schien den Gastronomen die Rückkehr zur Normalität wohl nicht so schmerzlich. «Diskussionsbedarf gab es sowieso vor allem während der Sommermonate», so Hilfiker.

Dies, weil nicht alle Gastrobetriebe gleichermassen von dieser Regelung profitieren konnten. Und vor allem: Weil die Altstadt an vielen Ecken zugestellt wurde. Nicht nur ein Problem für Bus und Zulieferer, sondern auch ein regelrecht einengendes Gefühl. «Die Stadt braucht auch eine gewisse Luftigkeit. Offene Flächen, an der die Fussgänger einfach mal stehen blieben und schwatzen können», sagt Hilfiker.

Plexiglasscheiben bleiben stehen, Desinfektionsmittel auch

Bei der Stadtverwaltung selbst werden die Coronamassnahmen vorerst nicht restlos aus dem Blickfeld verschwinden, sagt Hilfiker: «Die Plexiglasscheiben an den Kundenschaltern der städtischen Abteilungen bleiben stehen, ebenso wie Desinfektionsmöglichkeiten.» Und natürlich darf Maske tragen, wer das möchte, das gilt insbesondere für die Pflegeheime. «Es gilt das Prinzip der Freiwilligkeit», so Hilfiker.

Auch die Homeofficepflicht hallt weiter nach: Vom Digitalisierungsschub hätten alle profitiert, so Hilfiker, heute stelle niemand mehr in Frage, ob eine Sitzung auch ohne physisches Treffen stattfinden kann. «Das macht es in vielen Bereichen viel einfacher, die Abläufe werden schlanker.» Für Stadtangestellte gilt seit Sommer 2020 die Regelung, dass bis zu 40 Prozent der Arbeitszeit im Homeoffice verbracht werden dürfen. Dies nach Absprache mit der Abteilungsleitung.

