Parlament zeigt Herz für Vereine und Personal im Tieflohnsegment

Aarau Einwohnerrat zeigt ein Herz für Vereine und für Angestellte im Tieflohnsegment Aarauer Einwohnerrat schraubte an den stadträtlichen Vorlagen zu Kultur- und Kongresshaus sowie zu den Löhnen fürs Stadtpersonal. Daniel Vizentini, Nadja Rohner Jetzt kommentieren 28.09.2022, 09.02 Uhr

Mit der Vereidigung von Gabriela Werder (FDP) anstelle von Pascal Benz erhält der Aarauer Einwohnerrat erstmals eine Frauenmehrheit Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Die Einwohnerratssitzung am Montagabend begann mit einem historischen Ereignis: Mit der Inpflichtnahme von Gabriela Werder (FDP) anstelle von Pascal Benz hat das Aarauer Stadtparlament zum ersten Mal in seiner über 50-jährigen Geschichte eine Frauenmehrheit. Viel Zeit, um das zu zelebrieren, blieb allerdings nicht: Die dicht befrachtete Traktandenliste sorgte für eine Sitzung bis punkt 23.30 Uhr.

Lohnbänder: Erhöhung auch bei Mindestlöhnen

Die Löhne für die Angestellten der Stadt werden angehoben: Einerseits steigen sie generell um drei Prozent, wie im Budget 2023 vorgesehen. Andererseits wird auch das Lohnsystem angepasst, zum ersten Mal seit mindestens zehn Jahren. Konkret werden die Obergrenzen der Lohnbänder erhöht, um mehr Spielraum zu bieten. Aarau sei heute vor allem bei qualifizierten Arbeitnehmenden nicht mehr ein sehr attraktiver Arbeitgeber, da vielfach keine marktfähigen Löhne angeboten werden können, so der Stadtrat. Dies hätten auch die letzten Erfahrungen gezeigt: Viele Bewerbende hätten der Stadt wegen der beschränkten Entwicklungsaussichten in Sachen Lohn abgesagt, sagte Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker an der Einwohnerratssitzung. Die Lohnentwicklung in Aarau hinke dem Rest des Landes hinterher.

Die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FGPK) empfahl mehrheitlich die Annahme des Geschäfts. Die FDP lehnte es hingegen grossmehrheitlich ab, die SVP gar einstimmig. In der Schlussabstimmung resultierte ein Ja mit 32 zu 14 Stimmen. Ebenfalls bejaht wurde ein Antrag der EVP, die untere Grenze der tiefsten Lohnbänder 1 und 2 ab einem gewissen Alter zu erhöhen. Betroffen seien da gerade die sichtbarsten Mitarbeitenden der Stadt wie etwa das Reinigungspersonal, Assistenzberufe, Angestellte am Empfang oder in handwerklichen Bereichen. «In Aarau soll es sich lohnen, zu arbeiten und ab einem gewissen Alter soll eine getane Arbeit auch etwas lebenswerter machen», so die EVP. Der Antrag erhielt 26 Ja zu 16 Nein und 4 Enthaltungen.

Kuk: Ein Statement für die Vereine

Das neue «Nutzungs- und Gebührenreglement für das Kultur- und Kongresshaus Aarau» zielt darauf ab, das Betriebsdefizit des «Kuk» zu reduzieren. Zum Teil dank höherer Nutzungsgebühren, zum Teil aber auch durch eine Umsatzabgabe von 7 Prozent, die Caterer künftig ab einem Umsatz von 1000 Franken zu entrichten haben. In der letzten Woche hatte dieses Traktandum noch zu reden gegeben, nachdem es lange still gewesen war. Denn: Die Präsidentin des Frauenchors, SVP-Einwohnerrätin Susanne Heuberger, prangerte in der AZ an, dass künftig drei Musikvereine, die bisher gratis im Kuk proben durften, 200 Franken pro Abend zahlen sollen (allerdings quersubventioniert übers Kulturbudget). Neben dem Frauenchor würde das auch den Stadtsängerverein und den Orchesterverein betreffen.

«Von links bis rechts kamen Reaktionen», so Heuberger mit Bezug auf den AZ-Artikel. Man habe ihr zugestimmt, dass das Kuk für Vereine immer unerreichbarer werde. Heuberger stellte deshalb einen Änderungsantrag (und ging dafür in den Ausstand): Vereine, die wahrend des Jahres regelmässig im Kuk Aarau proben, sollen dies gratis tun dürfen. Verrechnet würde nur allfälliger Personalaufwand, der aber normalerweise nicht anfällt. Der SVP-Antrag wurde mit 28 Ja zu 15 Nein angenommen. Nicola Müller (SP) liess es sich aber nicht nehmen, die SVP darauf hinzuweisen, dass es sich bei Gratisproben für Vereine um Wunsch- und nicht Pflichtbedarf handle (eine Unterscheidung, die der SVP sonst stets wichtig ist).

Ein zweiter Antrag kam von der FDP: Die Fraktion beantragte, dass der Catering-Anbieter bei kulturellen Veranstaltungen von Vereinen mit Sitz in Aarau keine Umsatzabgabe zahlen muss. Sonst würde manchen Vereinen verunmöglicht, ihre Anlässe im Kuk durchzuführen. Es entstand eine kurze Diskussion darüber, wo «kulturelle» Veranstaltung aufhört und «kommerzielle» anfängt. Stadtrat Hanspeter Thür wies auf die im Kuk stattfindenden Bälle der «Arizona» und des KTV hin, «mit beträchtlichen Preisen für die Besucher». Und er betonte, dass die Umsatzabgabe nur für professionelle Caterer gelte. Der Antrag kam mit 22 Ja zu 20 Nein dennoch knapp durch, allerdings bei 4 Enthaltungen.

Brigitte Vogt FDP nutzte die Gelegenheit und betonte, dass die Bemühungen des Stadtrats, Aarau mit dem Kuk zum konkurrenzfähigen Kongress- und Seminarort zu machen, geschätzt würden und erste Früchte tragen. Dazu sei aber ein gutes Hotelangebot zentral. «Gemäss Auskunft des Kuk müssen zu viele Interessenten leider weitergewiesen werden, weil entsprechende Übernachtungsmöglichkeiten fehlen. Deshalb unser wiederkehrender Ruf nach dem Aufbau von Hotellerie in Aarau.»

Tagesschule: SP heimst die Lorbeeren ein

Seit über 20 Jahren setze sich die SP Aarau für flächendeckende familien- und schulergänzende Tagesstrukturen ein, schreibt die Partei in einer Mitteilung. Sie sei deshalb hocherfreut über das Ja im Parlament zur Einführung der Tagesschule. Damit werde auch ein Wahlversprechen eingelöst, das 2018 mit einer Anfrage der Einwohnerrätinnen Anja Kaufmann und Ursula Funk startete. Die SP sei nun zuversichtlich, dass auch das Volk Ja stimmen wird.

Tagesschulen waren in Aarau erstmals 1990 ein Thema. In den Nullerjahren brachte sie dann ein Vorstoss der Grünen wieder aufs Tapet. Damals hielt man aber die starren Zeiten, die eine Tagesschule vorgibt, nicht mehr für zeitgemäss und setzte deshalb auf modular buchbare Tagesstrukturen. Künftig soll es in Aarau beides geben.

