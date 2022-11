Einwohnerrat: «Barrierefreie Kommunikation» erhält knappes Ja

Aarau Einwohnerrat: «Barrierefreie Kommunikation» erhält nur ein knappes Ja Vier SP-Einwohnerräte fordern vom Stadtrat, Informationen für Menschen mit Behinderungen leichter verständlich zu machen. Dies stiess nicht überall auf Zustimmung und am Ende wurde es eng. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 01.11.2022, 21.32 Uhr

Fachchinesisch oder Beamtendeutsch: Sprache ist nicht immer einfach - sollte es aber sein, finden die die Einwohneräte der SP. Pixabay

Menschen mit kognitiven Einschränkungen, Behinderungen oder fremdsprachlichem Hintergrund haben es schwer, gewisse Texte zu verstehen. Wichtige Informationen der Stadtverwaltung erfahren sie so oft nicht. Damit diese Menschen nicht mehr aussen vor bleiben, verlangten vier SP-Einwohnerräte, der Stadtrat solle sich bei gewissen Themen für «barrierefreie Kommunikation in leicht verständlicher Sprache» einsetzen. «Es geht um Inklusion», stellte Mitinitiant Laszlo Etesi (SP) an der Ratssitzung klar. Der Stadtrat solle als Pilotversuch der Bedarfslage dafür nachgehen. Mit der baldigen Neulancierung der Website der Stadt sei der Zeitpunkt zudem ideal, vereinfachte Kommunikation auszuprobieren.