Eintauchen in die Fünfziger – und das auch nach Feierabend

Aarau Im «Luckymonkey» in die Fünfziger eintauchen – und das auch nach Feierabend Vor gut fünf Jahren hat Eveline Lehmann das «Luckymonkey» an der Vorderen Vorstadt eröffnet, eine Kombination von Café und Shop, alles im Stil der Fünfzigerjahre. Weil Corona nicht spurlos am Laden vorbeigegangen ist, möchte Lehmann nun das Café auch abends öffnen. Katja Schlegel 28.02.2022, 05.00 Uhr

Wer über die Schwelle tritt, macht einen Schritt zurück. Zurück in die Fünfzigerjahre, hinein in eine Welt aus Petticoats und gelegten Wellen, aus Pomade und rotem Lippenstift. Diese bunte Welt liegt in Aarau an der Vorderen Vorstadt, seit gut fünf Jahren schon.