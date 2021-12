Aarau: Einsprecher wehren sich gegen die neue Aarebeiz

Aarau Einsprecher wollen sich «dezidiert» gegen die neue Aarebeiz wehren – nun erklären sie, weshalb Im Schachen soll ein neues Sommerrestaurant an der Aare entstehen. Gegen das Baugesuch gingen mehrere Einsprachen ein. Die AZ konnte mit den Absendern sprechen. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 30.12.2021, 05.00 Uhr

Auf dieser Wiese mit den Bauprofilen soll das neue Restaurant entstehen. Nadja Rohner

Der Stadtrat hat 2020 einen Streifen grüne Wiese im Schachen, zwischen Aare und Schiffländestrasse, zur Pacht ausgeschrieben. Hier soll eine neue Aareuferbeiz entstehen – die dritte nach dem «Summertime» und der «Schwanbar».

Den Zuschlag erhielt die Greenwich Gastro GmbH, die in der Altstadt den «Lockentopf» und an der Badener Limmatpromenade das «Dory & Du» betreibt. Der Stadtrat hat sie aus zehn Bewerbern ausgewählt, weil «das Gesamtkonzept mit einem breiten, ausgewogenen Food- und Beverageangebot, mit Professionalität, mit der Eingliederung der Baute in die Umgebung sowie dem dadurch für die Stadt und den Aareraum entstehenden Mehrwert» überzeugte.

Doch zuerst muss das Restaurant gebaut werden. Das entsprechende Gesuch lag im September auf. Eingegangen sind zwei Einsprachen, wobei eine davon von drei Personen unterzeichnet wurde. Diese wohnen in unmittelbarer Nähe des Bauplatzes, der einzelne Einsprecher etwas weiter hinten im Schachenquartier. Unterstützt werden sie von anderen Anwohnern, die zwar nicht formell Einsprache erhoben haben, aber dennoch mit dem Projekt nicht einverstanden sind. Sie sind bereit, der AZ zu erklären, was sie am Bauprojekt stört, möchten aber nicht namentlich genannt werden.

Die Visualisierungen zeigen, wie das Restaurant aussehen soll.

Ein wichtiger Punkt: der Verkehr. Das Restaurant muss keine eigenen Autoparkplätze ausweisen (nur Velo); im Baugesuch stand, die Gäste sollen die umliegenden, zu Fuss erreichbaren Parkhäuser und Parkplätze nutzen. Da wäre beispielsweise das Parkhaus Flösserplatz und die Parkplätze Viehmarkt, Sporthalle oder Kettenbrücke. Allerdings muss man ein paar hundert Meter gehen, ebenso zu den nächsten Bushaltestellen. Die nahen Parkplätze bei der Badi sind deren Besucherinnen und Besuchern vorbehalten.

Deshalb befürchten die Quartierbewohner, dass noch mehr Parkplatz-Suchverkehr auf sie zukommen wird. Bereits jetzt sei dieser erheblich, und zwar wegen der Gäste des «Summertime», die schon bestehende Aareuferbeiz nur wenige Meter neben der künftigen. Dieser Verkehr störe enorm, vor allem nachts. Auch erwarten die Anwohner durch das zusätzliche Restaurant, das an manchen Tagen bis 2 Uhr offen haben soll, eine Verdoppelung des Lärms und der Gerüche aus der Küche. Dass im Baugesuch steht, es sei «ein ruhiger Betrieb» geplant, vermag ihre Bedenken nicht zu zerstreuen.

Die Visualisierungen zeigen, wie das Restaurant aussehen soll.

Dass die Stadt die Wiese überhaupt zur Verfügung stellt, ist für die Anwohner unverständlich. «Hier picknicken im Sommer zahlreiche Familien oder spielen Ball», sagt einer von ihnen. Dass man die Wiese nun für ein kommerzielles Angebot, das man sich auch erst mal leisten können müsse, vorsehe, sei nicht in Ordnung: Der Platz gehöre allen. «Besser, man installiert hier einen naturnahen Spielplatz und ein paar Sitzgelegenheiten», sagt eine Anwohnerin.

Die Parzelle liegt nach neuer, rechtskräftiger BNO in der Zone «Freiraum». Für diese gilt: «Der Stadtrat kann kleinere, unbeheizte, saisonal geöffnete Gastwirtschaftsbetriebe bewilligen.» Das geplante Restaurant hat 250 Plätze. «Das ist ein Gastrotempel und entspricht nicht einer kleineren Baute, wie in der BNO vorgeschrieben», sagt ein Einsprecher. Dies würden auch die räumlichen Dimensionen belegen, sagt er: Gemäss Baugesuch ist eine 35 Meter lange, rund 7,5 Meter tiefe und 4 Meter hohe, fixe Hauptbaute geplant, die parallel zur Schiffländestrasse und zum dortigen Erdwall verläuft. Sie soll in Holzbauweise auf eine neu zu erstellende Betonbodenplatte montiert werden.

Das ist der Grundriss des geplanten Restaurants. Die Hauptbaute zur Strasse hin (unten) ist fix, die anderen Elemente werden ausserhalb der Saison abgeräumt. zvg

Hinzu kommen mobile Elemente für die Gestaltung des Aussenraums, welcher teilweise in der Gewässerzone zu stehen kommt. Ausserhalb der Saison würden diese teilweise abgebaut. Und apropos Saison: Dass das Restaurant von April bis Oktober, also nicht nur im Sommer, offen sein soll, «entspricht nicht der Vorstellung einer saisonalen Sommerbeiz», so die Anwohner.

Die neuen Pächter hatten gehofft, schon 2022 eröffnen zu können. Aber daraus wird wohl nichts. Bisher haben Schriftwechsel stattgefunden, aber noch keine Einwenderverhandlungen. Die Einsprecher betonen, dass sie sich «dezidiert» gegen das geplante Restaurant in dieser Form wehren werden. Aber mit einem Lokal wie der «Schwanbar», welches nur Drinks und Snacks anbietet, wo die Gäste mit Stühlen oder auf Decken im Gras sitzen, das lediglich während weniger Monate offen ist und dann komplett abgebaut wird – ja, damit könnten sie durchaus leben, betonen sie.

