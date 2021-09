Aarau "Einsatz verstärkt": Stadt Aarau engagiert Securitas für mehr Ruhe und Ordnung Es gibt sogar spezielle Patrouillen, die in der Altstadt wild abgestellte Velos umparkieren. Um die Offensive gegen Littering und Nachtlärm wird viel Geheimniskrämerei betrieben.

Urs Helbling Jetzt kommentieren 13.09.2021, 20.02 Uhr

Ein Securitas (hinten) am Samstag bei seiner «Velo»-Patrouille. Urs Helbling / Aargauer Zeitung

Die Stadt Aarau intensiviert den Kampf gegen Unordnung, Littering und Lärm. Zwei Abteilungen von Stadträtin Suzanne Marclay (FDP) nehmen die Hilfe der Securitas in Anspruch. Details mag der Daniel Ringier, Leiter Abteilung Sicherheit, nicht verraten. «Wir wollen für die Gegenseite nicht berechenbar sein», begründet Ringier die Geheimniskrämerei.

Aber Passanten ist aufgefallen, dass etwa am Samstag tagsüber ein Securitas-Mann durch die Altstadt lief und Ausschaus hielt nach wild parkierten Velos. Und Nachschwärmer berichten, seit einiger Zeit sei an den kritischen Tagen (Freitag und Samstag) jeweils Grössenordnung Mitternacht eine Securitas-Patrouille aus zwei Mann und einem scharfen Hund unterwegs.

«Einsatz seit Mitte August noch einmal verstärkt»

In der Beantwortung der Anfrage von Einwohnerrat Urs Winzenried (AZ vom Samstag) tönte der Stadtrat das Securitas-Engagement an. Unter Massnahmen erwähnte er «Erhöhung der Kapazität durch Securitas-Patrouillen». Auf das Jahr 2021 hin hatte die Stadtpolizei 1,6 zusätzliche Stellen erhalten. Aufgrund des Bevölkerungswachstums seit 2003 müssten es 3,85 sein, hiess es im Budget 2021. Aktuell hat sie rund 45 Mitarbeitende.

Auf Nachfrage erweckt Daniel Ringier den Eindruck, als sei das Securitas-Engagement keine Sondermassnahme. «Die Abteilung Sicherheit hat seit dem Jahr 2007 einen Vertrag mit einem qualifizierten privaten Sicherheitsunternehmen betreffend Unterstützung auf dem Gebiet der Stadt Aarau.», Zu Beginn seien die Patrouillen ausschliesslich am SBB- und WSB-Bahnhof im Einsatz gewesen. 2013 sei ihr Auftrag ausgedehnt worden. Unter anderem für den Bereich Innen- und Altstadt sowie das Aareufer. Je nach Jahreszeit und Witterung. «Gestützt auf die aktuelle Situation in der Altstadt findet der Einsatz seit Mitte August noch einmal verstärkt in diesem Bereich statt», schreibt Ringier.

Was machen und dürfen die Securitas, die für die Stadtpolizei unterwegs sind. «Der Auftrag richtet sich nach dem kantonalen Polizeirecht und beinhaltet die Präsenz vor Ort, das Ermahnen und Korrigieren im Bereich von Ruhe und Ordnung sowie das Melden an die Stadtpolizei zwecks Intervention bei Uneinsichtigkeit», schreibt Ringier.

Und was ist mit dem Velo-Securitas? Der ist seit Donnerstag im Auftrag des städtisches Werkhofes unterwegs. Er sei beauftragt, im Bereich der Fahrradparkierung für mehr Ordnung in der Altstadt zu sorgen, so Ringier. «Dazu gehört auch das Weg- und Aufstellen dieser Fahrzeuge.»



«In keiner Weise dulden und rigoros ahnden»

SVP-Einwohnerrat Urs Winzenried hat auf die Antwort zu seinem Vorstoss reagiert: «Die Bevölkerung von Aarau erwartet mit Nachdruck und zu Recht, dass die Massnahmen andauernd und nachhaltig sind. Die Verursacher von Littering und unnötigem Lärm müssen deutlich spüren, dass dieses Verhalten von der Stadt in keiner Weise geduldet, sondern rigoros geahndet wird.» Winzenried fordert vom Stadtrat, «die erforderlichen Ressourcen in personeller als auch in technischer Hinsicht zur Schaffung von Abhilfe konsequent einzusetzen.»