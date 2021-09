Einweihung Einzigartig Fassade

Aarau Einmal blau, einmal grün: «Die Fassade scheint zu leben» In Aarau weihten die Freimaurer das sanierte «Wielandhaus» beim Bahnhof ein. Die Fassade mit ihrer wechselnden Farbe ist schweizweit einzigartig .Mit dabei Regierungsrat Dieter Egli. Urs Helbling 18.09.2021, 15.11 Uhr

Einweihung der neuen Fassade des Wieland-Hauses in Aarau: Das Gebäude, dessen Fassade manchmal blau, manchmal gün ist. Urs Helbling / Aargauer Zeitung

Es ist eigentliche schon aussergewöhnlich, wenn eine neue Fassade feierlich eingeweiht wir. Und erst recht aussergewöhnlich ist, wenn Politprominenz wie Regierungsrat Dieter Egli und Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker daran teilnehmen. Aber es ist auch nicht irgendeine Fassade, die das «Wielandhaus» südlich des WSB-Bahnhofes (heute AVA) erhalten hat. Es ist eine schweizweit einzigartige Fassade, die manchmal blau, manchmal grün aussieht. «Je nach Lichteinfall und Tageszeit verändert sich die Fassade. Sie schein zu leben», erklärte Christian Rettenbacher, der Gebäudeverwalter, am Matinee-Anlass am Samstag. Nach 50 Jahren sei es Zeit für eine Sanierung gewesen. Es sind letztes Jahr 2500 Quadratmeter Platten verbaut worden. Entstanden sei ein Gebäude, dass einen zweiten, eventuell sogar dritten Blick Wert sei, betonte Rettenbacher.

Kauf des Grundstücks 1863 war ein Glücksfall

Festakt am Samstag: Dieter Egli, Regierungsrat, Robin Heizmann, Meister vom Stuhl der Freimaurerloge "zur Brudertreue", Hanspeter Hilfiker, Stadtpräsident, und Christian Rettenbacher, Gebäudeverwalter der Loge (v.r.). Urs Helbling / Aargauer Zeitung

Die Freimaurer «zur Brudertreue» seien einer der ältesten Vereine in Aarau, erklärte Robin Heizmann, seit diesem Jahr Meister vom Stuhl der Loge «Zur Brudertreue». Sie ist 1910 gegründet worden, genoss anfänglich Gastrecht in der Garten von Heinrich Zschokke am Rain. 1842 konnte die Loge zwei Räume im Gebäude Schanzegg (neben dem Schanz-Parkplatz) mieten. 20 Jahre später (1863) kaufte sie das Grundstück südlich des heutigen Bahnhofes. Für 20000 Franken. Der Bau des ersten Gebäudes kostete 6000 Franken. «Es war über 100 Jahre Logenhaus», so Heizmann. Dank einer Landumlegung im Zusammenhang mit Bau des WSB-Stadttunnels war es den Freimaurern anfangs der Siebzigerjahre (1971 bis 74) möglich, das «Wielandhaus» zu errichten. Oben Büros, im zweiten Untergeschoss die Versammlungsräume der Loge. «Eines der schönsten Gebäude in Aarau aus der damaligen Zeit», erklärte Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker in seiner Ansprache. Das «Wielandhaus» ist ein markanter Punkt zwischen dem Bahnhof und dem Gönhardquartier. Und weil sich das Bahnhofsviertel in den letzten zwanzig Jahren wegen den Neubauten und der Verdichtung derart stark verändert hat, gewann es noch an Strahlkraft. Mit der neuen Fassade sei ein frischer Akzent an einem wichtigen Ort gesetzt worden, betonte Hilfiker.

Einweihung der neuen Fassade des Wieland-Hauses in Aarau: Es nahmen am 18. September etwa 50 geladene Gäste teil. Urs Helbling / Aargauer Zeitung

«Voraussetzung für gute Arbeit ist gegeben»

Im «Wielandhaus» war stets die kantonale Verwaltung eingemietet. Zuerst das Finanzdepartement, seit Jahrzehnten mit knapp 100 Angestellten das heutige Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI) von Regierungsrat Dieter Egli. «Nicht nur die Lage, sondern auch die Farbe des Gebäudes ist einzigartig», erklärte Egli. Die Farbe steche heraus und habe einen Wiedererkennungswert. «Wir fühlen uns in diesem Haus sehr wohl», so Egli. «Die Voraussetzungen für gute Arbeit an einem guten Ort sind gegeben.»

An der Einweihung spielte eine Musikerkolonne (zwei Klavier, eine Klarinette) unter der Leitung von Andres Joho, einem Freimaurer. Zu hören waren neben einigen Takten «Blue in Green» von Miles Davis vor allem die «Rapsody in Blue» von George Gershwin.