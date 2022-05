Audiovisueller Rundgang auf der Stadion-Brache im Torfeld Süd

Aarau Eine Zeitreise für das Stadion-Areal: «Die Geschichte ist in den Boden geschrieben» Peter Kuntner und Stephan Lichtensteiger vom Büro «fischteich» lassen im Rahmen der Zwischennutzung auf der Aarauer Stadionbrache die Geschichte der Firma Oehler aufleben. Katja Schlegel 16.05.2022, 05.00 Uhr

Peter Kuntner (im Bild) und Stephan Lichtensteiger produzieren einen audiovisuellen Rundgang für das Torfeld Süd, als Teil der Zwischennutzung. Valentin Hehli

Wo heute das Unkraut im Kopfsteinpflaster spriesst, wurde einst gegossen. Dort, wo wackere kleine Birken ihre Arme stemmen, stand das Labor. Und da drüben, in diesem unscheinbaren und versprayten Kabäuschen, wurden die Pakete mit Elektrostahlguss-Teilen gewogen, die bis in die weite Welt verschickt wurden. «Die Geschichte dieses Areals ist regelrecht in den Boden geschrieben», sagt Peter Kuntner und zeigt hierhin und dorthin, «diese Fundamente, Schienen und Pflastersteine erzählen uns alles».

Wo all das steht, wird dereinst das neue Fussballstadion wachsen. Und mit ihm wird das Quartier um ein Kapitel reicher, um eine Nutzungsfacette ergänzt: Das Torfeld Süd, einst Herzstück der Aarauer Industrie, wird zum Wohn- und Erlebnisquartier. Und bis es so weit ist, schwebt es. «Terrain vague», nennt es Kuntner, ein zwischen die Zeiten gefallenes Stück Stadt, weder das Alte noch das Neue. Und diese Zwischenzeit bietet so viel: Der Perimeter, auf dem ab 1894 ein Teil der Gebäude der Giesserei und Maschinenfabrik Oehler & Co. stand, wurde von der Eigentümerin HRS für zwei Jahre zur Zwischennutzung freigegeben, für eine spontane, nicht kommerzialisierte Nutzung, koordiniert durch die Stadt Aarau und den Verein Terrain Süd.

Ein Verbinden durch die Zeiten

Eine wunderbare Gelegenheit, fanden Peter Kuntner und Stephan Lichtensteiger vom Büro «fischteich» und setzten sich an die Erarbeitung eines Konzepts. «Torfeld-Spuren» heisst das Audioprojekt, das an fünf Punkten Geschichten aus der Vergangenheit des Areals abbilden soll. «Wir finden es wichtig, dass, wer sich hier bewegt, auch weiss, wo er eigentlich ist», sagt Kuntner. Ein Verbinden durch die Zeiten.

Kuntner und Lichtensteiger wollen von der industriellen Vergangenheit erzählen, wollen Arbeiterinnen und Zwischennutzer porträtieren, wollen es hämmern und zischen lassen, Kino im Kopf. Und das nicht irgendwo auf dem Gelände, sondern ganz exakt da, wo es vor Jahrzehnten auch passiert ist: in der Montagehalle der Firma Oehler, im Büro- oder dem Garderobengebäude, und was hier alles stand. «Dazu suchen wir nun Menschen, die uns zu genau diesen Orten Geschichten erzählen können», sagt Kuntner.

Nach den Sommerferien soll es laufen

Umgesetzt werden soll das Projekt in den nächsten Wochen, nach den Sommerferien sollen die fünf Punkte installiert werden. Die Geschichten werden mittels QR-Codes abrufbar sein, angebracht an einfachen Sitzgelegenheiten. Diese bleiben für die Zeit der Zwischennutzung stehen. Die Geschichten selbst aber sollen diese überleben, installiert auf den Tribünen des Fussballstadions beispielsweise, auf den Plätzen und in den Höfen, als Anker für das neue Quartier. «Für ein modernes Quartier ist Historie Gold wert», sagt Kuntner.

Das sehen nicht nur Kuntner und Lichtensteiger so; das Projekt wird von Lebensraum Aargau, der Stadt Aarau sowie der Hans-und-Lina-Blattner-Stiftung unterstützt.