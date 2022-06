Aarau: Vorschau auf den Maienzug-Vorabend

Aarau Eine Woche vor dem Maienzug-Vorabend: «Es herrscht eine Vorfreude, wie ich sie noch nie gespürt habe» Die Vorbereitungsarbeiten für den Maienzug-Vorabend sind trotz der Mehrwegbecher-Wirren voll auf Kurs. Und gute Vorbereitung wird nun auch wichtig für die Vorabend-Besucher: Wer in die Stadt kommt, sollte unbedingt Bargeld mitbringen. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 24.06.2022, 05.00 Uhr

In einer Woche ist es so weit: Es ist Maienzug-Vorabend. Fabio Baranzini

In wenigen Tagen ist es so weit: Es ist Maienzug-Vorabend. Nie wurde im Vorfeld so viel über den Aarauer Mega-Anlass diskutiert, wie dieses Jahr. Doch so rasch das Entsetzen hochgekocht ist, so rasch hat sich die Diskussion auch wieder beruhigt. Das Fazit: Der Vorabend findet statt, mit Mehrwegbechern und Depotpflicht, und damit basta.

Auch wenn nun alles etwas anders gekommen ist und die Zeit mehr als knapp war, so sind die neuen Organisatoren doch parat: «Wir sind voll auf Kurs», sagt jedenfalls Alessandro Crivaro, Präsident des Vereins Gastro Altstadt, der den Vorabend nun organisiert. Nicht nur, was das Mehrwegkonzept anbelangt, sondern auch in Sachen Infrastruktur.

Strom- und Wasserversorgung, Toilettenanlagen und Abfallkübel; alles wird rechtzeitig bereitstehen. Lauter Punkte, die zwar längst aufgegleist, wegen des ausstehenden Gesuches aber auf «Stand-by» waren. «Wir haben in den letzten Tagen sehr viel gearbeitet, aber es haben alle Stellen und Lieferanten extrem gut mitgespielt», sagt Crivaro.

Der Personalmangel hat auch Auswirkungen auf den Vorabend

Und bei den Gastronomen? Der Personalmangel sei reell und bei gewissen so ernst, dass sie ihr gewohntes Angebot reduzieren müssen. Und da bleibe natürlich eine Unsicherheit bezüglich Umsetzung der Depotpflicht. «Manche Gastronomen schlagen sich noch mit der Frage herum, wie denn 4-cl-Shots in den Mehrwegbechern mit Einheitsgrösse 4 dl serviert werden sollen», so Crivaro. Probleme, die für ihn keine sind.

Genauso wenig wie die Angst, dass die vorbestellten Becher nicht ausreichen könnten. «Die Gäste werden bestimmt so unkompliziert sein, und sich die Becher einfach wieder auffüllen lassen.»

Die neue Zahlungsgewohnheit macht Sorgen

Wie viele Menschen jeweils für den Vorabend nach Aarau kommen, ist schwer zu sagen. Zwischen 20'000 und 30'000 Besucherinnen und Besucher sollen es in guten Vorjahren gewesen sein, vor Corona. Für dieses Jahr dürften es gar noch mehr werden, wenn das Wetter stimmt. Noch grösser als in den Vorjahren ist die Feierlaune, noch grösser das Nachholbedürfnis. Das schreckt Crivaro nicht. Was ihm aber Sorgen macht, so profan das tönt: die Zahlungsgewohnheit.

Bankett: Online-Karten-Verkauf läuft gut Erstmals verkauft die Stadt die Bankett-Karten dieses Jahr online. Das Angebot werde rege genutzt, nur noch wenige Karten würden an den Schaltern bei Aarau Info oder im Stadtbüro gekauft, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Insgesamt werden für das Mittagessen auf der Oberen und der Unteren Schanz (Familienbankett mit Selbstbedienung) 4000 Karten bereitgestellt. Bis Donnerstag wurden insgesamt 1820 Karten bezogen (davon 1170 Schön- und Schlechtwetterkarten / 650 Schönwetterkarten). Interessant ist die Aufteilung zwischen Fleisch- und Vegimenü: 1520 haben das Fleischmenü gewählt, 300 das Vegimenü. Zusätzlich zu den 1820 verkauften Karten haben sich rund 800 Gäste der Stadt angemeldet. I nsgesamt hat diese rund 1800 Gäste eingeladen (Kommissionen, Einwohnerrat, Lehrerschaft, Mitarbeitende, Blumenfrauen, Kant. Behörden, Schulen auf dem Platz Aarau usw.) Das Bankett wird dieses Jahr erstmals durch den Gasthof zum Schützen ausgerichtet. Wer am Maienzug statt auf der «Schanz» oder daheim lieber auf der Restaurantterrasse speisen möchte, kann dies in der Altstadt oder im Scheibenschachen. Freie Plätze gibt es noch in der «Krone» (mit Fleisch 40 Franken, Vegi-Menü vegan 40 Franken) und im «Schützenhaus» (mit Fleisch 40 Franken, Vegi-Menu 32 Franken). In der «Schwanbar» gibt es am Maienzugmorgen ab 8 Uhr Gipfeli und Kafi.

Wo nach dem Umzug die Musik spielt Was vor rund 40 Jahren im «Rathausgarten» entstand, weil die Musikgesellschaft Unterentfelden nach dem Festumzug den Durst löschen wollte und dabei zu einem Spontankonzert aufgefordert wurde, wird am Maienzug immer wichtiger: die Platzkonzerte. So spielt die Harmoniemusik Buchs um 10 Uhr auf dem Platz zwischen Aarauerhof und Kantonalbank. Die Musikgesellschaft Suhr spielt auf der Schwanbar-Wiese (nach dem Umzug, ohne Zeitangabe). Die Stadtmusik Aarau spielt um 10.45 Uhr beim Kantonsspital. Und die Musikgesellschaft Unterentfelden? Sie spielt erstmals vor der Katholischen Kirche (10.30 Uhr). Der «Rathausgarten» schliesst just heute Freitag, 24. Juni, seine Türen. Das langjährige Wirtepaar Nicole und Andreas Steineder wechselt in die «Laterne» (Eröffnung am 2. August).

«Seit Corona bezahlen über 80 Prozent der Gäste mit Karte.» Ein Angebot, das die Gastronomen am Vorabend nur beschränkt zur Verfügung stellen können, genauso wie Twint. «Das Mobilnetz wird heillos überlastet sein», sagt Crivaro. Er appelliert deshalb dringend an alle Vorabend-Besucher, einen Batzen mitzubringen. «Mit Betonung auf Mitbringen; die Bankomaten sind meist schon am frühen Abend leer.»

Und plötzlich haben sich alle für den Vorabend eingesetzt

Crivaro freut sich auf den Vorabend, das ist ihm anzuhören. Und nicht nur er. «Es herrscht eine Vorfreude, wie ich sie noch nie gespürt habe.» Es sei schon gewaltig, was die ganze Diskussion über Sein oder Nichtsein des Vorabends gebracht habe: «Jetzt, da er plötzlich vor dem Aus stand, hat Aarau gemerkt, dass der Vorabend nicht mehr vom Maienzug wegzudenken ist, dass er einfach dazugehört.»Plötzlich hätten sich Politiker für den Vorabend eingesetzt, die sonst nur abschätzig über das «Beizlifest ohne Tradition» geschnödet haben.

Crivaro lacht, ihn stört das nicht. Im Gegenteil. «Alle haben sich für den Vorabend eingesetzt, alle wollen ihn. Für dieses Bekenntnis hat sich die ganze Aufregung ja mehr als gelohnt.»

