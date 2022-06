Schwanbar Aarau: Zum Jubiläum gibts eine Dachterrasse

Aarau Schwanbar: Zum 20-Jahr-Jubiläum sitzen die Gäste aufs Dach Das Konzept geht seit 20 Sommern auf, die Schwanbar wird jedes Jahr noch beliebter. Mitbegründer Fabio Mazzara über Jubiläumsprojekte, das Erfolgsrezept – und warum es trotz Optimierungen jedes Jahr zu Schlangen an der Bar kommt. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 01.06.2022, 17.30 Uhr

2003 erstmals aufgestellt, feiert die Schwanbar nun die 20. Saison. Im Bild: die Band Mnevis bei ihrem Auftritt 2019. zvg

Ein Container, eine Rampe, ein Berg Stühle und ein Schachbrett, viel mehr braucht der Aarauer Sommer eigentlich nicht. Und das schon seit 20 Saisons. Die Schwanbar feiert Jubiläum, dieses Pfadiprojekt, das nie als Eintagsfliege gedacht war und nun doch fester verankert ist, als es sich die Köpfe dahinter jemals hätten vorstellen können.

Im grossen Stil verändert hat sich nichts. Zwar gibt es heute grosse Kühlwagen statt einer Handvoll Kühlschränke, der Container wird nach Feierabend nicht mehr nur mit einer Blache dichtgemacht, und die Mitarbeiter werden inzwischen auch nicht mehr mit nur einer Flasche Wein oder einem Gutschein bezahlt, der Betrieb wurde generell deutlich professionalisiert. Aber sonst? Der Container ist der gleiche wie eh und je, wenn auch mit diversen Schichten Farbe. Noch immer kann jeder sitzen, wie und wo er will. Ungezwungen halt. Damit hat die Schwanbar-Crew damals einen Nerv getroffen und tut das bis heute.

Fünf von 15 sind noch immer die Alten

Seit 20 Jahren mit dabei sind selbst fünf von 15 Vorstandsmitgliedern: Fabio Mazzara, Jari Putignano, Dominik Brändli, Michael Fasler und Adrian Bühler. Sie machten damals den ersten Schritt: Eine Bar an der Aare, finanziert mit dem vom 2001 organisierten Pfadi Folk Fest übrig gebliebenen Geld. Bestens investiertes Geld mit Langzeitwirkung, eine Pfadi-Übung ohne Ende. Und das Beste, trotz all der Arbeit, die dahintersteckt: «Es macht Spass, auch nach all der Zeit», sagt Mazzara. «Es ist doch wunderbar, mit seinem Hobby so vielen anderen Leuten so eine Freude bereiten zu können.»

Fabio Mazzara, seit 20 Jahren im Schwanbar-Team dabei. Zvg / Aargauer Zeitung

Zum 15-köpfigen, ehrenamtlich arbeitenden Vorstand, unterteilt in die Ressorts Logistik und Betrieb, kommen noch einmal so viele Mitarbeitende. Ein Teil davon ist fest angestellt, die anderen sind es im Stundenlohn. So kann das Team auf Wetterkapriolen reagieren – oder auf so etwas wie Corona. «Die Pandemie konnten wir erstaunlich gut meistern», sagt Mazzara. Die Leute suchten einen Ort, an dem sie im Freien und mit so viel Abstand sitzen konnten, wie ihnen lieb war. Zäh wurde es erst 2021, als auch noch der Sommer ins Wasser fiel.

Steter Steigerungslauf bei den Umsätzen

Dem Wetter zum Trotz: Die Schwanbar legt seit 20 Jahren einen Steigerungslauf hin. «Fast jedes Jahr steigen die Umsätze», sagt Mazzara. Und jedes Jahr gibt es die gleiche Schlange vor der Bar. Ein Phänomen, dem die Crew offenbar wenig entgegenhalten kann. «Wir optimieren von Jahr zu Jahr, bauen das Gastroteam aus – aber je mehr wir ausbauen, desto mehr Menschen kommen.» Und irgendwann seien die Möglichkeiten an der 6-Meter-Bar erschöpft, mehr als sechs Mitarbeitende können da nicht arbeiten. Die neuste Optimierung drum: Eine Aussenbar für Abende mit besonders vielen Gästen, an der nur Getränke in Flaschen bezogen werden können. Diese soll die Spitzen an der Bar brechen helfen.

Zum Jubiläum geht's hoch hinaus

Neues gibt es natürlich auch zum Jubiläum: In der ersten August-Woche hat das Ressort Betrieb die «Schwanbar-Festspiele» mit täglichen Events geplant. Und die Logistik-Crew schwitzt gerade Blut wegen eines uralten Gags, der nun zum Jubiläum endlich umgesetzt werden soll: Die Schwanbar bekommt eine Dachterrasse.

Angeliefert wird der Container bereits nächste Woche, am 16. Juni wird die Schwanbar eröffnet, für zehn Wochen. Wie immer. «Länger darf die Baute gemäss BNO der Stadt nicht stehen», sagt Mazzara. Länger wäre es für den Vorstand auch nicht zu stemmen. «Und sowieso: Diese Vergänglichkeit macht ja auch ein bisschen den Reiz der Schwanbar aus, oder?»

Für Mensch wie Tier ein beliebter Treffpunkt. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

