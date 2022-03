Aarau - Pfadi St.Georg führt am Schnuppertag in den Wilden Westen

Aarau «Eine kleine Abenteuerreise» erwartet die Kinder und Jugendlichen beim nationalen Schnuppertag der Pfadi in Aarau Nach zweijährigem, pandemiebedingtem Unterbruch kann die Pfadi St.Georg in diesem Jahr endlich wieder einen Schnuppertag durchführen. Von der Kunsteisbahn aus geht es am Samstagnachmittag auf einen Streifzug durch den Wald. Pascal Bruhin 16.03.2022, 05.00 Uhr

«Die Faszination der Pfadi ist es, draussen im Wald in der Gemeinschaft etwas zu erleben», sagt Abteilungsleiter Meo Schürpf. zvg

«Es geht uns darum, das Feuer der Pfadi weiterzugeben.» Meo Schürpf, Abteilungsleiter der Pfadi St.Georg in Aarau, spricht noch immer voller Begeisterung von «seiner» Pfadi – und das, obwohl er schon als kleiner Knirps der Bewegung beitrat. Zum ersten Mal seit der Pandemie können er und sein Team in diesem Jahr wieder am nationalen Schnuppertag der Bewegung teilnehmen. Am Samstag, 19. März, ist es soweit.

«Am Schnuppertag gelingt es immer wieder, Kinder und Jugendliche für die Pfadi zu begeistern», so Schürpf. Dass nach zweijährigem Unterbruch nun wieder ein solcher durchgeführt werden kann, freut den begeisterten Leiter, der in der Pfadi nur Nezumi genannt wird. Denn, dass die Pfadi-Schnuppertage ausgefallen sind, spiegelte sich auch in der Zahl der Neuanmeldungen wider. «Wir haben vor der Pandemie konstanten Zulauf verspürt», so Schürpf. Durch die ausfallenden Anlässe sei die Zahl der Kinder, die sich für die Pfadi begeistern konnten, etwas gesunken.

Eine abenteuerliche Geschichte führt durch den Wald

Umso mehr freut sich Schürpf auf den anstehenden Schnuppertag. Vom Startpunkt, der Aarauer Kunsteisbahn, geht es am Samstag in den Gönhard-Wald. Dort gilt es für die Kinder und Jugendlichen, eine spannende Geschichte wie aus dem Wilden Westen aufzulösen. Drei Gestalten brauchen nämlich ihre Hilfe, da ihre Postkutsche verunglückt ist, sie aber trotzdem noch ihren persönlichen Pflichten nachgehen müssen. Zu viel will Schürpf noch nicht verraten, aber: «Jede Gruppe wird sich auf eine kleine Abenteuerreise begeben», meint er geheimnisvoll.

Sich gemeinsam auf ein Abenteuer einzulassen, sei denn auch genau das, was die Pfadi-Bewegung ausmache. Schürpf sagt:

«Die Faszination der Pfadi ist es, draussen im Wald und in der Gemeinschaft etwas zu erleben.»

Andererseits aber auch, die Begeisterung für die Pfadi später als Abteilungsleiter selbst der nächsten Generation weiterzugeben. Und dieses Herzblut weiterzugeben, das versucht das Team der Pfadi St.Georg am Samstag. Los geht der kostenlose Anlass um 13.45 Uhr und dauert bis 16.30 Uhr. Mitzunehmen gilt es wetterentsprechende Kleidung, gutes Schuhwerk, Getränk und Zvieri. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Die Aktivität richtet sich an alle interessierten Kinder und Mitglieder im Alter von fünf bis fünfzehn Jahren. Für die Eltern bietet sich ab 16 Uhr beim Elterncafé bei der Keba mit Kaffee und Kuchen mehr über die Pfadi selbst und ihre verschiedenen Abteilungen zu erfahren.