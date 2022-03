Zelle in Rosarot: So sieht es bei der Aarauer Stadtpolizei aus

Aarau Eine Gefängniszelle in Rosarot: So sieht es in den Räumen von Stadtpolizei und Sozialen Diensten aus Nachdem die Stadt letzten Sommer einen Einblick in ihre Räumlichkeiten in der Altstadt gewährte, öffnete sie dieses Mal die Türen der Verwaltungsräume an der Poststrasse. Dort befinden sich die Sozialen Dienste und die Stadtpolizei. Daniel Vizentini 25.03.2022, 05.00 Uhr

Die neue Gefängniszelle der Stadtpolizei in knalligem Rosarot. Valentin Hehli

Es sei der «Farbtupfer» im Büro der Stadtpolizei, warnte Polizeichef Daniel Ringier bereits, ehe er die Türe öffnete zum Raum, in welchem sich die brandneue Gefängniszelle der Stadtpolizei befindet. Mit knallig rosaroten Wänden soll sie – laut Farbtherapeuten – beruhigend wirken. Erst Ende letzten Jahres erstellt, dient sie dazu, vorläufig festgenommene Personen zu besänftigen.

Eine eigentliche Einrichtung gibt es in der kleinen Zelle nicht: Direkt an der Wand eingebaut ist eine Bank, über eine dicke Glasscheibe kann man von aussen stets beobachtet werden, es hat einen Notknopf. Hinter einer kleinen Wand ist ein WC mit Brünneli eingebaut, beides aus Stahl, ähnlich wie im Zug. Benützt wurde die Zelle bisher «höchstens einmal im Monat», wie Daniel Ringier sagt. «Die meisten Menschen verhalten sich anständig. Und die Schwerverbrecher haben wir hier ja nicht.»

Die Zelle dürfte die auf den ersten Blick interessanteste Neuerung im Posten der Aarauer Stadtpolizei sein. Doch mit dem gesprochenen Kredit von 380'000 Franken wurden noch viele andere Dinge gemacht, darunter schalldichte, diskretere Schalter eingebaut oder den 30-jährigen Teppich durch einen Boden ersetzt, der einfacher zu reinigen ist.

Am meisten Freude zeigte Daniel Ringer bei Führung durch die Verwaltungsräume aber am neu eingerichteten Sitzungszimmer: «Das hatten wir noch nie», sagte der 62-Jährige, inzwischen schon 20 Jahre Chef der Stapo. Neue Tische, neuer Boden, grosser Bildschirm für Präsentationen: Im vielleicht grössten aller Zimmer, dort wo der Postchef früher sein grosszügiges Büro hatte, besprechen die Angestellten – inzwischen sind es deren 40 – ihre Arbeit. Daniel Ringier selbst wollte nur ein kleines Arbeitszimmer. «Ich brauche kein schönes Büro, nur ein schönes Zuhause.»

Stadträtin Silvia Dell’Aquila mit Daniel Ringier, Leiter Abteilung Sicherheit und damit Stapo-Chef. Valentin Hehli

Die Stadt will die Verwaltung eigentlich wieder im Stadtkern konzentrieren

Die Räume der Stadtpolizei im Gebäude der Hauptpost gleich gegenüber vom Bahnhof gelten nicht unbedingt als ideal, etwa wegen unnötig breiter Gänge oder der zu hohen Decken, bei denen eine Zwischendecke eingebaut wurde, «damit wir hier nicht wie in einer Kathedrale sitzen», so Daniel Ringier. Von der Lage her aber sei der Polizeiposten im Postgebäude perfekt:

«Verkehrstechnisch liegt es ideal. Wir sind da, wo die Post abgeht.»

Mittelfristig hat die Stadt aber vor, ihre Verwaltung näher am Rathaus zu konzentrieren. Räume im Amtshaus an der Laurenzenvorstadt werden frei, wenn die Kantonspolizei ihren Stützpunkt dereinst in die Telli verlegt. Und im Gebäude von Aarau Info an der Metzgergasse hätte die Stadt theoretisch noch Platz, sagte Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker bei der Führung.

In den Jahren zuvor aber musste die Stadt Räume ausserhalb des Stadtkerns suchen. Bis 1993 war noch alles mehr oder weniger im Rathaus, das aber zu klein wurde. Die Stadtverwaltung expandierte zuerst in den Zollrain. 2006 zog die Stadtpolizei teilweise in das Postgebäude, wie Stadträtin Silvia Dell'Aquila vor Ort erzählte. 2009 stimmte das Volk für das Anmieten weiterer Räume, 2010 pünktlich zur Fusion mit Rohr richteten sich auch die Sozialen Dienste der Stadt an der Adresse ein. Letztes Jahr zog unter anderem das Steueramt von der Poststrasse an die Heinerich-Wirri-Strasse.

Per Notknopf direkt mit der Polizei verbunden

Stadtpolizei und Soziale Dienste – die Bereiche, in denen Aarau am meisten Dienstleistungen für andere Gemeinde und damit eine regionale Funktion wahrnimmt – befinden sich weiterhin im Postgebäude beim Bahnhof. Christian Baschera, seit Anfang Monat neuer Leiter Soziale Dienste, führte hinter die Kulissen seiner Abteilung.

Es fallen vor allem die vielen Spielsachen in den ansonsten normalen Büroräumen auf: In den Zimmern, in denen Besprechungen stattfinden, gibt es Plüschtiere, Playmobil oder Malbücher für Kinder. Punkto Sicherheit sorgt eine dicke Scheibe beim Eingangsschalter für den nötigen Schutz, dazu sind alle Büroräume per Notknopf verbunden mit der Polizei. Dass auch diese Büros früher zur grossen Hauptpost gehörten, sieht man unter anderem an den übergrossen, industriellen Liften.

Die 48 Mitarbeitenden – vor 25 Jahren waren es nur sechs – geben sich alle Mühe, Unterstützung für hilfsbedürftige Menschen möglichst niederschwellig anzubieten und gleichzeitig deren Autonomie zu fördern und zu respektieren. «So viel Hilfe wie möglich und so wenig wie nötig», laute der Grundsatz. Es werden freiwillige Beratungen angeboten, ein grosser Teil der Arbeit sind aber Abklärungen, die das Familiengericht verfügt. Die Arbeit der Sozialen Dienste sei oft belastend, bestätigt auch Leiter Christian Baschera. Aarau könne aber, im Gegensatz zu kleineren Gemeinden, auf eine gute Basis zählen.

Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker (links) zusammen mit Christian Baschera, Leiter Soziale Dienste. Valentin Hehli