Aarau Eine Demonstration im Regen für eine soziale Wende Zum 1. Mai gingen Menschen in Aarau auf die Strasse. Die Demonstrierenden forderten unter anderem faire Löhne und einen Mindestlohn. Anja Suter 02.05.2021, 05.00 Uhr

Der Demonstrationszug auf dem Weg zum Aargauerplatz. Anja Suter

Vom schlechten Wetter liessen sich die Demonstrantinnen und Demonstranten am Samstagnachmittag nicht aufhalten. Kurz nach 14 Uhr starteten sie ausstaffiert mit roten Masken, Bannern und Transparenten vom Aarauer Bahnhofplatz. «Zeit für die soziale Wende!», «Kein Lohn unter 4000 Franken» oder auch «Solidarisch aus der Krise» war auf den Transparenten zu lesen. Wiederholt wurden die Demonstrantinnen und Demonstranten dazu aufgerufen, sich an die Abstände und Schutzmassnahmen zu halten. «Behaltet die Maske bitte jederzeit an», sagte Silvia Dell’Aquila, Präsidentin des «1. Mai Komitee Aarau» und SP-Grossrätin. Vom Bahnhofplatz führte die Demonstration via Bahnhofstrasse zum Aargauerplatz, wo auch die Kundgebung stattfand. Um die Einhaltung der Schutzmassnahmen zu gewährleisten, wurde auf Unterhaltung und Gastronomie verzichtet.