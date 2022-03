Aarauer Stadtrat will 2,15 Millionen für den Maienzugplatz

Aarau Eine Auffrischung für den Maienzugplatz: Stadtrat will 2,15 Millionen investieren Der Stadtrat will die grosse Fläche bei der Sporthalle Schachen für grundlegend sanieren. Wegen der vielen Wurzeln ist der Boden wellig, für Grossevents fehlen Stromanschlüsse. Nun muss der Einwohnerrat den Kredit noch genehmigen. Daniel Vizentini 21.03.2022, 05.00 Uhr

Der Maienzugplatz im Aarauer Schachen, zwischen Schachenhalle und Schulhaus Schachen, soll saniert werden. Katja Schlegel

Es ist auf den ersten Blick vielleicht nicht der prominenteste Platz in Aarau, doch es ist einer, der sehr viel benützt wird: Der Maienzugplatz im Schachen, Gaststätte etwa vom Streetfoodfestival und sonstigem Marktbetrieb, vom Schachenschwingen, der Wagen vom Zirkus Knie, letztes Jahr etwa auch vom Zelt des Festivals Cirqu’ – und natürlich vom Maienzug selbst.

Weitere Anlässe sollen hinzukommen, schreibt der Stadtrat. Doch: Der Maienzugplatz sei in einem insgesamt desolaten Zustand. Die Wurzeln der vielen Bäume sind stark gewachsen, haben mit den Jahren zu mehreren Wellen auf der Platzoberfläche geführt. Der Pflasterbelag und die Randsteinfassungen sind verformt, die Nutzbarkeit des Platzes deshalb «deutlich eingeschränkt».

Die Wurzeln der Bäume haben die Bodenoberfläche verformt. Katja Schlegel

In einer Botschaft an den Einwohnerrat bittet der Stadtrat deshalb um die Annahme eines Kredits über 2,15 Millionen Franken für eine grundlegende Sanierung des Platzes. Um eine langfristige Nutzbarkeit sicherzustellen, soll dieser optisch aufgewertet und für die Veranstaltungen vollständig elektrifiziert werden. Zwischen Viehmarkt und Allmendweg würden dazu zwei Beleuchtungsstrassen installiert. Das Sicherheitsempfinden auf dieser Fussgängerachse werde erhöht.

Geogitter als Lösung für die Wurzelerhebungen

Elektrifizierung und Beleuchtung machen 500'000 Franken aus. Gleichzeitig geht es beim Projekt auch um den rund 50 Jahre alten Baumbestand, der laut Botschaft sehr wertvoll ist: Die 40 rasterförmig angelegten Platanen sorgen im Sommer für eine fast vollflächige Beschattung. «Aus Sicht des Klimawandels und der zunehmenden Hitzeinseln in Innenstädten ein sehr willkommener Effekt», heisst es.

Man müsse nur das erhebliche Wurzelwachstum in den Griff bekommen. Weil die Bäume so wichtig sind, hat das Stadtbauamt schon vor zwei Jahren mit einer Machbarkeitsstudie begonnen, um herauszufinden, wie man die Wurzelerhebungen an der Oberfläche «wirksam und langfristig» beseitigen kann, ohne die Bäume zu gefährden. Die Idee: der ganze Platz könnte höher gelegt und zwischen Bodenoberfläche und Wurzeln ein sogenanntes Geogitter angebracht werden. Dieses stabilisiert den Untergrund, wirkt den teils punktuellen Druckstellen der Wurzeln entgegen und verteilt die Last gleichmässig.

Das Projekt-Perimeter des Maienzugplatzes. Stadt Aarau

Die Botschaft mahnt aber bereits: Mit den Wurzeln der alten Bäume müsste «mit äusserster Vorsicht gearbeitet werden». Laut Plan würden einzelne Wurzeln freigelegt und behandelt – alles in Handarbeit, weshalb das Vorhaben teuer und langsam sein wird. «Nur auf diese Weise kann der Baumbestand erhalten bleiben und sich nachhaltig weiterentwickeln», schreibt der Stadtrat.

Die jeweiligen freigelegten Vierecke rund um die Bäume – Baumquartiere genannt – werden zudem vergrössert, der Platz so entsiegelt. An der Oberfläche kämen rund um die Bäume wasserdurchlässige sogenannte Stabilizer, auf demselben Höhenniveau wie der restliche Pflasterbelag auf dem Platz.

So sind die Baumquartiere heute. Katja Schlegel

Ein «nachhaltiges Entwässerungskonzept» sei erarbeitet worden. Dafür müssen kleine Baueingriffe an den Treppen und den Kellerlichtschächten der Sporthalle gemacht werden.

Keine Projektauflage, da nicht «wesentlich» verändert

Erneuert würde auch der Brunnen, der allenfalls näher an den Spielplatz versetzt wird. Letzterer bleibt erhalten. Punktuell wird geprüft, ob weitere Sitzgelegenheiten am Rand des Platzes aufgestellt werden können. Der Carparkplatz und der Gehweg entlang des Maienzugplatzes werden laut Projekt erweitert.

Beim Spielplatz könnten neue Sitzbänke aufgestellt werden. Katja Schlegel

Der Platz wird zwar aufgefrischt, weil es aber keine «wesentliche raumwirksame Umgestaltung» geben werde, sei keine öffentliche Projektauflage nötig, so der Stadtrat.

Die Bauarbeiten sollen Ende Juni 2023 beendet sein, der Platz so pünktlich am Maienzug eingeweiht werden.