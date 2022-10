Erich Fischer: Ein Reisender in Sachen Musik mit Groove

Aarau Ein Reisender in Sachen Musik mit Groove Der Vibrafonist Erich Fischer aus Aarau tritt gemeinsam mit der japanischen Pianistin Yuko Oz nach fünf Konzerten in New York dieses Wochenende dreimal im Aargau auf. Peter Weingartner 26.10.2022, 05.00 Uhr

Erich Fischer. Peter Weingartner / Aargauer Zeitung

Letzte Woche NY, am Freitagabend NR: Niederrohrdorf. Was für ein Kulissenwechsel! Musiker sind oft auf Reisen, sei es örtlich, sei es zwischen Stilen oder in unterschiedlichen Formationen. Zusammen mit der Pianistin Yuko Oz, die er vor vier Jahren in New York kennen gelernt hat, gibt Erich Fischer acht Konzerte, drei davon im Aargau. Die Stube in seinem Haus in Aarau ist Musikstube, Proberaum mit allem, was einer guten Akustik dient. Und in zwei Wochen geht’s nach Spanien. Seit sechs Jahren ist der Musiker in Pension und damit an keine schulischen Stundenpläne mehr gebunden.

Erich Fischer hat klassische Perkussion studiert

Erich Fischer ist in Bremgarten aufgewachsen, spielte Blockflöte, Trompete, bevor er Probleme mit den Lippen bekam. «Das Vibrafon ist in der klassischen Perkussion ein wichtiges Instrument», sagt er. Eines unter vielen Schlaginstrumenten wie kleine und grosse Trommeln, Kastagnetten, Triangel, Marimbafon. Man könne damit nicht nur Melodien spielen, sondern auch Harmonien. Wer ein Ohr voll nehmen will, wird auf erichfischer-musik.ch oder Youtube fündig.

32 Jahre lang unterrichtete Erich Fischer als Schlagzeuglehrer an der Musikschule der Musikakademie Basel. In Sachen Bands probierte er vieles aus. «Als Buben haben wir Schlager nachgespielt, vom ‹Schneewalzer› bis Trio Eugster und Mireille Mathieu», erinnert sich Fischer. Heute sind es Eigenkompositionen in verschiedenen Tempi und Rhythmen, aber immer mit einem packenden Groove. Auch im Trio Räss, wo alpenländische Volksmusik in eigener Art verarbeitet wird.

«Dieses Zusammenspiel suche ich immer wieder»

Musik, die international verständliche Sprache ohne Worte, sei Energie, sagt Erich Fischer, und man spürt, wofür er brennt, seine Leidenschaft. Der Energieaustausch findet nicht nur zwischen den Musikern statt, sondern auch zwischen Akteuren und Zuhörerschaft. «Dieses berührende emotionale Zusammenspiel zwischen Spielenden und Zuhörenden suche ich immer wieder», sagt er. Und nimmt, um das zu erleben, die Arbeit drumherum, den administrativen Kram, auf sich.

Dass Erich Fischers Vibrafon mit einem Klavier gemeinsame Sache macht, ist neu für ihn: «Eine Herausforderung, etwas Sinnvolles zu gestalten.» Beide Instrumente können führen und begleiten. Dieser Wechsel macht einen Reiz des Duos aus, zumal Fischers Kompositionen über der Melodie immer Raum für Improvisation in Jazzmanier lassen. Und so geht der Komponist vor: Am Anfang steht eine Melodie oder ein Teil davon, das schreibt er auf. Bei den Proben entwickelt sich das Stück weiter. «Work in Progress», sagt er.

Morgen Niederrohrdorf, übermorgen KUK Aarau

Am Freitag, 28. Oktober, spielen Yuko Oz und Ernst Fischer in Niederrohrdorf (stkeller@flutetrends.ch, 056 470 16 60). Tags darauf gibt’s um 19.30 Uhr ein Konzert im KUK Aarau. Da spielt der Schlagzeuger Tony Renold mit, und die ukrainische Sängerin Kateryna Chemezova singt zwei Songs, die der Autor Wolfgang Bortlik, in Aarau kein Unbekannter, zu Fischers Kompositionen mit Text versehen hat. Tickets gibt’s an der Abendkasse. Nach zwei Konzerten in Zürich und Winterthur kehrt das Duo am 5. November nach Mellingen zurück, wo man um 19 Uhr essen und das Konzert geniessen kann (079 284 61 62). An allen Orten taufen «Yuko & Joey» Fischer ihre neue CD «Tiger Waltz».