Ein neuer Club für Aarau – doch der Name Club Zoo ist altbekannt

Aarau Ein neuer Club für Aarau – doch der Name ist altbekannt Renato Schmid und Alessandro Crivaro eröffnen Mitte November im ehemaligen «Loft Club» an der Vorderen Vorstadt den «Club Zoo». Ein Name, der bei hiesigen Partygängern Erinnerungen weckt. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 30.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Renato Schmid (l.). und Alessandro Crivaro bauen seit zwei Wochen den ehemaligen «Loft Club» an der Vorderen Vorstadt um. Chris Iseli / AAR

Die Scheinwerfer waren kaum ausgekühlt und die letzten Takte erst verklungen, da traten die Neuen das Erbe an. Vier Tage nach der letzten Party im «Loft Club» am Aargauerplatz wurde auf die gleiche Adresse die «Club Zoo GmbH» im Handelsregister eingetragen.

Die Neuen sind Altbekannte: Renato Schmid (45) und die Gebrüder Crivaro, allen voran Alessandro Crivaro (44). Heute sind sie Kulturmanager (Schmid) und Gastronom (Crivaro), vor allem aber sind sie beste Freunde seit über 30 Jahren. Seit dem Abend, als Crivaro als Zwölfjähriger für seine allererste Party von zuhause ausbüxte. Sein älterer Bruder hatten den Flyer mit der Einladung zur Hip-Hop-Party herumliegen lassen. Der Gastgeber, der den Ausreisser mit seiner Coolness nachhaltig beeindruckte: Renato Schmid.

Ebenfalls seit 30 Jahren mischen die beiden im Aarauer Nachtleben mit, am Plattenteller oder als Veranstalter, erst im «Flössi», später im «KIFF» oder im «KBA», gemeinsam legten sie schweizweit auf. Schmid ist unter anderem Kopf der legendären «Good Fellas»-Party, bekannt als «Mafia-Party». Crivaro machte sich als DJ Xelax einen Namen und führt heute mit der «Krone», dem «Max-Moriz», «Signor Rossi» und dem «Panini» vier Gastrobetriebe in der Aarauer Altstadt. Eine Kombination, die passt.

Das grösste Plus sind die Öffnungszeiten

Jetzt, nach über 30 Jahren, setzen sie ihren lang gehegten Traum eines eigenen Clubs in die Wirklichkeit um. Endlich, wie sie sagen. «Wir haben in den letzten Jahren immer wieder Anläufe genommen, aber in Aarau ist es nicht einfach. Spätestens dann, wenn man mit den Nachbarn spricht, ist der Traum ausgeträumt», sagt Crivaro.

Als sie davon hörten, dass Geschäftsführerin Cristina Del Priore ihren «Loft Club» nach vier Jahren aufgeben wollte, packten sie die Gelegenheit beim Schopf. Die Lage, die Grösse (Platz für rund 200 Gäste), die Infrastruktur, das passte alles. Das grösste Plus: die im Grundbuch eingetragenen Öffnungszeiten bis morgens um 4 Uhr. Und das für Donnerstag, Freitag und Samstag.

Eröffnet werden soll der Club Mitte November. Seit zwei Wochen sind die beiden daran, den Club umzubauen. Der Industrial-Chic aus «Loft»-Zeiten wird verschwinden, warm, tierisch und funky soll es im «Zoo» werden, ohne viel Mobiliar, aber mit der besten Soundanlage auf Platz Aarau, wie sie sagen. Denn das ist den beiden wichtig: Sie sind zu alt für billigen Firlefanz, sie wollen Qualität. Schmid wird der Gastgeber, ist zuständig für Inhalt und Programm. Crivaro sorgt dafür, dass von Garderobe bis Bar alles rund läuft, selbst aber nicht viel vor Ort sein.

DJs werden jeweils am Freitag- und Samstagabend zum Zug kommen (jeweils 23 bis 4 Uhr, mit Eintritt). Am Donnerstag wird es Barbetrieb (ohne Eintritt) geben, aber erst, wenn sich der Wochenendbetrieb eingeschliffen hat. Sorgen machen sich die beiden diesbezüglich keine: «Wir wissen genau, wie es geht», sagt Crivaro. «Und das Bedürfnis nach einem weiteren Aarauer Club ist riesig.»

«Club Zoo» – warum ausgerechnet dieser Name?

Ein Fragezeichen aber bleibt: Warum dieser für die hiesigen Partygänger noch immer klingende Name? «Zoo Club», so hiess bereits der Verein, der während gut drei Jahren einen Club in einer der Abbruchliegenschaften im Torfeld Süd betrieb. Dieser wurde im September 2014 geschlossen, nach dem «KBA» und dem «Bleifrei» (beide 2013).

Warum also lassen Schmid und Crivaro diesen Namen auferstehen? Schmid sagt: «Das Projekt ‹Zoo Club› habe ich damals lanciert.» Der Name sei aber die einzige Verbindung. «Was vor gut zehn Jahren ein Projekt zur Zwischennutzung war, ist jetzt eine langfristige, professionelle Angelegenheit», sagt Schmid. Von einer Auferstehung könne deshalb keine Rede sein: «Wir stehen zum Vergangenen, aber wir machen hier etwas komplett Neues.»