Aarau: So wird "Musig i de Altstadt" 2022

Aarau Ein «Musig i de Altstadt», das nahtlos an die Ausgabe 2019 anknüpfen soll Ein Aarauer Sommer ohne MidA, das war bis vor der Pandemie nicht vorstellbar. Dann fielen zwei Ausgaben ins Wasser. Nun soll der Anlass in gewohnter Form zurückkehren. Mitunter dank grösserer finanzieller Unterstützung von Stadt und Kanton und Coop als neuem Presentingpartner. Katja Schlegel 01.04.2022, 12.20 Uhr

Musig i de Altstadt Aarau 2019: Altin Gün sielte am Freitag als Hauptact auf dem Schlossplatz. André Albrecht

Hätte damals jemand geahnt, was da kommt, es hätte Tränen gegeben. Bestimmt. Damals, nach Mitternacht auf dem Schlossplatz, als alle noch einmal tanzten wie die Verrückten, trunken vor Glück und Lebenslust und Sonstigem, ein Ausklingenlassen mit Getöse nach einem wunderbaren 15. «Musig i de Altstadt», kurz MidA. 40 Acts hatten die Stadt zwei Tage lang in eine einzige grosse Bühne verwandelt, rund 14'000 Menschen waren gekommen. Ein Aarauer Sommer ohne MidA, das war damals eigentlich nicht vorstellbar.

Das war August 2019. Seither ist es ruhig geblieben, coronabedingt. Zwei Mal musste der MidA-Vorstand den Anlass absagen, schweren Herzens. Aber die Tage der Ruhe sind gezählt: Am 26. und 27. August kommt das MidA zurück – sofern keine Stricke reissen. Und das in alter, lieb gewonnener Manier: «Wir gehen heute davon aus, dass wir mit der Ausgabe 2022 nahtlos an jener von 2019 anknüpfen können», sagt Luca Schaffer, Kommunikationsverantwortlicher im Vorstand.

Ein «Zeichen der Wertschätzung»

Dass das MidA wiederkommt, ist nicht nur der aktuell massnahmenarmen Coronalage zu verdanken. Sondern auch der Unterstützung von Stadt und Kanton; beide haben ihre Beiträge in der Coronapause verdoppelt. Die Stadt von 20'000 auf 40'000 Franken, der Kanton von 25'000 auf 50'000 Franken, dazu kommt eine Defizitgarantie von 10'000 Franken (Beiträge aus dem Swisslos-Fonds). Ein «Zeichen der Wertschätzung» für die MidA-Verantwortlichen. «Aber damit sind wir noch längst nicht auf Rosen gebettet», relativiert Thomas Garcia, nebst Luca Schaffer und Oliver Dredge im Vorstand. «Die Mehrbeiträge der öffentlichen Hand garantieren einzig, dass wir diesmal ohne Defizit in den Anlass starten.»

Der MidA-Vorstand mit Thomas Garcia (links) und Luca Schaffer. Es fehlt Oliver Dredge. Chris Iseli

Die Finanzen seien in den Vorjahren immer eine Gratwanderung gewesen. «Bislang hätte ein verregnetes MidA das Aus bedeutet», so Garcia. Glücklicherweise hat das Wetter immer mitgespielt, mit den guten Umsätzen der festivaleigenen Gastroangebote und den Einnahmen aus dem Pin-Verkauf hat es jeweils gerade so gereicht. Aber eben, auf dieses Glück wollte sich der Vorstand nicht mehr länger verlassen.

Coop unterstützt das Festival für drei Jahre

Umso grösser ist die Freude über den neuen Presentingpartner, den das MidA gewinnen konnte: Coop wird das Festival die kommenden drei Jahre als Hauptsponsor unterstützen. «Wir wollen das Festival langfristig auf sichere Beine stellen, da hilft uns die Partnerschaft mit Coop enorm», sagt Schaffer. Was aber nicht heisse, dass das MidA finanziell bereits in trockenen Tüchern sei: «Wir sind nach wie vor sehr auf lokale Sponsoren angewiesen.»

Anknüpfen an der Ausgabe 2019, das heisst: wieder rund 40 Acts auf rund 15 Bühnen, wieder weit über 10'000 Besucherinnen und Besucher und rund 150 freiwillige Helferinnen und Helfer. Und wieder kostenlos, wie all die Jahre schon, wobei der Festival-Pin für 10 Franken Ehrensache ist.

«MidA muss nicht für grosse Namen stehen»

Die ganz grosse Kiste wie 2018 mit dem Auftritt von Lo & Leduc, den Überfliegern der Stunde, soll es aber nicht mehr werden. «Es war damals eine glückliche Fügung, schliesslich hatten wir sie gebucht, als ihr Mega-Erfolg noch nicht absehbar war», sagt Garcia. Aber der Gig auf dem Schlossplatz habe ihnen auch aufgezeigt, wo die Grenzen liegen. «Das war eigentlich nicht das, was uns für das Festival vorschwebt», sagt Garcia. Ihr Ziel sei vielmehr, ein Programm zusammenzustellen, das für jeden und jede etwas zum Mitsingen, aber auch eine Entdeckung bereithält. Garcia: «MidA muss nicht für grosse Namen stehen, sondern vor allem für gute Musik.»

Wer diesen August für die gute Musik sorgen wird, das ist aber noch geheim. Das Line-up wird Ende April vorgestellt.

Hinweis Wer «Musig i de Altstadt» freiwillig als Helferin oder Helfer unterstützen möchte, findet auf www.mida-aarau.ch ein Anmeldeformular.