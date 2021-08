Aarau Ein Kick mit den ganz Grossen: Über 250 Kinder im Glück Im Aarauer Schachen findet in der letzten Schulferienwoche das Juniorencamp statt. Mit 264 Kindern und einigen Stars. Natasha Hähni 03.08.2021, 07.00 Uhr

Die Kinder des FCA-Juniorencamps laufen sich mit den Profis warm. Natasha Hähni / Aargauer Zeitung

Das FCA-Juniorencamp findet zum 26. Mal statt. Im Aarauer Schachen können 264 Kinder eine Woche lang von morgens bis abends Fussball spielen. Mit dabei sind auch 36 Mädchen und zahlreiche Trainerinnen, etwa von den FC Aarau Frauen, wie OK-Präsident Thomas Valli erzählt. Am Montagnachmittag wurden die Buben und Mädchen von der 1. Mannschaft des FC Aaraus überrascht. Neben reichlich Fotos und Autogrammen, erhielten sie die Möglichkeit, ihr Können bei Spielen mit den Profis unter Beweis zu stellen.

Mauro, der Mützen-Bub (l.), liebt es, wenn etwas läuft. Natasha Hähni / Aargauer Zeitung

Am Samstag durften alle Teilnehmer des Juniorencamps das Challenge-League-Spiel des FC Aaraus gegen den FC Schaffhausen (2:0) besuchen. Für viele war es das erste Profi-Spiel. Nicht aber für Mauro (6): «Ich habe schon viele Spiele gesehen. Das am Samstag war cool – aber ich lasse lieber Feuerwerk knallen.»

Seiya jongliert mit dem FCA-Star Almeida. Natasha Hähni / Aargauer Zeitung

Der neunjährige Seiya jongliert im Schachen zwischen den Trainingspartien mit FC Aarau-Stürmer Mickaël Almeida. Die Sprachbarrieren waren kein Hindernis. Seiya erzählt : «Mit Almeida zu spielen war super. Er spricht zwar Französisch, beim Spielen geht es aber um den Spass. Da spielt die Sprache nicht so eine grosse Rolle.»

«Nur kein Tor!» Elio (der mit dem Ball) hat ambitionierte Ziele. Natasha Hähni / Aargauer Zeitung

«Ich freue mich darauf, mit den Profis zu spielen. Von ihnen werde keinen Ball ins Tor lassen.» Elio (10) zeigt sich selbstsicher vor dem ersten Spiel gegen einen FCA-Profi. Der Nachwuchs-Goalie ist eines von 236 Kindern, die eine Woche ihrer Sommerferien mit Fussball im Aarauer Schachen verbringen.

Elina lässt sich von einer Trainerin zu den FCA-Stars tragen. Natasha Hähni / Aargauer Zeitung

Viele Buben und Mädchen durften am Montagnachmittag mit ihren Idolen Fussball spielen. Bei der Frage nach dem Lieblingsspieler fiel ein Name besonders häufig: Simon Enzler, dem Stammgoalie des FC Aarau. So auch bei der fünfjährigen Elina: «Enzler ist mein Lieblingsspieler, weil er am Samstag keinen Ball ins Tor gelassen hat.»