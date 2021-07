Aarau Bäcker hatte Brot vergessen: Das kommt ihn teuer zu stehen Im Dezember 2020 brannte es in den oberen Stockwerken einer Bäckerei in der Aarauer Altstadt. Nun steht fest: Auslöser war keine technische Ursache, sondern Versehen. Nadja Rohner 13.07.2021, 05.00 Uhr

Kurz nach 03 Uhr in der Nacht auf den 27. Dezember 2020 meldete ein Anwohner aus Aarau, dass aus einem Haus in der Altstadt schwarzer Rauch aufsteige. Kapo Aargau / Aargauer Zeitung

Eine kleine Nachlässigkeit mit schwerwiegenden Folgen. Und diese hätten noch schlimmer sein können, wenn die Retter nicht beherzt eingegriffen hätten. Zwischen Weihnachten und Neujahr 2020 wäre es in der Aarauer Altstadt – nach dem Feuer in der Rathausgasse 2019 – um ein Haar erneut zu einer Brandkatastrophe gekommen. Ein Anwohner bemerkte um 3 Uhr morgens schwarzen Rauch, der aus den Fenstern im Obergeschoss einer Bäckerei aufstieg. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle und konnte Schlimmeres verhindern.

Im Innern des Gebäudes entstand teilweise grosser Sachschaden; es war indes bei Weitem nicht so schlimm wie beim Altstadtbrand 2019. Michael Küng

Der Brand, bei dem der Seniorchef durch beherztes Eingreifen eines Stadtpolizisten gerettet werden konnte, hat indes zu Spekulationen über die Ursache geführt. War es eine technische Ursache in der Backstube? Wie eine Anfrage bei der Staatsanwaltschaft ergibt, kann dies mittlerweile ausgeschlossen werden. Der Brand wurde durch eine Unachtsamkeit verursacht. «Der Beschuldigte hatte am Vorabend eine grössere Menge gebackenes Brot zum Trocknen in den Ofen gelegt und anschliessend aus Gewohnheit und Nachlässigkeit den Ofen eingeschaltet», erklärt Mediensprecherin Fiona Strebel. «Die im Ofen liegenden Brote verglühten, und die Hitzeentwicklung im Kamin führte schliesslich zum Brand.» Der Beschuldigte (55) wurde wegen fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst zu einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen und einer Busse von 2700 Franken verurteilt. Er hat den Strafbefehl akzeptiert.

Beim letzten Altstadtbrand konnte Schuldiger nicht ermittelt werden

Unter dem Strich hat die Altstadt grosses Glück gehabt, dass der aufmerksame Anwohner das Feuer bemerkte, bevor es zu einem Brand wie anno 2019 kommen konnte:

Brand in der Rathausgasse, 3. September 2019

Zvg Kapo Aargau / AAR

Dieser Brand vom 3. September 2019 zerstörte die Dachstöcke der Häuser Rathausgasse 6 und 8 («Zum Schlüssel» und «Zum Schwert»). Der Sachschaden war immens; Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die im Innern verbundenen Häuser befanden sich gerade im Umbau. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass eine brennende Zigarette oder Ähnliches das Feuer verursacht hat; weil kein Schuldiger ermittelt werden konnte, ist das Verfahren jedoch sistiert.

Die Häuser sind mittlerweile wieder saniert und fertig umgebaut. Die AZ durfte einen Blick in die Wohnungen werfen, bevor sie vermietet wurden.