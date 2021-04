Aarau Ein Fünklein Hoffnung für den Aarauer Festivalsommer – und eine Absage Das Open Air «Sommerloch» wurde abgesagt. Doch eine kleine Möglichkeit auf einen nicht ganz so leisen Aarauer Festivalsommer besteht noch. Katja Schlegel 14.04.2021, 05.00 Uhr

Das Festival «Make the Hood look Good» feierte 2017 sein 10-Jahr-Jubiläum







Thomas Meier,zvg / Thomas Meier / AAR

Bei allen Absagen landauf, landab: Für Hip-Hop-Fans glimmt in Aarau noch ein Fünkchen Hoffnung. Das «Make the Hood look Good»-Festival, das seit 2008 die «crème de la crème» der Szene auf die Pferderennbahn im Aarauer Schachen holt, ist noch nicht abgesagt worden.