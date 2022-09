Aarau Ein Design-Laden am Rande der Altstadt sucht Nachfolge Seit sechs Jahren führt Gabriela Käser (60) mit grosser Freude den Laden «mehr&wert» am Ziegelrain. Nächstes Jahr ist aber Schluss: «Aus gesundheitlichen Gründen verkaufe ich das Geschäft.» Kim Wyttenbach 27.09.2022, 05.00 Uhr

Gabriela Käser in ihrem Geschäft am Ziegelrain. Andrea Zahler

Inmitten eines bunten Sortiments von Ledertaschen, Schmuck, Etageren und vielen weiteren Produkten steht Gabriela Käser. Die 60-Jährige ist Inhaberin und Geschäftsführerin der mehr&wert GmbH mit Laden am Ziegelrain: «2016 habe ich das Geschäft von Lucia Vogel und Maria Lutz übernommen», erzählt sie.

Die Modistin Lucia Vogel, der Goldschmied Roger Weber und die Goldschmiedin Christine Buser eröffneten den Laden vor 15 Jahren mit dem Ziel, eine Plattform für hochwertige und innovative Produkte zu schaffen. Gabriela Käser übernahm das Konzept und drückte dem Geschäft mit der Zeit ihren «eigenen Stempel» auf, wie sie sagt. Nun, nach bald 7 erfolgreichen Jahren, geht aber auch ihre Geschichte mit der «Plattform für ausgewählte Produkte» zu Ende: «Aus gesundheitlichen Gründen verkaufe ich das Geschäft nächsten Sommer.»

Gabriela Käser sucht Nachfolge für ihren Laden. Andrea Zahler

Was ihr heute schwerfällt loszulassen, darauf stiess Gabriela Käser damals eher zufällig: «Ich war nicht auf der Suche nach einem Laden, aber eine Kollegin kannte eine der Vorgängerinnen von ‹mehr&wert› und erzählte mir, dass der Laden zum Verkauf stehe.» Nach reiflicher Überlegung entschied sich Gabriela Käser, den Schritt zu wagen: «Mit der Übergabe des Schlüssels übernahm ich die Geschäftsräume, die Lieferanten und alles, was dazugehörte», erinnert sich die 60-Jährige mit einem Lächeln zurück.

Auch Produkte von sozialen Institutionen

«Anfangs besuchte ich viele Designermessen, um Ideen zu sammeln und Designerinnen und Designer zu entdecken», erzählt sie. «Seit Corona bewege ich mich auch in den sozialen Medien.» Sie stosse immer wieder auf spannende Produzenten und picke sich die Perlen für ihren Laden heraus. Zudem kämen Produzenten spontan in den Laden und sie verkaufe auch einige Produkte, die von Freunden hergestellt werden: «Ich präsentiere in meinem Geschäft einen einzigartigen Querschnitt der nationalen Designszene.» Darüber hinaus hat es auch einige Dinge aus England, Frankreich und Deutschland.

Ein Blick in den Laden. Andrea Zahler

Trends folge sie nicht, erklärt Käser: «Vielmehr verkaufe ich Produkte, die mir selbst gefallen.» Dabei seien für sie «die Wertschätzung für handwerklich hergestellte Produkte» und «Nachhaltigkeit» zwei wichtige Themen. Das widerspiegelt sich auch in ihrem Sortiment: Verkauft werden handwerklich solid gearbeitete und oft auch regional hergestellte Waren.

Darunter auch Upcycling-Produkte – also Produkte, die aus ausgedienten Materialien in Handarbeit geschaffen werden – und Produkte von sozialen Institutionen. Die Ladeninhaberin nimmt eine Badetasche aus Fallschirmstoff in die Hand:

«Ich habe festgestellt, dass in unserer Gesellschaft ein Umdenken stattfindet.»

Die Kundschaft sei wieder bereit, etwas mehr zu zahlen für hochwertige Produkte mit einer langen Lebensdauer. «Ich konnte mich all die Jahre auf eine loyale Stammkundschaft verlassen und habe auch jeden Tag Laufkundschaft.» Es sei der Austausch mit den Kunden, der ihr besonders viel Freude bereite.

«Schön wäre eine Nachfolge, die das Konzept übernimmt»

Vor dem Ladenkauf kannte Gabriela Käser Aarau kaum. «In den letzten Jahren sind mir sowohl die Stadt als auch die Leute ans Herz gewachsen.» Trotzdem sei für sie die Zeit gekommen aufzuhören und die Plattform in neue Hände zu geben: «Schön wäre eine Nachfolge zu finden, die das Konzept übernimmt und in diesen vier Wänden ihr oder sein eigenes Reich schafft.»