Martin Balmer zu Corona im Live-Talk in der Stadtbibliothek

Aarau «Ein Chefarzt soll ein guter Chirurg sein, nicht ein guter Administrator» – manche Probleme aus der Coronazeit beschäftigen die Medizin schon lange Martin Balmer schlägt im Live-Talk in der Aarauer Stadtbibliothek die Brücke zwischen A. J. Cronins «Die Zitadelle» zur Corona-Gegenwart. Peter Weingartner Jetzt kommentieren 10.01.2022, 05.00 Uhr

Martin Balmer erzählt an der Lesung mit Moderatorin Ann Mayer von Parallelen zwischen einem Buch aus den 1930-er Jahren und der Corona-Gegenwart. Peter Weingartner

«Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einem sinkenden Schiff . Das Rettungsschiff ist zwar da, aber es hat nur noch einen freien Platz. Sie wagen nicht daran zu denken, was das mit Menschen macht.» Vor rund einem Monat liess Martin Balmer, Leiter Pflege Klinik für Intensivmedizin am Kantonsspital Aarau (KSA) in der «Arena» des Schweizer Fernsehens in einer Zuschaltung Moderator Sandro Brotz kurz sprachlos werden. Gestern war Balmer zu Gast in der Veranstaltungsreihe «Ein Gast, ein Buch» von Kanal K und der Aarauer Stadtbibliothek.

Das Buch «Die Zitadelle» des schottischen Arztes und Schriftstellers A. J. Cronin aus dem Jahr 1937 bietet sich Balmer zufolge an für einen Vergleich zwischen damals und heute. Der Roman zeigt, wie ein idealistischer Arzt in England eine Entwicklung durchmacht. Vom Anschlag auf einen maroden Kanal, der Typhus begünstigte über die Erfahrungen mit einer überbordenden Bürokratie und die Verlockungen des Geldes mit unnötigen Operationen in der Oberschicht bis hin zur moralischen Läuterung.

Nutzen für die Patienten, nicht das System

«Wir dürfen nichts als gegeben betrachten», sagt Martin Balmer. Der Satz sei prägend für sein Leben, nicht nur in der Medizin. Wo sieht er Parallelen zwischen 1937 und heute? In den Verlockungen der Welt. Als Beispiel nennt er die Schönheitschirurgie. Zudem mache der Lockruf des Geldes auch vor den Pflegenden nicht halt. Aktuell beschäftige ihn auch die Zunahme des administrativen Aufwands: «Ein Chefarzt soll ein guter Chirurg sein, nicht ein guter Administrator.»

Qualitätssicherung sei eine gute Sache. Datensammlungen für einen Datenfriedhof zu produzieren sei aber nicht immer nützlich. Die Richtschnur sei der Nutzen für die Patienten, nicht für das System. Positiv sieht er die Entwicklung vom Arzt als Einzelkämpfer zur interprofessionellen Zusammenarbeit: «Pflege und Ärzte sind näher zusammengerückt; wir sind auf dem Weg zu einem Behandlungsteam.»

Gesellschaft soll zum «Wir» zurückfinden

Zum Thema Long Covid, welches an der Lesung thematisiert wurde, meint Balmer: «Wir wissen vieles nicht.» Wenn eine junge Kollegin auf dem Weg zur Apotheke den Namen des Medikaments vergisst oder nach fünf Treppenstufen ausser Atem ist, gebe das zu denken. Darüber rede man aber nicht. Aus dem «Zuerst-komme-ich» müssen wir zum «Wir» zurückfinden.

«Das Team arbeitet sehr konzentriert und professionell». Dennoch sei die Situation weiterhin angespannt, der Respekt vor der erwarteten Omikron-Welle gross. «Wir sind dankbar für alle, die sich impfen lassen und sich an die Massnahmen halten», sagt Martin Balmer.

