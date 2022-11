Dieser Garten hat den Klimapreis 22 erhalten

Aarau Dieser Aarauer Garten hat den Klimapreis erhalten: Hier kommen Eisvogel, Dachs und Fledermaus zu Besuch Der Garten von Verena Dübendorfer und Roland Delz im Aarauer Zelgli-Quartier wurde eben von der Stadt mit dem Klimapreis 2022 ausgezeichnet. Ein Gartenrundgang im Paradies mit riesigem Teich. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 11.11.2022, 13.06 Uhr

Der Garten von Verena Dübendorfer und Roland Delz an der Dossenstrasse in Aarau ist mit dem Klimapreis 2022 ausgezeichnet worden. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

Nie mehr Rasenmähen, das hatte sie sich geschworen. Das hatte sie als Mädchen daheim schon zu Genüge und höchst widerwillig getan und sowieso: «Rasen ist für nichts», sagt Verena Dübendorfer. Rasen sei nur die Weiterführung des Innenraums, der verlängerte Teppich – pflegeleicht, aber ökologischer Unsinn, fügt Roland Delz an und verweist auf einen Freund, der das einmal gesagt habe. Dann nickt er. «Aber es könnte auch von mir stammen.»

Die zwei sind sich einig: Verena Dübendorfer (71) und Roland Delz (69). Eben wurden sie von der Stadt für ihren klimaangepassten Garten mit dem Klimapreis 2022 ausgezeichnet. Ihr Garten hat die Jury am meisten überzeugt. Rund um das Haus an der Dossenstrasse 20 findet sich keine einzige versiegelte Fläche.

Das Herzstück des Gartens dient als Klimaanlage: der riesengrosse Teich hinter dem Haus. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

Da schluckte gar der Gartenbauer leer

Das Herzstück des Gartens, die Klimaanlage: der Weiher im hinteren Teil, komplett mit Regenwasser gespeist. Und riesengross: Über die ganze Breite des Hauses zieht er sich, füllt praktisch das ganze Grundstück zwischen Hausmauer und Grenze zum Nachbargrundstück.

Zum anfänglichen Entsetzen von Architekt und Gartenbauer; das sei viel zu gross und es brauche doch Platz für Sitzgelegenheiten. Dübendorfer lacht und schüttelt den Kopf. «Ich liebe das Element Wasser.» Deshalb war auch schon beim Hauskauf 2005 klar, dass hier anstelle der grossen Rasenfläche ein Teich gebaut wird. Und zwar so gross wie möglich.

Heute ist der Teich das Daheim von allerlei Tieren, allen voran den Bitterlingen. Fingerlange, einheimische Karpfenfische, silberglänzend, die zur Vermehrung auf Muscheln angewiesen sind; die Fische legen ihren Laich dort hinein. Die geschützten Fischlein sind Delz’ grosser Stolz, der Teich ist sein Revier. «Im Sommer wimmelt es geradezu von ihnen», sagt er. Jetzt, bei spätherbstlichem Wetter, haben sich die Tiere bereits fürs Überwintern versteckt.

Auch ein herbstlicher Garten ist schön

Ja, der Herbst. Nicht unbedingt die Jahreszeit, die man sich für eine Gartenführung aussucht. Könnte man meinen. Doch Dübendorfer sieht das anders. «Auch der Herbst hat seinen Reiz, nur schon der Farben wegen.» Und weil dieser Herbst so lau und sonnig war, finden sich auch noch mehr als nur die rostroten bis hellgelben Farbtöne: Da schwebt das Pink einer Prachtkerze, dort glüht das Rosa einer Zinnie, im Hochbeet hängen noch knallrote Tomaten an den Ästen.

Die Prachtkerze blüht noch immer, selbst Anfang November. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

«Wunderschön, nicht?», fragt Dübendorfer. Die Blumen und der Nutzgarten sind ihre Angelegenheit, ihre grosse Freude. Alles einheimisch. Und alles wild durcheinander, damit es blüht vom Frühjahr bis im Spätherbst. Dazwischen stehen Beerensträucher; Brombeeren, Trübeli, Cassis, Himbeeren, Heidelbeeren, da steht ein Quittenbaum, dort ein Aprikosenbaum, auf Totholz wachsen Pilze.

«Wir haben oft Leute hier, die stehen bleiben und sich über unseren Garten freuen», sagt Verena Dübendorfer. Aber nach dem ersten Satz der Begeisterung falle immer ein zweiter in der Art von: «Da steckt bestimmt viel Arbeit drin.» Dübendorfer und Delz schauen sich an und lachen. «Das ist ja das Beste an unserem Garten: Nach dem ersten Effort gibt er heute kaum mehr Arbeit, er reguliert sich selbst», sagt er.

Im Herbst müsse er beim Teich die Seerosen stutzen und ab und zu das Laub abschöpfen, sonst habe er damit nichts zu tun. Und auch sie sagt: «Wenn ich Lust habe, dann tue ich was. Wenn nicht, dann lasse ich es bleiben.» Während andere Samstag für Samstag ihren Rasen mähen, könne sie hier sitzen und den Insekten beim Schwirren zuschauen.

Neben dem Insektenhotel liegen zwei Schädel, die Roland Delz im Wald gefunden hat. Er tippt auf Dachs-Schädel. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

Die beiden lieben ihren Garten, das spürt man deutlich. «Wir werden für diese Arbeit jeden Tag belohnt, die Artenvielfalt rund ums Haus ist gewaltig», sagt Delz. Selbst der Eisvogel lasse sich hier regelmässig blicken, nebst all den Meisen, Amseln, Hausrotschwänzchen und Rotkehlchen, der Grasmücke oder der Bachstelze. Aber eben, man muss etwas dafür tun.

Und damit es noch mehr Leute tun, dafür leisten die beiden gerne Aufklärungsarbeit und zeigen Interessierten den Garten. Ihr Lieblingsthema: die Mückenplage, die ein grosser Teich angeblich mit sich bringe. «Wir haben keine Mückenplage. Hier leben mit den Fischen, Vögeln, Fledermäusen und Libellen genügend Tiere, die die Mücken fressen.»

«Auch unser Garten ist nicht perfekt»

Dübendorfer und Delz wünschen sich, dass biodiverse Gärten wie ihrer zur Selbstverständlichkeit werden. Man könne auch im Kleinen etwas erreichen und Hauptsache, man fange irgendwo damit an. «Auch unser Garten ist nicht perfekt», sagt Dübendorfer.

Auch bei ihr stünden ein Kirschlorbeer (auf der schwarzen Neophyten-Liste des Bundes), eine Platane und eine Feige (nicht einheimisch), noch vom Vorbesitzer gesetzt. Gerade die Platane aber bleibe stehen, der riesige Baum auf dem Vorplatz bietet viel Schatten. Ein anderes invasives Gewächs aus Zeiten des Vorgängers kommt nun aber weg, dank des Klimapreises: der Bambus. Dafür braucht es aber den Bagger. Delz lacht und sagt: «Dafür setzen wir jetzt unser Preisgeld ein.»

Der Telefonmast steht im Efeu versteckt. Katja Schlegel / Aargauer Zeitung

