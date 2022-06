Aarau Durch die Rathausgasse weht dank neuer Bar ein Hauch venezianischen Lebensgefühls Agnes Henz und Sandra Evangelisti eröffnen am Mittwoch in den Räumen der Agentur «Stadtchend» an der Rathausgasse für zwei Monate die Pop-up-Bar SolOMBRA. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 27.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sandra Evangelisti und Agnes Henz eröffnen in der Agentur Stadtchend an der Rathausgasse in Aarau ihr Pop-up-Konzept, die Bar SolOMBRA. Katja Schlegel

Aaraus Stadtwächter, legendäre Wirtinnen und Gründerväter – Agnes Henz kennt sie alle. Als Leiterin des Stadtführerteams von Aarau Info kennt sie die Stadt und ihre Geschichte wie keine zweite – und die Stadt kennt sie. Das Gleiche gilt für Sandra Evangelisti: Jahrzehntelang hat sie in Buchs und Aarau gelebt und gearbeitet, führt ihren eigenen Coiffeursalon in Niederlenz.

Die beiden kennen sich schon seit vielen Jahren, aber lose. Letzten Sommer dann merkten die beiden, dass sie mehr verbindet als gedacht: Agnes Henz ist eng mit dem Veneto verbunden, Sandra Evangelisti ist von da. Beide lieben venezianische Schattenbars, sind leidenschaftlich gern Gastgeberinnen – und wollten dieses Lebensgefühl und Konzept schon lange nach Aarau bringen. Und das tun sie jetzt: Am Mittwoch eröffnen die beiden Freundinnen in der Agentur «Stadtchend» an der Rathausgasse 20 ihre Pop-up-Bar SolOMBRA.

«Wir beide haben diese Idee schon jahrelang mit uns herumgetragen; aber beiden hat die richtige Partnerin dazu gefehlt. Jetzt haben wir uns gefunden, und es passt alles wunderbar», sagt Agnes Henz.

Ein Sohn hat ihnen die Gewissheit geliefert, dass es klappt

In der Agentur «Stadtchend» schliesslich habe man die dritte Partnerin im Bunde gefunden: «Das ‹Stadtchend›-Team ist sofort auf die Idee aufgesprungen», sagt Sandra Evangelisti. Lauter glückliche Fügungen also, die nun die beiden Frauen ihren Traum verwirklichen lassen – und obendrein die Gewissheit, dass eine solche Pop-up-Bar funktionieren kann; Agnes Henz’ Sohn hat vor einem Jahr in Zürich eine Pop-up-Bar mit ganz ähnlichem Konzept eröffnet. Und die lief sehr gut.

Wie eine Bar im Pop-up-Konzept funktioniert? «SolOMBRA» ist nur donnerstags und freitags von 17 bis 21 Uhr offen, und das (nach der Premiere am Mittwoch) ab dem 7. Juli bis Ende August. Abends werden die Möbel der Agentur umgenutzt; aus Stehpulten werden Stehtische für Barbesucher. Dazu gibt es knapp 20 Sitzplätze.

Die Karte ist klein und fein und venezianisch: Serviert werden Wein, Prosecco, Aperol Spritz oder Negroni, dazu gibt es klassische Apéro-Häppchen. In den Sommerferien dann sollen auch Gelati im Becher verkauft werden.

Angedacht ist weiter, dass die Bar als Veranstaltungsort gemietet werden kann. «SolOMBRA» soll ein Treffpunkt von Freunden für Freunde – und nur dank der Hilfe von Freunden und Familie so überhaupt möglich sein. «Das ging alles so schnell; ohne diese Unterstützung hätten wie das nie geschafft», sagt Agnes Henz.

Auch die Agentur selbst nimmt ihren Betrieb auf

Ebenfalls diese Woche, am Donnerstag, nimmt die Agentur «Stadtchend» mit Büro und Showroom ihren Betrieb auf, erste Brands werden ausgestellt. «Stadtchend» wird in den nächsten Monaten den Aarauer Weihnachtsmarkt ganz neu aufgleisen.

Am Vorabend und am Maienzug bleibt die Bar zu.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen