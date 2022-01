Tellirain Aarau: Dürfen Velos bei Rot rechts abbiegen oder nicht?

Aarau Dürfen Velos bei Rot rechts abbiegen oder nicht? Stadtpolizei lag bei der Kreuzung Tellirain falsch Die Velofahrerin, die sich gegen die Busse der Stadtpolizei gewehrt hat, hat Recht bekommen. Diese Woche nun hat der Kanton mit Videos die Situation analysiert und Frequenzen erfasst. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.00 Uhr

Rechtsabbiegen bei Rot ist Velofahrern an der Kreuzung Tellirain erlaubt. Doch das sorgt für Verwirrung. Zara Zatti

Die kleine, schwarze Tafel mit gelbem Velo-Signet und Pfeil sorgt für ganz schön viel Aufregung. Wo sie hängt, in Aarau beispielsweise an den Ampeln Tellirain und Laurenzenvorstadt, dürfen Velofahrer rechts abbiegen, auch bei Rot. Dies natürlich nicht kopflos, sondern so, dass keine gefährliche Situation entsteht; wer bei Rot abbiegt, ist nicht vortrittsberechtigt.

Doch das Schild führt zu Verwirrung. Nicht nur bei wartenden, aber unwissenden Velofahrern, die sich bemüssigt fühlen, rechtens Abbiegenden Schimpf und Schande hinterherzujagen. Sondern auch bei den Velofahrern, die das Schild kennen – und trotzdem gebüsst werden.

In die Poststrasse: «Geradeausfahren» oder «Rechtsabbiegen»?

So sorgte mitunter im November der Fall einer Velofahrerin für Kopfschütteln, die vom Tellirain her kommend halb-rechts in die Poststrasse abbog und dafür von der Stadtpolizei mit 60 Franken gebüsst wurde. Die Begründung: Sie sei nicht rechts in die Laurenzenvorstadt abgebogen, sondern geradeaus in die Poststrasse. Wobei weder Markierung noch Beschilderung die Möglichkeit des «Geradeausfahrens» anzeigen. Von oben sieht das so aus:

Die Velofahrerin sagte, sie werde die Busse nicht zahlen. Die Stadtpolizei erklärte auf Anfrage der AZ, dass sie bis dato keine Kenntnis davon gehabt habe, dass die neue Regelung bei Velofahrern für Verwirrung sorge. «Die Stadtpolizei wird das Departement Bau, Verkehr und Umwelt darum ersuchen, die Signalisation für Radfahrende in Bezug auf den Strassenverlauf am erwähnten Ort noch einmal auf deren Verständlichkeit zu prüfen», so die Antwort Anfang November.

Kanton hat diese Woche eine Videoanalyse durchgeführt

Die Videokameras am Tellirain. Katja Schlegel

Nun hat das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) Anfang dieser Woche an der Kreuzung Kameras aufgestellt. Auf Anfrage teilt Sarah Weber, Fachspezialistin Verkehrssicherheit beim BVU, mit, dass der Kanton eine Erhebung im Hinblick auf das Rechtsabbiegen bei Rot für Velofahrende durchführe. «Es soll untersucht werden, welche Auswirkungen die im September 2021 angebrachte Signalisation hat.» In erster Linie würden Frequenzen von Velofahrenden erfasst und allfällige Konfliktsituationen mit weiteren Verkehrsteilnehmenden identifiziert. «Des Weiteren sollen die Erhebungen zeigen, ob beziehungsweise wie häufig das Rechtsabbiegen bei Rot durch Velofahrende genutzt wird», so Weber weiter.

Auf die Frage nach möglichen Konsequenzen, je nach Ergebnis dieser Untersuchung, hält Weber fest: «Mit der Freigabe des Rechtsabbiegens bei Rot für Velofahrende wird eine Förderung des Veloverkehrs angestrebt.» Da am Tellirain eine erhöhte Aufmerksamkeit bei dieser Freigabe erforderlich sei, würden die Situation und das effektive Verhalten mit einer Videoanalyse untersucht. «Falls aufgrund dieser objektiven Daten ein Handlungsbedarf bestünde, würden wir daraus Massnahmen ableiten.»

Erlaubt oder nicht? Für die Staatsanwaltschaft ist der Fall klar

Die Velofahrerin übrigens, die sich gegen die Busse der Stadtpolizei gewehrt hatte, konnte in der Zwischenzeit einen Erfolg verbuchen: Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau hat ihr eine Nichtannahmeverfügung geschickt. In der Begründung schreibt die Staatsanwaltschaft, dass die Einfahrt vom Tellirain in die Laurenzenvorstadt mit zwei gelben Pfeilen angezeigt werde, einer zeige gegen rechts, einer gegen links. «Gemessen an dieser Bodenmarkierung und gemessen an den strassenbaulichen Verhältnissen vor Ort, können Fahrradfahrer somit bei der Einfahrt Tellirain/Laurenzenvorstadt gar nicht geradeaus, sondern nur entweder links oder rechts abbiegen.» Ein strafbares Handeln sei somit nicht ersichtlich.

Die Kameras wurden am Freitag wieder abmontiert.

