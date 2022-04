3 FLATS aus Aarau: Gemeinsames Album noch vor der ersten Probe

Aarau Diese drei Musiker haben zusammen ein Album aufgenommen – noch vor der ersten gemeinsamen Probe Marc Bachmann, Steven Parry und Martin Fischer haben sich während der Pandemie für ein ganz besonderes Musikprojekt zusammengetan – zumindest virtuell. Als «3 FLATS» haben sie zwei Jahre lang am Album «1 RECORD» gewerkelt. Jetzt feiern sie Plattentaufe. Katja Schlegel 06.04.2022, 05.00 Uhr

Marc Bachmann (vorne), Steven Parry (r.) und Martin Fischer haben während der Coronazeit ein Album getrennt in ihren eigenen 3 Wohnungen eingespielt. Sandra Ardizzone

Erst vor einem Monat haben Marc Bachmann, Steven Parry und Martin Fischer zum allerersten Mal zusammen Musik gemacht. Dabei haben sie bereits eine gemeinsame Platte eingespielt. Klingt verrückt, ist aber so.

Der Reihe nach: In einer früheren Phase war’s, als Bachmann ein paar Songs skizzierte. Doch dabei blieb es. Berufsbedingt kam es sogar so weit, dass Bachmann seinen Kontrabass in die Ecke stellte und Trompete und Flügelhorn im Schrank versorgte. Musik hatte für den Moment keinen Platz, Bachmann machte sich als Kameramann und Fotograf in Zürich selbstständig, die Jahre zogen ins Land.

Mit Corona kam Zeit für Musik

Dann kam Corona. Und plötzlich war da wieder Zeit für Musik, plötzlich gärte da der Wunsch, die skizzierten Melodien von damals zu überarbeiten, zu entwickeln, abzuschmecken. Die Zutaten dafür fand Bachmann in Martin Fischer, Schlagzeuger und Perkussionist aus Buchs, und Pianist und Soundtüftler Steven Parry aus Rombach. Alte Bekannte aus Aarauer Zeiten, mit Parry hatte Bachmann bis 2012 bei «Sugar and the Josephines» gespielt.

Jetzt kommt das Verrückte: Die drei machten die letzten zwei Jahre über wohl gemeinsame Musik, aber nie gemeinsam. «Wir mussten die ersten Monate coronabedingt alle in unseren eigenen vier Wänden bleiben», sagt Bachmann. Also spielte einer eine Tonspur ein und schickte sie den anderen beiden, die wiederum legten ihre eigenen Melodien oder Takte drüber, drunter und drumherum. Häppchen für Häppchen fügten sich die Stücke zusammen; eine Portion Funk, eine Portion Jazz, ein bisschen Pop, gut hörbar, gut tanzbar, je nach Laune. «Eine Mélange von uns dreien», nennt es Bachmann. Entstanden ist «1 RECORD», eine Vinyl-Platte mit 9 Songs.

Das Alleinsein hat keinen gestört, im Gegenteil

Dass sich die drei zwei Jahre lang nicht zu Gesicht bekommen haben, hat keinen gestört, im Gegenteil. «Dieses Projekt war etwas vom Kreativsten, an dem ich je mitgearbeitet habe», sagt Parry. Die Langsamkeit, mit der alles gewachsen ist, habe eine enorme Qualität geborgen. «Der Spielraum war ein ganz neuer, ein ganz anderer. Ohne die gewohnte Unmittelbarkeit und ohne das Beflügelnde, das das gemeinsame Musikmachen sonst bringt. Dafür aber mit viel Zeit, um ganz für sich allein zu werkeln. Das hatte eine ganz andere Qualität», sagt Fischer.

Die Strategie hat sich also nicht nur für den kreativen Prozess bewährt, sie findet sich auch im Bandnamen wieder: «3 FLATS», 3 Wohnungen. Fischers Dachgeschoss mit Blick auf ein bahnleitungsdurchzogenes Stück Himmel. Parrys pflanzenbestücktes Studio, in warmes Licht getaucht. Und eine Berghütte, in die Bachmann kurzzeitig umquartieren musste, weil die Trompete für die Wohnung in Zürich zu laut war. Den Kontrabass spielte er ebenfalls selbst ein.

Ein Konzert – ein unwirkliches Gefühl

Doch jetzt geht es raus, rauf auf die Bühne. Am 21. April taufen die drei ihre Platte in der Bar im Stall in Aarau. Mit dabei als Gastmusiker ist Benno Ernst, der für Bachmann den Bass spielt. Ein etwas unwirkliches Gefühl, nach all der Arbeit im eigenen Kämmerlein. «Aber auch ein gutes», sagt Bachmann. Zwar sei das Album das Ziel gewesen. «Aber es hat so gut funktioniert mit uns dreien, dass es nun schade wäre, das Projekt einfach schleifen zu lassen.» Für die Zukunft wünschen sich die drei, in Bars und Konzertlokalen spielen zu können, auf Hinterhofbühnen und Festivals. «Mit 3 FLATS möchten wir weiter gemeinsam Melodie- und Klangideen entwickeln.»

Hinweis Das Album gibt es an der Plattentaufe am 21.4. in der Bar im Stall (neben der Alten Reithalle) und danach im «Dezibelle» an der Rathausgasse Aarau zu kaufen. Weitere Infos auf www.3flats.ch