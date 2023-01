Mauern und Skelette – Archäologen untersuchen Telli-Kirche neu

Aarau Die vergessene Telli-Kirche: Sensationsfund von 1934 rückt wieder in den Fokus Vor knapp 90 Jahren stiessen Bauarbeiter bei Aushubarbeiten für zwei Einfamilienhäuser am Aareufer auf Mauerreste einer Kirche und auf einen kleinen Friedhof. Jetzt soll eine der beiden Parzellen neu überbaut werden. Am Dienstag hat die Kantonsarchäologie den Boden geophysikalisch untersucht – und ist fündig geworden. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 18.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Kantonsarchäologie hat die Parzelle am Philosophenweg geophysikalisch vermessen. Bild: Katja Schlegel

Mit Grabungsromantik hat das nichts zu tun; es ist kalt, die Erde klumpt an den Sohlen, und irgendwann fallen die ersten Schneeflocken. Aber mit Nervenkitzel durchaus: Meter für Meter schreitet Archäologe Matthias Nieberle mit seinen Gerätschaften die Parzelle am Philosophenweg ab. Seine Mission: Gräber suchen.

In diesem Garten liegen das Fundament einer Kirche sowie mehrere Gräber. Beides vergessen, beides in keiner Urkunde, in keiner Sage erwähnt, gefunden vor knapp 90 Jahren bei Bauarbeiten. Viel mehr wusste man über die sogenannte Telli-Kirche und ihren Friedhof bis heute nicht. Doch jetzt geht es plötzlich schnell.

Erst am Wochenende hatte der Quartierverein Telli auf den Sozialen Medien vermeldet: «Demnächst beginnen in der Telli Ausgrabungen nach dem ältesten Aarauer Gebäude.» Am Montag bestätigte Matthias Flück, Leiter Ressort Archäologische Untersuchungen und stellvertretender Kantonsarchäologe, dass man sich der Telli-Kirche annehme – bereits tags darauf fand die geophysikalische Untersuchung statt.

Archäologe Matthias Nieberle misst mit Geoelektrik den Widerstand im Boden. Katja Schlegel

Bosch vermutete eine Grabkirche

Im September 1934 wars, als Bauarbeiter bei Aushubarbeiten für die beiden Einfamilienhäuser am Philosophenweg in der Telli auf menschliche Skelette sowie Mauerreste stiessen. Über 20 Skelette wurden freigelegt, darunter auffallend viele Kinderskelette, ohne Überreste von Särgen, ohne Grabbeigaben, nur wenige Meter entfernt vom Aareufer und nur knapp über dem Grundwasserspiegel. Dazu das Fundament eines Baus mit eineinhalb Meter dicken Mauern, was Reinhold Bosch, den später ersten Kantonsarchäologen vermuten liess, eine Grabkirche gefunden zu haben.

Die Telli-Kirche samt Friedhof am Philosophenweg in Aarau soll nun durch die Kantonsarchäologie untersucht werden. Bild: Aarauer Neujahrsblätter 1935

Eine sensationelle Entdeckung, wusste doch niemand von einer Kirche an diesem Ort. Eine Entdeckung, die beweisen würde, dass die ersten Bewohner Aaraus nicht etwa im Hammer, sondern in der Telli gelebt hatten – und Aarau deutlich älter wäre als angenommen. Und doch ging man damals diesen drängenden Fragen nicht nach.

Im Garten dieses Hauses liegen Teile von Kirche und Friedhof. Bild: Katja Schlegel

Kirche muss «weitreichende Bedeutung» gehabt haben

Erst ein Vierteljahrhundert später, ab Herbst 1959, wurde die Fläche auf der einstigen Aueninsel nach einer ersten Notgrabung unter der Aufsicht des Aarauer Historikers Alfred Lüthi systematisch untersucht. Dabei wurden fünf weitere Gräber entdeckt, insgesamt also 33, dazu wurde die Kirche in ihrer ganzen imposanten Grösse mit 27 Metern Länge und 13 Metern Breite freigelegt. Eine Grösse, die laut Lüthi für eine «weitreichende Bedeutung» spricht.

Die Telli-Kirche samt Friedhof am Philosophenweg in Aarau soll nun durch die Kantonsarchäologie untersucht werden. Skizze: Alfred Lüthi/zvg

Doch auch nach der zweiten Untersuchung blieb die Geschichte der Telli-Kirche im Halbdunkel. So schrieb Anthropologe Erik Hug, der die Schädel untersuchte, in der Jahresschrift der Historischen Gesellschaft des Kantons Aargau 1964, der Friedhof sei spätestens ins 7. Jahrhundert zu datieren.

Lüthi glaubte in der 1978 erschienenen «Geschichte der Stadt Aarau», es könnte sich bei der Telli-Kirche aufgrund der einfachen Wohnplätze am Rande des Gräberfeldes um «eine frühe Form eines Chorherrenstifts oder um ein Missionsklösterchen» handeln. Auch der Lokalhistoriker Paul Erismann vermutete in seiner Geschichte «700 Jahre Aarau» von 1948 «ein Fischerdorf in der Au», das nach einer Überschwemmung oder einem Brand aufgegeben worden war. Das Alter der Kirche ist bis heute ungeklärt.

Erst die Messung, dann nur vielleicht eine Grabung

Nun ist die Telli-Kirche wieder in den Fokus der Archäologen gerückt. «Wir wurden im Herbst von den Eigentümern einer der beiden betroffenen Parzellen kontaktiert, weil diese einen Neubau planen», sagt Matthias Flück. Nun gelte es, auszuloten, was in Sachen Neubau möglich ist, und gleichzeitig möglichst viel dessen zu schonen, was im Boden ist. «Um herauszufinden, ob sich noch bislang Unentdecktes unter der Oberfläche befindet, untersuchen wir nun die gesamte Parzelle.» Dazu wird aber nicht gegraben, sondern mit magnetischen und elektrischen Messgeräten quasi in den Boden geschaut.

«Die Kirche liegt dermassen zentral auf der Parzelle, dass ein unterkellerter Neubau nicht möglich sein wird, ohne die Mauerreste zu tangieren», so Flück. Eine Ausgrabung werde aber erst vorgenommen, wenn das Baugesuch bewilligt wurde – und der Erhalt der archäologischen Hinterlassenschaft nicht möglich wäre; dann würde an der betroffenen Stelle gegraben.

Dass es so weit kommt, ist durchaus möglich: Die Messungen am Dienstag haben verschiedene Anomalien im Boden angedeutet, die auf archäologische Befunde – etwa Gräber – hindeuten könnten.

Das Projekt Telli-Kirche ist nicht nur für Aarau, sondern auch für die Kantonsarchäologie extrem spannend. «Das Objekt ist ein ausserordentlich interessanter Fund, bei dem noch ganz viele Fragen offen sind», sagt Flück. Sollte es zu einer Grabung kommen, wäre dies für Aarau seit langer Zeit wieder die erste Flächengrabung.

Die Telli-Kirche samt Friedhof am Philosophenweg in Aarau soll nun durch die Kantonsarchäologie untersucht werden. Bild: Katja Schlegel

Wenn auch die Ausgrabung dereinst Licht in Aaraus frühe Geschichte bringen könnte, so dämpft Flück bereits die Erwartungen bezüglich des Alters. «Unsere Mittelalterspezialisten gehen nach neusten Erkenntnissen eher von einer jüngeren Anlage aus dem 12. Jahrhundert aus.» Als Aaraus Gründungsjahr gilt 1248. Genauere Antworten liefern dürfte die Untersuchung der Skelette mit der C14-Methode bringen (Radiokohlenstoffdatierung) oder der erhoffte Fund von Keramik oder Münzen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen