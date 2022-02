Schatzsammlung in Aarau: Hunderte Kunstwerke liegen verborgen

Aarau Die Stadt offenbart ihre Schatzsammlung: Hunderte Kunstwerke liegen dort verborgen Über 1300 Werke besitzt die Stadt Aarau, etwa ein Drittel davon wird in einem Archivraum beim Feuerwehrmagazin aufbewahrt. Der AZ wurde ein exklusiver Einblick in die Sammlung gewährt. Daniel Vizentini 20.02.2022, 05.00 Uhr

Melanie Morgenegg, Leiterin Abteilung Kultur in Aarau, zeigte die städtische Kunstsammlung. Alex Spichale

Aarau ist auch eine Kunstgalerie: Genau 1329 Werke besitzt die Stadt aktuell, die meisten – gut 800 Objekte – hängen in den städtischen Einrichtungen. Nicht nur im Rathaus, sondern auch in Schulen oder Altersheimen. Diese Gemälde und Skulpturen werden immer wieder ausgetauscht, an die 500 Kunstwerke müssen aber konstant irgendwo aufbewahrt werden. Früher noch im Rathaus, werden sie seit wenigen Jahren in einem eigens dafür geschaffenen Raum im Untergeschoss des Feuerwehrmagazins gehortet.

Melanie Morgenegg, Leiterin Abteilung Kultur bei der Stadt, gewährte diese Woche einen exklusiven Einblick in die Aarauer Kunstsammlung. Was zuerst überrascht: Auf den ersten Blick sieht diese gar nicht so gross aus. Wer sich hier etwa eine grosse Halle vorstellte, in der alle Bilder wie in einer Galerie schön aufgehängt sind, wird enttäuscht.

Das Kunstarchiv der Stadt ist – eigentlich wie der Name direkt verrät – schlicht ein Archiv. Die vielen feuergeschützten Rollregale, in denen die Werke aufgehängt oder sonst wie versorgt sind, muten eher wie eine Bibliothek oder Aktensammlung an.

Mit jedem Rollregal, das man aufkurbelt, geht wie eine neue, kleine Kunstgalerie auf. Alex Spichale

Das städtische Kunstarchiv hat System: Alles ist katalogisiert und digital samt Foto abrufbar. Bei einzelnen Werken, die derzeit noch im Gang stehen, fehlen noch die Etiketten mit dem Stadtwappen. Diese Werke werden als Nächstes in den Katalog aufgenommen. In einem Raum nebenan hortet die Stadt zusätzliche Lithografien, Zeichnungen, alte Karten oder grössere Skulpturen. Selbst eine Videoinstallation samt Bildschirm steht dort in einer Kiste verpackt.

Diese Gemälde müssen noch katalogisiert werden. Alex Spichale

Werke einiger bekannter Aarauer Geschlechter

Die Kunstwerke sind sehr vielfältig: Es gibt Gemälde von Landschaften aus Aarau, der Region oder den Alpen, aber auch viele abstrakte Bilder, teils nachgemalte klassische Gemälde, manchmal Fotos oder Fotocollagen. Unter den Autoren finden sich einige bekannte Aarauer Geschlechter. Roland Guignard zum Beispiel, der Vater des langjährigen Gemeindepräsidenten Marcel Guignard, oder auch Otto Wyler, Otto Ernst, Eugen Maurer, Fritz Brunnhofer, Alban Ringli, Virginia Buhofer, Markus Müller, Carlo Ringier, Gerhard Debrunner, Urban Saxer, Robert und Max Hunziker oder Ernst Häusermann.

Zwei Werke von Roland Guignard. Alex Spichale

Bei einzelnen Werken sind die Autoren unbekannt. Früher noch erhielt die Stadt vor allem Schenkungen, lange wurden auch immer wieder Werke bekannter Stadtkünstler gekauft, um sie dadurch mit einer Art Grundeinkommen zu unterstützen. Gezielter Einkauf von Kunstobjekten durch die Stadt geschehe erst etwa seit den 1990er-Jahren, erzählt Melanie Morgenegg. Und sie verrät: «Ich persönlich mag die neuen Werke lieber.»

Melanie Morgenegg, Leiterin Abteilung Kultur, unter den vielen Kunstwerken der städtischen Sammlung. Alex Spichale

Für das Projekt Artothek, bei dem man Werke der Stadt ausleihen kann, werden nur rund 30 vor allem kleine Werke zur Verfügung gestellt, die sich leicht zu Hause aufhängen lassen. Die Werke werden periodisch ausgetauscht. Aktuell steht schon eine kleine Kiste mit den neuen Werken im Archiv dafür bereit.

Diese kleinen Gemälde kommen demnächst in die «Artothek». Alex Spichale

Bald kommen 100 Bilder aus dem alten Herosé

Ganz so optimal gelegen ist das städtische Kunstarchiv nicht unbedingt: Von der kühlen Temperatur her stimmt es zwar und bei Problemen wäre die Feuerwehr ja gleich im selben Haus, doch die Nähe zur Aare birgt eine gewisse Hochwassergefahr und auch von der Feuchtigkeit her ist der Raum nicht perfekt. Für besseren Schutz und geregeltes Klima wird das Archiv deshalb demnächst leicht umgebaut.

Platz hat es im noch relativ neuen Archiv viel. Doch bald dürfte es etwas eng werden, denn an die 100 Werke werden vom Pflegeheim Herosé ins Archiv gebracht. Das Heim wird durch einen Neubau ersetzt.

An die 500 Werke sind heute im Archiv aufbewahrt, rund 800 hängen in den vielen Einrichtungen der Stadt. Alex Spichale

Wie viele und welche Werke dereinst ins neue Herosé zurückkehren könnten, ist unbekannt. Die Werke müssten zur modernen Einrichtung des neuen Altersheims passen. Zudem sind für demente Menschen nicht alle Werke gleich verträglich. Was Melanie Morgenegg aber sagen kann: Die Menschen in den Heimen haben grosse Freude an den Gemälden. Denn oft werden Szenen aus dem früheren Aarau gezeigt, die sie selbst miterlebt haben, als sie jung waren. Schon im Archiv sieht man aktuell Bilder der Altstadt, als noch Kleider an Wäscheleinen hingen. Oder Szenen aus den Altstadtgassen, als diese noch nicht autofrei waren.

Mit dem Cabriolet vor die «Tuchlaube» fahren? In den 1980er-Jahren war dies offenbar noch möglich. Alex Spichale