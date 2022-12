Aarau überarbeitet das Friedhofsreglement - das gilt nun

Aarau Die Stadt möchte insektenfreundliche Pflanzen auf Gräbern – was das überarbeitete Friedhofsreglement sonst noch neu regelt Die Stadt Aarau hat das Bestattungs- und Friedhofsreglement überarbeitet. Neu fällt es deutlich umfangreicher aus. Warum künftig keine Metallgegenstände oder Schmuckelemente mehr auf den Gräbern erlaubt sind, warum einheimische Pflanzen gesetzt werden sollen und warum weiterhin keine Abdankungen an Samstagen stattfinden. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Die Friedhöfe Rosengarten und im Heid im Stadtteil Aarau Rohr sind mehr als nur eine letzte Ruhestätten. Sie sind auch Lebensraum. Eine ganze Reihe seltener Tier- und Pflanzenarten sind hier heimisch; Käfer, Schmetterlinge oder Fledermäuse leben hier zwischen den Grabreihen, dazu Eidechsen und Frösche, von all den Vögeln ganz abgesehen. Ein Paradies für die Artenvielfalt – und das mitten in der Stadt.

Dieser Artenvielfalt will die Stadt künftig noch mehr Sorge tragen. Das geht aus dem Entwurf des revidierten Bestattungs- und Friedhofsreglements hervor, das jenes aus dem Jahr 2010 ersetzen soll. Nach Abschluss der Vernehmlassung hat der Stadtrat letzte Woche die entsprechende Botschaft an den Einwohnerrat verschickt. Ganz grundsätzlich lässt sich zum neuen Reglement sagen: Es ist deutlich umfangreicher geworden. «Das alte Reglement hatte viele Lücken», sagt die zuständige Stadträtin Silvia Dell'Aquila. «Diese Interpretationsspielräume haben immer wieder zu Unklarheiten und Diskussionen geführt.»

Auf dem Friedhof Rosengarten fühlen sich viele seltene Tierarten wohl. Katja Schlegel

Auf den Gräbern sollen einheimische Pflanzen wachsen

Bei den Vorschriften für die Bepflanzung der Gräber – diese finden sich in der das Reglement ausführenden Verordnung – kommt die Förderung der Artenvielfalt zum Tragen: So sollen künftig in erster Linie einheimische und insektenfreundliche Pflanzenarten gepflanzt werden. Kieselsteine und metallische Gegenstände sind nicht mehr gestattet. Weiter verboten sind Schmuckelemente wie künstliche Lichtquellen, Windspiele, Flaggen, Fahnen oder leicht zerbrechliche Gegenstände. Erlaubt bleiben Kerzen.

Das ist eine strenge Regelung. Aber eine, die den Friedhofsangestellten ein grosses Anliegen war, um die tägliche Arbeit bestmöglich verrichten zu können, so Dell’Aquila. «Man darf nicht vergessen, dass auch ein Friedhof praktische Abläufe braucht, damit die Bewirtschaftung funktioniert.» Natürlich könne ein Schmuckelement ein Grab aufwerten, aber eben nur, wenn es gepflegt wird. «Eine einheitliche, schlichte Gestaltung der Gräber vereinfacht die Sache für alle Beteiligten», so Dell’Aquila.

Plant Aarau ein muslimisches Grabfeld?

Die Stadt bietet künftig nach Möglichkeit auch «Grabfelder für besondere Zwecke, insbesondere für Beisetzungen von Verstorbenen bestimmter Religionen». Plant Aarau, ein muslimisches Grabfeld anzulegen? Aktuell nicht, sagt Dell’Aquila, gemäss Friedhofsleitung bestehe zurzeit auch kaum eine Nachfrage. Trotzdem habe man im neuen Reglement die Möglichkeit schaffen wollen, dereinst bei Bedarf ein solches einzurichten. «Auch die Platzverhältnisse erlauben dies.»

In die gleiche Richtung geht die Regelung, dass weiterhin alle Grabstellen bei der Beisetzung provisorisch mit einem Holzkreuz markiert werden. Also auch die Gräber von Menschen ohne religiösen oder kirchlichen Bezug. «Wir erachten das Kreuz als unabhängiges kulturelles Symbol zur Kennzeichnung eines Grabes», so Dell'Aquila. Ausserdem handle es sich bei den Holzkreuzen um provisorische Platzhalter, bis das individuelle Grabmal errichtet wird.

Ruhefrist weiterhin 25 Jahre, keine Abdankung an Samstagen

Keine Änderung gibt es bei der Ruhefrist. Diese beträgt weiterhin 25 Jahre, bei Familiengräbern 50 Jahre. Dies gilt auch für Kindergräber. Die Grünen hatten in der Vernehmlassung angeregt, die Ruhefrist für Kinder auf mehr als 25 Jahre anzusetzen. Der Stadtrat schreibt in seiner Stellungnahme, dass man mit 25 Jahren die rechtliche Ruhezeit von 20 Jahren bereits übertreffe. Diese Dauer habe zu keinen Beanstandungen geführt.

Weiterhin keine Abdankungen und Beisetzungen werden an Samstagen stattfinden, obwohl sich der für eine Mehrheit der Bevölkerung arbeitsfreie Tag doch anbiete, wie die FDP angemerkt hatte. Der Stadtrat stellt sich auf den Standpunkt, dass dies mehr personelle Ressourcen von der Verwaltung erfordere. Dies könnte zu höheren Gebühren führen, weil sich das Krematorium selbst finanzieren muss. Weiter hält der Stadtrat fest, dass «sich bisher in der Praxis kein Bedarf nach diesem Angebot herauskristallisiert hat».

Neu gibt es eine Frist fürs Abholen einer Urne

Immer ein grosses Thema: die Kosten. Verschiedenste Eventualitäten wurden mit der Revision des Reglements konkretisiert, Gebühren angehoben. Dies betrifft insbesondere das Krematorium, dessen Betrieb kostendeckend ausfallen muss. Weiter wurde der Stundenansatz bei sämtlichen Leistungen auf 80 Franken festgelegt; laut Botschaft seien gewisse Tarife während Jahren über mehrere Hundert Franken zu tief berechnet worden. «Es bestehen aber auch diverse Gebühren, wie etwa die Grabplatzgebühren, welche aktuell unverändert bleiben, zumal im Hinblick auf einen kostendeckenden Betrieb keine Gründe für eine Erhöhung ersichtlich sind», so der Stadtrat in seiner Botschaft weiter.

Anspruch auf eine Beisetzung auf einem städtischen Friedhof (Rosengarten oder im Heid im Stadtteil Rohr) haben alle verstorbenen in Aarau wohnhaften Personen. Für sie trägt die Stadt folgende Kosten: Anmeldung und Organisation der Bestattung, Benützung von Kühlraum und Aufbahrungsraum, einen schlichten Sarg und bei Feuerbestattung die Kremation sowie eine schlichte Urne, die Graberstellung und die Beisetzung von Sarg oder Urne in einem Reihengrab oder Gemeinschaftsgrab inklusive Grabplatzgebühr.

Auswärtigen Verstorbenen kann der Stadtrat die Beisetzung genehmigen, sofern die verstorbene Person früher Wohnsitz in der Stadt oder einen sonstigen persönlichen Bezug zur Stadt hatte, und die Platzverhältnisse es zulassen. Die Reservation von Grabstellen zu Lebzeiten ist nicht möglich.

Wird eine Urne einer Einwohnerin oder eines Einwohners nicht innert eines Jahres seit der Kremation abgeholt, wird die Asche neu im Gemeinschaftsgrab beigesetzt; bis dato gab es dafür keine Frist. Weiter wird die Lagerung der Urne nach 60 Tagen kostenpflichtig (20 Franken pro Monat). Wird die Urne einer auswärtigen Person nicht innert 30 Tagen abgeholt, wird sie an die letzte Wohngemeinde versendet, zusammen mit einer Rechnung für die entstandenen Kosten. Diese Regelung sei nötig, führt der Stadtrat aus, weil es immer wieder vorkomme, dass Rechnungen unbezahlt bleiben.

