Aarau Die Stadt mal anders: Lithografie zeigt Aarau anno 1880 Ernst Werthmüller, unter anderem VR-Vizepräsident von Ferrum und ehemaliger Verwaltungsratspräsident der AEW Energie AG, hat Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker ein attraktives Geschenk überreicht. Die AZ hat die Lithografie unter die Lupe genommen. Katja Schlegel, Nadja Rohner 20.09.2022, 05.00 Uhr

Ernst Werthmüller, unter anderem VR-Vizepräsident von Ferrum und ehemaliger Verwaltungsratspräsident der AEW Energie AG, hat Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker und Melanie Morgenegg, Leiterin Abteilung Kultur, eine Lithografie von Aarau aus dem Jahr 1880 überreicht. Bild: zvg / Aargauer Zeitung

Man kann gar nicht anders, als hinzuschauen, dem Alter zum Trotz oder vor allem deshalb. Die Stadt aus der Vogelperspektive, da etwas verzogen und dort etwas überdimensioniert, aber unverkennbar Aarau. Anno 1880. Was 142 Jahre ausmachen können! Da steht das Kantonsspital noch allein auf weiter Flur, davor steht mutterseelenallein die Villa Olinda, im Torfeld Süd ist praktisch nichts als Wiese, genauso wie im Zelgli oder in der Goldern. Eindrücklich ragen überall Kamine in den Himmel, mitten in der Stadt steht noch die alte katholische Kirche und auf dem Bahnhofplatz wachsen Bäume.

Diese Lithografie ist ein Geschenk, das Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker von Ernst Werthmüller, unter anderem VR-Vizepräsident von Ferrum und ehemaliger Verwaltungsratspräsident der AEW Energie AG, diese Woche erhalten hat. «Ernst Werthmüller hat der Stadt das Bild im Rahmen seines Umzugs von Holziken nach Zürich vermacht», sagt Hilfiker.

Stadtansicht der Stadt Aarau von 1880 – geschenkt von Unternehmer Ernst Werthmüller. Bild: Fabio Baranzini

Nicht das erste Exemplar, aber das attraktivste

Es sei nicht das erste Exemplar dieser Lithografie in den städtischen Sammlungen (auf der Bildrückseite findet sich ein Vermerk «gezeichnet von Wagner, lithogr. von Müller»). Dieses ist aber ausgesprochen schön gerahmt, koloriert noch dazu. «Ausserdem ist es ein extrem spannender Anblick der Stadt. Aus dieser Zeit gibt es nicht viele Ansichten, schon gar nicht in dieser Grösse, in der so viele Details erkennbar sind», so Hilfiker.

Anders als seine Duplikate wird dieses Exemplar nicht im Archiv verschwinden. «Wir werden es im öffentlichen Raum aufhängen», so Melanie Morgenegg, Leiterin Abteilung Kultur. Wo, ist noch nicht bestimmt. Aber Möglichkeiten gäbe es viele: «Diese Ansicht kann man überall aufhängen, das schaut sich jede und jeder gerne an.»

Eine kleine Erkundungstour

Orientieren kann man sich am Haldentor (unten Mitte), gleich dahinter sieht man die Stadtkirche. Auch den Oberturm erkennt eine Aarauerin mühelos. In der oberen rechten Ecke ist das heutige Regierungsgebäude zu sehen, davor der Aargauerplatz, der damals noch richtig nach Platz aussah. Auch gut erkennbar ganz oben in der Bildmitte: die Zurlinden-Villa an der Bahnhofstrasse, noch ohne die seitlichen Anbauten. Die stattliche Kirche oben leicht links stand damals an der Kasinostrasse, sie existiert nicht mehr (lesen Sie die Geschichte hier).

Augenfällig: die Kettenbrücke, als sie noch wirklich eine solche war. Man erkennt auch gut das Schlössli (heute Stadtmuseum) leicht links der Bildmitte und rechts davon das Haus zum Schlossgarten. Der Kasinopark ganz rechts und oberhalb davon das Kasernenareal samt Alter Reithalle und Amtshaus an der «Laurenzi» haben ebenfalls Ähnlichkeit mit der aktuellen Situation. Oben mittig zweigt der Tellirain mit Freihofweg ab.

In der oberen linken Ecke des Bildes sind Teile der Telli, Torfeld Nord und Süd sowie das Kantonsspital-Gelände erkennbar:

Das links ist kein See, sondern der bläulich kolorierte Telliring – direkt rechts davon der Balänenweg, der einst zum Flanieren gebaut wurde. Ganz rechts im Bildausschnitt ist der Bahnhof erkennbar. Etwa in der Bildmitte liegt der Bereich Kreuzplatz und auf der anderen Seite der Geleise die Gais, von der nach links die Buchserstrasse abgeht. Besonders spannend aber: Das Kantonsspital leicht oberhalb der Bildmitte liegt noch alleine auf weiter Flur. Heute steht noch das aktuelle Direktionsgebäude, das durch die kurze Nordallee mit der Buchserstrasse verbunden ist. An der Buchserstrasse erkennt man die Villa Oehler (heute eine Kita).

Kommen wir zum oberen rechten Bildausschnitt:

In diesem Bildausschnitt ist die Orientierung besonders schwierig. Zu sehen ist der Bereich, der heute primär die Gartenstadtquartiere Gönhard und Zelgli umfasst. Es hilft, wenn man weiss: In der rechten unteren Ecke sind das Regierungsgebäude und das Grossratsgebäude zu sehen. Entlang des unteren Bildrandes verläuft die Bahnhofstrasse.