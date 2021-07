Aarau Die Rettung einer Traditionsbeiz – das Altstadtrestaurant «Laterne» öffnet wieder In Aarau haben die «Laterne»-Besitzer eine Betriebsgesellschaft gegründet und einen Geschäftsführer angestellt. Neu ist das Restaurant an sieben Tagen die Woche geöffnet. Urs Helbling 31.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Hausbesitzer Anita Aeschbacher und Erich Schmid (r.) mit Geschäftsführer Sandro Widmer vor dem Restaurants Laterne in Aarau. Severin Bigler

Die Gaststube mit dem markanten Kachelofen, die gelb-schwarzen Fensterläden, die an die einstigen Hausbesitzer, die Herren von Hallwyl, erinnern: Das Restaurant Laterne gehört gefühlt zur Aarauer Altstadt wie die Stadtkirche. Aber es ist eigentlich gar noch nicht so alt: Die «Laterne» gibt es erst seit 1945, davor war es eine Beiz namens «Warteck» und noch früher eine Metzgerei.

In diesem Lokal beginnt am Montag eine neue Ära: Die Besitzerin der Liegenschaft, die Familie Weber/Aeschbacher, hat nach einem Weg gesucht, wie sie der «Laterne» nach einem halben Jahr Pause wieder Leben einhauchen kann. Sie hat ihn gefunden, muss dafür aber selber ein geschäftliches Risiko eingehen: Die Familie hat die Gastro Laterne AG (Präsident Erich Weber) gegründet und als Geschäftsführer den ehemaligen Migros-Mann Sandro Widmer (35, Seon) angestellt.

Dass man sich gefunden hat, wird von beiden Seiten als Glücksfall dargestellt. «Ich spüre die Freude, mit der die Familie Weber/Aeschbacher das Projekt mitträgt», sagt etwa Sandro Widmer. Anita Aeschbacher erzählt, wie sich in den letzten Monaten zwar einige wenige interessierte Pächter gemeldet hätten, diese aber in der Gaststube alles hätten herausreissen wollen.

An sieben Tagen in der Woche geöffnet

«Wir möchten das erste Haus für traditionelle und moderne Schweizer Gastronomie in der Altstadt sein», erklärt Erich Weber. Es gibt eine relativ kleine Karte mit mittags zwei Menus und einem Wochenhit (in der ersten Woche betriebsbedingt noch nicht täglich wechselnd) sowie abends mit einem À-la-carte-Angebot. Besonders bemerkenswert: Die neue «Laterne» ist an sieben Tagen die Woche geöffnet, also auch am Sonntag und am Montag (jeweils ab 9 Uhr).

Die Gaststube (in Nicht-Coronazeiten knapp 30 Plätze) ist einem kleinen Lifting unterzogen worden, nachdem das Buffet bereits 2016 total erneuert worden war. Sie wirkt jetzt etwas heller. Das Säli im ersten Stock heisst neu «Ruum hoch 18» – in Anlehnung an die 18 Treppenstufen, die es zu überwinden gibt. Es bietet 26 Personen Platz.

In der «Laterne» lebt ein Stück «Beluga» weiter: Die Betreiber konnten einiges aus der Konkursmasse des ehemaligen Gault-Millau-Lokals erwerben.

Vorreiterin der Altstadt-Gartenwirtschaften

In Aarau hat man offensichtlich unter «Laterne»-Entzug gelitten. Das Echo der Leute auf die Wiedereröffnung sei enorm, berichtet Erich Weber. Und Sandro Widmer ergänzt: «Wir haben schon sehr viele Reservierungen.» In der Anfangsphase wird der Betrieb mit fünf Angestellten geführt: Küchenchef ist Cédric Meyer (Buchs), der seine Lehre im «Gasthof zum Schützen Aarau» absolviert hat und zuletzt ebenfalls im Migros Catering Service als Teamleiter tätig war.

Vor der Schliessung im Januar ist die «Laterne» 15 Jahre lang von der Stiftung Wendepunkt betrieben worden. In einer ersten, kurzen Phase in Zusammenarbeit mit der Heilsarmee.

Anita Aeschbacher war mit ihrem später verstorbenen Mann Kurt zwischen 1979 und 2000 Wirtin im Lokal. Sie erinnert sich daran, wie die «Laterne», aus heutiger Zeit kaum nachvollziehbar, eine Vorreiterin bezüglich Gartenwirtschaft in der Altstadt war. Mit drei schmalen Tischen und jeweils einer einseitigen Sitzgelegenheit – einem Bänkli – auf dem Trottoir. «Und die mussten wir uns jedes Jahr neu bewilligen lassen», betont Anita Aeschbacher. In der neuen «Laterne» hat die Gartenwirtschaft etwa 30 Plätze.