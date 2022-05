Pferderennen im Aarauer Schachen starten mit mehreren Premieren

Aarau Die Pferderennen im Aarauer Schachen starten gleich mit mehreren Premieren Ein spezielles Trabrennen, ein neuer Kurs zu Ehren eines verstorbenen Gönners und ein neuer Tribünensprung warten auf die Besucherinnen und Besucher. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 08.05.2022, 20.52 Uhr

Pferderennen Aarau Zvg / Aargauer Zeitung

«Ich habe sicherlich schon besser geschlafen», sagt Jessica Kessler und lacht. Die Nächte sind aktuell sowieso kurz für die 27-jährige neue Geschäftsführerin des Aargauischen Rennvereins, und «das Nervositätslevel ist mittlerweile ziemlich hoch». Denn am Sonntag sollen im Aarauer Schachen endlich wieder Rennen unter normalen Bedingungen stattfinden. Kein Pandemiemodus mehr. Für Kessler sind die Rennen eine Premiere und bedeuten viel Arbeit, aber sie habe ein gutes Team um sich, betont sie. Und trotz spätabendlichen Sitzungen und leichterem Schlaf als auch schon sitzt sie am Morgen um 5 im Sattel, um ihre Schwester beim Training von deren Rennpferd zu unterstützen. «Ich brauche das, es ist ein guter Ausgleich», betont Jessica Kessler. Ihre Vorfreude auf den Sonntag ist gross, das merkt man ihr beim Telefongespräch an.

Pferderennen Aarau Zvg / Aargauer Zeitung

Insgesamt acht Rennen stehen zum Saisonauftakt an. Dazu kommt ein Ponytrabrennen, das um 13.15 Uhr startet und vor allem für die Kinder das Highlight des Tages ist. «Dieses Rennen gibt den jüngsten Rennsportanwärtern oft zum ersten Mal die Gelegenheit, sich vor grossem Publikum zu präsentieren», erklärt der Rennverein in einer Medienmitteilung.

Neuer Tribünensprung beim Cross-Country-Rennen

Das erste Rennen der «Grossen» startet um 13.45 Uhr mit dem Preis zum Gedenken an Hans W. Britschgi, einem mit 6’000 Franken dotierten Trabrennen. Britschgi, «ein grosser Freund und Gönner des Rennvereins», so Kessler, ist im vergangenen Oktober im hohen Alter verstorben. Im Gedenken an ihn wird auch ein Hinderniskurs neu in «Hans W. Britschgi Kurs» umbenannt und am Samstag das erste Mal seit 20 Jahren gelaufen.

Das Hauptereignis wird der mit 10‘000 Franken dotierte Mai-Preis der Stadt Lenzburg und Gruppe «Lenzburger Unternehmen» sein, der nach 2019 erstmals wieder durchgeführt werden kann. Neben einem weiteren Trabrennen, zwei Flachrennen, einem Jagd- und Cross Country-Rennen gibt es dieses Jahr etwas ganz besonderes: Zum ersten Mal findet in Aarau ein Monté, ein berittenes Trabrennen, statt (16 Uhr). Das sieht ungefähr so aus:

Dieses Rennen über 2500 Meter wird von Trabrennpferden bestritten, die einen Reiter im Sattel statt einen Fahrer im Sulky haben. Beim abschliessenden Cross-Country-Rennen kommt der neue Tribünensprung zum Einsatz. Der alte sei aus Sicherheitsgründen abgebaut worden, so Jessica Kessler. «Er war zu hoch und der Fuss nicht ideal. Der neue Sprung ist sicher, fair und attraktiv.»

tribünensprung rennbahn aarau Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Der übernächste Renntag findet bereits in knapp zwei Wochen am 22. Mai statt. An jedem Renntag ist der Kindergarten mit professioneller Betreuung geöffnet und auch das beliebte Ponyreiten ist endlich wieder vor Ort. Auf die Erwachsenen wartet die neue Panoramabar und die eine oder andere optische Aufwertung der «schönsten Rennbahn der Schweiz».

Der Rennverein hofft auf viele Zuschauer und hohe Wetteinsätze. Etwas Goodwill ist nach der Pandemie-Durststrecke nötig. Die Sponsorensuche sei hart gewesen, berichtet Kessler. Besonders für die Frühlingsrennen. «Im Herbst schaut es besser aus.» Zum Glück gebe es einige treue Sponsoren, auf die der Verein bauen könne.

