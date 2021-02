Aarau Die letzten Häuser und Bäume müssen dem Neubau des Kantonsspitals weichen Auf dem Areal des Kantonsspitals (KSA) läuft ab Montag der Schlussspurt der Baufeldräumung für den Neubau.

Urs Helbling 08.02.2021, 08.00 Uhr

Die Ende Juli aufgestellten Bauprofile zeigen, was für Dimensionen der Neubau des Kantonsspital Aarau (KSA) haben wird Urs Helbling / Aargauer Zeitung

Corona ist für das Kantonsspital Aarau (KSA) betrieblich und finanziell eine grosse Herausforderung: So wird das KSA einen Jahresverlust von etwa 38 Millionen Franken schreiben (AZ vom Samstag). Am ganz grossen Zukunftsprojekt wird aber mit Volldampf weiter gearbeitet: am 563 Millionen Franken teuren Neubau «Dreiklang».