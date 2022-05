Berühmtes Schwanenpaar Die ersten Aarauer Schwänchen 2022 sind geschlüpft Weil der männliche Schwan letztes Jahr spurlos verschwand, war nicht sicher, ob es am Philosophenweg auch 2022 wieder Schwanennachwuchs geben würde. Sechs Eier gaben Hoffnung. Und jetzt sind die Küken da. Nadja Rohner 13.05.2022, 11.13 Uhr

Die Aarauer Schwänchen sind geschlüpft Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Am Donnerstagmittag waren die sechs Eier im Nest am Aarauer Philosophenweg noch intakt. Der brütende Schwan stand nur ab und zu auf, um sie mit dem Schnabel umzudrehen. Am Abend dann konnten geduldige Beobachter und Beobachterinnen einen Blick auf das erste frisch geschlüpfte Küken erhaschen. Und am Donnerstagmorgen waren schon drei da.