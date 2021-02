Aarau Die Einweihung wurde gestrichen – jetzt gibt es aber einen ersten Blick in das sanierte Primarschulhaus Schachen Gut 7 Millionen Franken kostete die Sanierung und Erweiterung des Primarschulhauses Schachen. Projektleiterin Claudia Vosti Kuhn führt durch das überholte Schulhaus, das sich viele Aarauerinnen und Aarauer anschauen möchten, aber Corona-bedingt nicht dürfen. Katja Schlegel 18.02.2021, 05.03 Uhr

Das über 50-jährige Schachen-Schulhaus in Aarau wurde umfassend saniert. Sandra Ardizzone

Das Primarschulhaus Schachen hat gut 50 Jahre nach seiner Einweihung eine Schönheitskur erfahren, die es in sich hat: Heller, offener, durchlässiger ist es geworden, modern und doch mit dem Charme der Sechzigerjahre, mit Platz für doppelt so viele Schulklassen wie zuvor und doch immer noch heimelig.

Das hätte eine grosse Einweihungsfeier verdient, natürlich. Doch daraus wurde und wird nichts. Corona-bedingt. Schon seit Mai 2020 gehen die Kinder im fertig umgebauten Haus zur Schule, dank der Schulschliessung waren die Arbeiten rascher fertig als gedacht. Selbst die Umgebungsarbeiten sind inzwischen abgeschlossen und im Schulgarten wurde bereits geerntet. Doch der Kreis derer, die das umgebaute Schulhaus bislang besichtigen konnten, ist klein.

Zwei Anbauten wie Buchstützen

«Wir hätten den Aarauerinnen und Aarauern das fertige Schulhaus sehr gern gezeigt, das Interesse ist auch entsprechend gross. Aber es ist leider aktuell einfach nicht möglich», sagt Claudia Vosti Kuhn, Projektverantwortliche beim Aarauer Stadtbauamt. Seit 2014 arbeitet sie am Projekt, das schliesslich 2017 von Einwohnerrat und Stimmvolk mit dem Ja zum 7,06-Millionen-Kredit abgesegnet wurde.

Während zwei Jahren Bauzeit wurde das Haus nicht nur saniert, sondern auch erweitert: Buchstützen ähnlich, wurde das Gebäude beidseits um Anbauten ergänzt. Diese Stützen garantieren nicht nur Erdbebensicherheit; dank dieser Vergrösserung der Fläche um 40 Prozent verfügt das Haus nun über die vorgeschriebenen Gruppenräume und doppelt so viele Klassenzimmer, zwölf statt bisher sechs.

Das sanierte Schulhaus erstrahlt in neuem Glanz:

Anbauten links und rechts stabilisieren das Schulhaus nicht nur, sie sorgen auch für 40 Prozent mehr Fläche. Sandra Ardizzone / AAR Die Räume sind schlicht gehalten, mit Sichtbeton und Eichenmöbeln. Sandra Ardizzone / AAR Seit dem 11. Mai 2020 gehen die Kinder im umgebauten Schulhaus zur Schule. Sandra Ardizzone / AAR Die roten Backsteinmauern sind geblieben. Sandra Ardizzone / AAR Der Spielplatz wurde aufwendig umgestaltet. Sandra Ardizzone / AAR Dank zwei zusätzlichen Treppenhäusern bietet sich nun im alten Platz für Aufenthaltsräume. Sandra Ardizzone / AAR Bei einem Aktionstag haben Eltern und Kinder mitgeholfen, den Spielplatz zu bauen. Sandra Ardizzone / AAR Eines der Musikzimmer, die im Anbau entstanden sind. Sandra Ardizzone / AAR Auf den "Bödeli" zwischen den Etagen bleibt nun Platz zum Spielen und Sein. Sandra Ardizzone / AAR Blick in eines der beiden neuen Treppenhäuser. Sandra Ardizzone / AAR

Dieser Raum wird aktuell nicht restlos ausgenutzt, heute gibt es acht Klassen. Doch bereits im Sommer 2023 soll es voll belegt sein; mitunter dient das Schachenschulhaus auch als Entlastung für die Schulkreise Aare und Gönhard.

Der Charme der Sechzigerjahre ist geblieben

Was sofort auffällt: die Durchlässigkeit. Die Fenster zum Pausenplatz hinaus, hinter der sich bislang die Toiletten befanden, sind nun zum Treppenhaus geöffnet; die Toiletten wurden in den Innenraum zurückversetzt. Eingebaut wurde auch ein Lift, das Schulhaus ist damit rollstuhlgängig.

Neu sind die Klassenzimmertüren mit Glasscheiben versehen, auch das bringt zusätzliche Offenheit. Und dank der zusätzlichen Treppenhäuser in den Anbauten konnten die Zwischenetagen im alten Treppenhaus, die «Bödeli» zu Spielbereichen mit Trampolin, Sesseln und Bauklötzli-Kisten umgenutzt werden.

Nicht viel verändert wurde hingegen am Erscheinungsbild der Sechzigerjahre: die roten Backsteinmauern und der Sichtbeton sind geblieben, ebenso die Böden. Die Lampen sind neu, aber im Design der Sechziger.

Heute verfügt das Schulhaus über zwölf Klassenzimmer, bisher waren es sechs. Sandra Ardizzone

Ein Muss für das Planerteam unter der Leitung vom Architekturbüro Ernst Niklaus Fausch Partner AG, aber auch eine grosse Herausforderung: «Die Anforderungen an die Installationen sind heute ganz anders als vor 50 Jahren; alleine was an Stromkabeln verlegt werden musste, war enorm», sagt Vosti Kuhn. Und weil wegen der Sichtbacksteinen nichts hinter Putz versorgt werden konnte, mussten die Leitungen anderweitig versteckt werden; in Fensterbänken oder auf Einbauschränken beispielsweise.

Knacknuss: Umbau bei laufendem Betrieb

Die Freude über das neue Schulhaus sei gross, sagt Vosti Kuhn, ebenso die Erleichterung über das Ende der Bauzeit. Um keine teuren Schulprovisorien errichten zu müssen, wurde das Schulhaus bei laufendem Betrieb umgebaut.

Eine grosse Herausforderung für alle Beteiligten, sagt Vosti Kuhn. Man habe zwar versucht, einzelne Klassen auf andere Gebäude ausweichen zu lassen und die lauten Baumeisterarbeiten in Randzeiten und auf Nachmittage zu konzentrieren. «Trotz aller Bemühungen und grosser Rücksichtnahme seitens Bauarbeiter war das nicht immer einfach für Lehrpersonen und Kinder.»

Zufrieden dürften auch die Steuerzahler sein: Noch ist der Umbau nicht fertig abgerechnet, die Schlussabrechnung wird im Sommer erwartet. Doch Vosti Kuhn sagt: «Es wird eine Punktlandung geben.»