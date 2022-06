«Blumen für die Kunst»: Ausstellung ist bereit für das Publikum

Aarau «Blumen für die Kunst» steht – wie ein Paar aus Barcelona den prominentesten Platz im Aarauer Kunsthaus gestaltet Die beliebte Ausstellung im Aargauer Kunsthaus öffnet am Dienstag ihre Türen für das breite Publikum. 16 Floristinnen und Floristen aus allen Landesteilen stellen aus, darunter auch ein Paar aus Barcelona, das sich besonders über den Besuch in Aarau freut. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 20.06.2022, 19.02 Uhr

Nayade Martín und Daniel Santamaria aus Barcelona sind die beiden internationalen Gäste an der diesjährigen Ausgabe von «Blumen für die Kunst». Daniel Vizentini

Es tut so richtig gut, mit Menschen zu sprechen, die ihre Arbeit lieben. Beim Besuch am Montagmorgen im Aargauer Kunsthaus in Aarau waren Daniel Santamaria und Nayade Martín gerade daran, ihre Werke aufzustellen. Sie beide – auch im «echten Leben» ein Paar – sind die internationalen Gäste an der diesjährigen Ausgabe von «Blumen für die Kunst». In Barcelona führt er unter anderem die Schule «Floral Artisan» für Floristendesign. Sein Ansatz, das Floristenhandwerk mit Design und Kunst zu verbinden, ist für die Aarauer Ausstellung prädestiniert. Seine spürbare Freude daran schlicht erfrischend, ansteckend.

«Ich liebe es, zu unterrichten, mit Blumen zu arbeiten und zu gestalten», sagt Santamaria. Freude bereitet ihm auch die Möglichkeit, in Aarau seine Kunst zu zeigen. Vor rund einem Monat sei er bereits kurz hier gewesen, um sich den Raum im Kunsthaus anzuschauen. Doch mit Hinflug am Morgen und Rückflug am Abend blieben ihm nicht mehr als ein paar Minuten, um die Stadt auszukundschaften. Was er in der kurzen Zeit aber sah, gefiel ihm. «Wir sind deshalb bereits am Freitag angereist, um uns ein Wochenende hier in Aarau zu gönnen», erzählt Daniel Santamaria. Für Abendessen und Barbesuche hat es gereicht und gar für einen Grillnachmittag in einer Waldhütte bei Brugg. «Als Nächstes will ich in der Aare schwimmen. Bei uns haben wir zwar das Meer, aber kaum Flüsse.»

Blumen als Erweiterung der ausgestellten Bilder

Daniel Santamaria und Nayade Martín stellen im prominentesten Raum des Kunsthauses aus, im Erdgeschoss gleich nach der Kasse, also praktisch beim Eingang der Ausstellung. Mit ihrer Blumenkunst hat das Paar versucht, die farbenstarken und von geometrischen Formen geprägten Bilder der Künstlerin Shirana Shahbazi aufzunehmen und quasi zu erweitern. Viereckige Blumenbeete liegen teils auf grossen, kreisförmigen Holzunterlagen. Wie bei den Bildern setzt auch das Paar auf starke Farben: viel Gelb und Orange, aber auch Rot, Pink, Türkis oder Violett.

Daniel Santamaria und Nayade Martín aus Barcelona setzten sich mit den Bildern von Shirana Shahbazi auseinander. Daniel Vizentini

«Ich wollte keinen Kontrast schaffen zu den Bildern. Das wäre, als würden wir diese beschädigen», stellt Daniel Santamaria klar. «Und wir sind hier, um ihre Kunst zu zelebrieren.» Er genoss die künstlerische Freiheit, die ihm gewährt wurde. Geometrie, Natur und Stillleben seien zudem gerade die Bereiche, in denen er sich sehr wohl fühle.

Sie setzten auf ähnliche Farben und Formen wie die Künstlerin. Daniel Vizentini

Fleissig werden Blümchen für Blümchen in Flaschen gelegt

13 weitere, sehr unterschiedliche blumige Interpretationen der ausgestellten Bilder sind im Unter- und Obergeschoss zu sehen. Die kreative Bandbreite ist eindrücklich, so wie auch die fleissige, minutiöse Handarbeit der Meisterfloristinnen an diesem Montagmorgen. Larissa Kopp aus Sursee hat zum Beispiel eigens Blumenvasen aus Kerzenwachs gestaltet.

Der Genfer Yoann Grezet stellte Blümchen für Blümchen in je einer der unzähligen, mit Wasser gefüllten Flaschen. Stefan Friederich und Rolf Wyttenbach aus Zürich haben Hunderte abgeschnittene Zweige zu einer Art Vorhang geknüpft. Barbara Meienberger und Ruth Zwicker-Ebneter aus Appenzell haben sich an den roten Linien des Gemäldes von Reto Boller inspiriert und mehrere rote Blumen in länglichen Blumenbeeten auf einer Reihe aufgestellt.

Luzia Fahrni aus Küttigen stellt ihre Blumenkunst im Untergeschoss auf. Sie setzt sich mit dem Werk von Christian Gonzenbach auseinander. Daniel Vizentini Daniel Vizentini Larissa Kopp aus Sursee hat eigens Vasen aus Kerzenwachs kreiert. Daniel Vizentini Ihre Blumenkunst erweitert das Werk von Ugo Rondinone im Untergeschoss. Daniel Vizentini Im Erdgeschoss stehen die Werke von Daniel Santamaria und Nayade Martín aus Barcelona. Daniel Vizentini Sie erweitern die von geometrischen Formen geprägten Gemälde der Künstlerin Shirana Shahbazi. Daniel Vizentini Daniel Vizentini Yoann Grezet aus Genf (rechts) stellt im Obergeschoss aus. Daniel Vizentini Sorgfältig wird jede Flasche mit Wasser gefüllt und erhält eine Blume. Daniel Vizentini Simone Carmen Michel aus Bern (rechts) erweitert Bruno Jakobs «Breath (invisible painting)». Daniel Vizentini Daniel Vizentini Daniel Vizentini Stefan Friederich und Rolf Wyttenbach aus Zürich haben sich am dreiteiligen Wandbild «Octave» von Ilona Rüegg inspirieren lassen und quasi einen Vorhang aus Zweigen verschiedener Schweizer Bäume kreiert. Daniel Vizentini Otto Mattmann und Ursi Leisibach-Bucher aus Hünenberg setzten sich mit dem Werk von Alex Hanimann auseinander. Daniel Vizentini Daniel Vizentini Daniel Vizentini Barbara Meienberger und Ruth Zwicker-Ebneter aus Appenzell erweiterten das Kunstwerk von Reto Boller mit auf einer Linie aufgestellten, roten Blumen. Daniel Vizentini Daniel Vizentini Die Arbeit von Marcus Forster aus Winterthur zum Gemälde «Madonna» von Hans Schärer. Daniel Vizentini

Die Blumen werden während der Ausstellung von Dienstag, 21., bis Sonntag, 26. Juni, täglich gepflegt und wenn nötig ausgewechselt. Vor allem die Gäste zu den Besuchszeiten am Morgen werden dies vor Ort erleben können. Es sei eine Herausforderung, die Blumen in diesen klimatisierten, fensterlosen Räumen zu erhalten, die eigentlich für das Wahren von Gemälden und Skulpturen vorgesehen sind, erklärt Julia Antoniou vom Verein Flowers to Arts, der für die Ausstellung verantwortlich ist.

Besuche dieses Mal in gestaffelten Zeitfenstern

Speziell bei «Blumen für die Kunst» ist dieses Jahr, dass es alles zeitgenössische Werke sind, mit denen sich die Blumenkunstschaffenden auseinanderzusetzen hatten, sagt sie. Nebst dem Paar aus Barcelona wurden Meisterfloristinnen und -floristen aus der ganzen Schweiz eingeladen, von Genf bis Appenzell und dem Tessin. Mit dabei ist auch Lokalheldin Lucia Fahrni aus Küttigen.

Luzia Fahrni, Meisterfloristin aus Küttigen, stellt im Untergeschoss aus. Daniel Vizentini

Ebenfalls neu seien die gestaffelten Besuche in Zeitfenster mit einer jeweils begrenzten Anzahl Personen. Beim Besucherrekordjahr von Blumen für die Kunst 2019 sei man an Grenzen gestossen, ein genussvolles und sicheres Ausstellungserlebnis war nicht immer garantiert. Als kleines Überbleibsel der beiden darauffolgenden Pandemiejahre setze man nun auf diese Zeitfenster, wie Christina Omlin, Leiterin Kommunikation des Aargauer Kunsthauses, erklärt. Eintritte können nur online gebucht und gekauft werden, womit auch ein Anstehen an der Kasse entfalle.

