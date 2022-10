Die Credit Suisse hat ihren Sitz in Aarau verkauft

Aarau Die Credit Suisse hat ihren früheren Sitz an der Bahnhofstrasse verkauft – die neue Besitzerin sucht einen Retailer als Mieter Seit Anfang 2021 steht das Gebäude Nummer 20 an der Bahnhofstrasse leer – eine Verschwendung angesichts der Premiumlage mitten in der Innenstadt. Nun stellt sich heraus: Es gehört gar nicht mehr der Credit Suisse, die dort ihre Büros hatte. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 11.10.2022, 18.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Gebäude Bahnhofstrasse 20, in dem sich früher die Aarauer Filiale der Bank Credit Suisse befand, steht seit bald zwei Jahren leer. Nadja Rohner

Zu den besten Zeiten der Credit Suisse arbeiteten in ihrem Bürogebäude an der Aarauer Bahnhofstrasse rund 200 Personen. Doch seit die CS die Neue Aargauer Bank übernommen hat, steht das Bürogebäude leer – die CS hat Anfang 2021 ihre Tätigkeiten in den früheren NAB-Hauptsitz etwas weiter östlich verlegt. Seiher sind im CS-Gebäude die Jalousien gezogen, der Briefeinwurfschlitz verklebt. Die Spinnweben in den Fensterecken ziehen Strassenstaub an.

Ganz hinten im Gebäude brennt in wenigen Büros Licht, ein kleines Trading-Unternehmen ist gemäss Google Maps hier eingemietet. Doch ansonsten ist bisher nichts geworden aus dem Wunsch vieler Aarauerinnen und Aarauer, hier einen Publikumsmagnet anzusiedeln, eine öffentliche Erdgeschossnutzung.

Im Oktober 2021, als das Gebäude noch der CS gehörte, waren 458 Quadratmeter Büro – oder Verkaufsfläche im Erdgeschoss zur Vermietung ausgeschrieben – für einen Nettomietzins von 475 Franken pro Quadratmeter und Jahr. Daraus ist nichts geworden.

Ein Blick ins Grundbuch offenbart: Die Credit Suisse hat das Gebäude verkauft; schon im April 2022. «Die Credit Suisse überprüft ihr Immobilienportfolio auf einer regelmässigen Basis», begründet dies ein CS-Sprecher auf Anfrage. Bezüglich Verkaufspreis macht er keine Angabe.

Noch zu früh, um die passenden Mieter zu suchen

Die neue Besitzerin ist die Claridenhof AG aus Zürich. Über diese findet man im Web nur wenig, dafür umso mehr über ihr Mutterhaus: die «VZ VermögensZentrum AG». Die Finanzdienstleisterin hat schweizweit über 30 Standorte. Im Aargau ist sie in Aarau, Lenzburg und Baden vertreten. «Wir haben dieses schöne Aarauer Gebäude, das durch seine schlichte Eleganz besticht, via unserer Tochtergesellschaft Claridenhof AG gekauft», bestätigt Silvio Wernle, VZ-Geschäftsleiter Region Mittelland, das Immobiliengeschäft. Er betont, das Gebäude selbst und die gut frequentierte Lage im Zentrum der Stadt seien sehr attraktiv.

Noch braucht eine Neunutzung aber Geduld. Wernle erklärt: «Wir möchten die Liegenschaft als Erstes kernsanieren, um sie auf den neuesten Stand zu bringen. So kann sie wieder im alten Glanz erstrahlen.» So eine Umbauphase dauere gut und gerne zwei Jahre. «Danach planen wir, die Liegenschaft zu vermieten. Das EG würde sich sicherlich für einen grossen Retailer eignen, und die oberen Stockwerke lassen sich gut als Büroräume nutzen.» Es sei jetzt aber noch zu früh, um die passenden Mieter zu suchen, so der VZ-Regionenleiter.

Es stellt sich die Frage, ob auch die Aarauer VZ-Filiale dereinst in das frühere CS-Gebäude ziehen wird. Sie befindet sich heute nur einen Steinwurf weit entfernt; auf der anderen Seite der Bahnhofstrasse im AZ-Medienhaus über dem Restaurant Einstein. Vorerst bleibe die VZ-Niederlassung sicherlich auch dort, sagt Wernle.

Doch die zentrale Lage des frisch erworbenen Gebäudes nahe beim Bahnhof sei auch für die VZ-Beratungstätigkeit sehr attraktiv. «Bei einer Weiterentwicklung des Standortes Aarau werden wir darum sicher auch prüfen, ob diese Flächen für uns genutzt werden sollen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen