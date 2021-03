Aarau Die Bösen brauchen mehr Platz im Sägemehl Der Schwingklub Aarau wird immer grösser. Nun soll seine Trainingsanlage in der Pestalozzihalle erweitert werden. Nadja Rohner 08.03.2021, 05.00 Uhr

Die Jungschwinger des Schwingklub Aarau beim Training im Pestalozzischulhaus. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Der Schwingklub Aarau hat ein erfreuliches Problem: Er ist so beliebt, dass es langsam eng wird im Schwingkeller in der Turnhalle des Pestalozzischulhauses. Drei- bis viermal pro Woche trainieren die Aarauer Bösen hier – 25 Aktive und zwischen 35 bis 40 Jungschwinger im Alter von acht bis sechzehn Jahren.

Matthäus Huber, Präsident Schwingklub Aarau Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

«In der Nordwestschweiz sind wir punkto Mitgliederzahlen einer der stärksten Vereine», sagt Klubpräsident Matthäus Huber. Der Schwingboom, der in der ganzen Schweiz zu beobachten ist, schlägt sich in Aarau besonders nieder – wegen des Eidgenössischen Schwingfests, das 2007 hier stattfand. Huber sagt:

«Das Interesse ist damals stark gestiegen und hält an.»

Jetzt, wo die Kleinsten wegen Corona in halber Formation im Sägemehl stehen, reicht der Platz. Doch wenn sie alle zusammen trainieren, vor allem die Grösseren, dann kommt man sich im Schwingkeller rasch in die Quere. Aktuell können die Jungschwinger dank ihrer frühabendlichen Trainingszeiten noch nebenan, in der Turnhalle, einturnen. Das gute Einvernehmen mit der Nutzerin der Pestalozzi-Anlage, der Handelsschule KV Aarau, macht es möglich.

Erweiterung bis zur Passerelle

Die Lösung ist ein aus der Platznot geborenes Providurium. Deshalb weibelt der Schwingklub bei der Stadt als Liegenschaftseigentümerin schon seit gut zehn Jahren für eine Vergrösserung seines Bereichs.

Nun soll es endlich vorwärts gehen: Geplant ist, den Schwingkeller – der praktisch ebenerdig liegt – nach Norden zu erweitern. Und zwar bis zur Passerelle, die um die Turnhalle führt. «So bleiben wir innerhalb der Dimensionen des Gebäudes und gewinnen doch etwa 100 Quadratmeter polysportive Fläche», sagt Urs Meyer. Er ist Kassier des Schwingklubs, hauptberuflich aber Geschäftsführer des Aarauer Architekturbüros Buser+Partner AG.

«Die Erweiterung soll sich optisch unauffällig in das bestehende Gebäude einfügen», sagt der Fachmann. Das ist auch deshalb wichtig, weil die denkmalgeschützte Zurlinden-Villa gleich nebenan steht.

Die Erweiterung soll bis zur Passerelle gezogen werden. Nadja Rohner / Aargauer Zeitung

Auch andere sollen Raum nutzen können

Die Stadt stützt das Vorhaben. Auch, weil der neu entstehende Mehrzweckraum nicht nur von den Schwingern, sondern auch von anderen Sportgruppen genutzt werden kann. «Die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Sportinfrastruktur ist eines der Legislaturziele», sagt Marco Palmieri, Leiter der Sektion Portfoliomanagement der Einwohnergemeinde Aarau.

Spätestens im April soll das Baugesuch eingereicht werden. Wenn alles klappt, kann im Sommer mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Gebäudeerweiterung wäre dann etwa Ende Jahr fertig. Das Geld ist bereits gesprochen: Der Einwohnerrat hat den Bruttokredit von 380'000 Franken mit dem Investitionsbudget kommentarlos bewilligt. Netto zahlt die Stadt 110'000 Franken. Der Kanton wird voraussichtlich einen Beitrag in ähnlicher Höhe aus dem Swisslos-Fonds beisteuern. Den Rest zahlen Sponsoren und der Verein selber.

«Wir haben mit viel Arbeit und dank Wetterglück bei den letzten Grossanlässen schöne Einnahmen gemacht», sagt Matthäus Huber. Beim Eidgenössischen Turnfest hatten die Schwinger eine Bar, beim Eidgenössischen Volksmusikfest das Chalet auf dem Schlossplatz, wo sogar Bundesrat Ueli Maurer einkehrte. Und auch das Kantonalschwingfest in Rohr 2018 war ein finanzieller Erfolg. Das Geld will der Klub nun für den Nachwuchs einsetzen, und die Verbesserung der Infrastruktur ist Teil dieser Bemühungen.

Schwinger aus dem halben Land kommen nach Aarau

Der Schwingkeller besteht in seiner jetzigen Dimension, seit die Halle vor rund 32 Jahren ­gebaut wurde. Damals war er weit und breit der Einzige in ­dieser relativ komfortablen Form mit viel Tageslicht und angrenzender Turnhalle; andere Schwingvereine mussten in muffigen Luftschutzkellern trainieren.

Heute sind angemessene Schwinganlagen in den Dörfern verbreiteter. Aber: Nach wie vor ist die Aarauer Anlage auch für Externe beliebt. Abgesehen von Artfremdem wie einem Kantitheater wird sie auch ab und zu von Schulklassen genutzt, die im Turnunterricht eine neue Sportart ausprobieren. Und: Der Nordwestschweizer wie auch der Kantonale Schwingerverband führen hier am Wochen­ende oft Kurse durch – weil kaum eine andere Anlage geografisch so ideal liegt.