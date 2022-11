Neue Sitze am Bahnhof Aarau: Bleiche «Seerose» hat schweren Stand

Aarau Die bleiche «Seerose» hat einen schweren Stand – Rückmeldungen fallen teils vernichtend aus Die neuen Sitzgelegenheiten am Bahnhof Aarau sollen alles sein: robust, bequem, schwer, schön und günstig. Ein erster Prototyp steht seit Juni auf dem Platz – und fällt bei der Bevölkerung durch. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 01.11.2022, 17.50 Uhr

Die «Seerose», der Prototyp der neuen Sitzmöglichkeit beim Bahnhof Aarau. Chris Iseli/AAR

Diese Farbe. Irgendwo zwischen Rostrot und Fleischfarben, je nach Standort des Betrachters. Ein Kunststein aus rotem und schwarzem Stein, angereichert mit Farbpigmenten, eine bleiche Kopie der knallroten Tulpensitze, die jahrelang auf dem Bahnhofplatz gestanden hatten. Die Farbe war schon bei der Vorstellung des Prototyps der neuen Sitzgelegenheit im Juni Thema – und sie war es auch, was in der Bevölkerungsumfrage am meisten kritisiert wurde. Rund 70 Prozent der Umfrageteilnehmenden beurteilen die «Seerosen» als nicht passend. Das hat die Stadt am Dienstag bekanntgegeben.

Eine Sitzgelegenheit für alle Ansprüche

Dass die «Seerose» als Nachfolgerin der «Tulpe» keinen einfachen Stand haben würde, war klar. Keck reckten die Tulpen während über zehn Jahren ihre knallroten Köpfe, verpassten dem tristen Platz das gewisse Etwas. Doch sie waren eben auch zart. Nach Jahren des Flickens und Nachbestellens hatte die Stadt genug und liess deshalb einen für Aarau massgeschneiderten Prototypen erarbeiten, die zum Bahnhofplatz passt: eine Sitzgelegenheit, robust und schwer genug, dass sie nicht einfach geschlissen oder geklaut werden kann, auf der sich Sprayereien einfach abwaschen lassen und an der man sich nicht verletzen kann, die für Sehbehinderte gut ertastbar und für Gehbehinderte gut nutzbar ist. Und dann sollte sie auch noch gut aussehen und bequem sein. All diese Ansprüche sollte die «Seerose» – so der inoffizielle Name – in sich vereinen. Kostenpunkt pro Stück: knapp 10'000 Franken. Wobei es sich dabei um einen aufgerundeten Wert inklusive Posten wie Planungskosten und Reserven handle, nicht um die definitiven Produktionskosten.

Standardmöbel würden völlig ausreichen

An der Umfrage haben sich 293 Personen beteiligt; der Grossteil von ihnen wohnt in Aarau, hält sich mehrmals pro Woche auf dem Bahnhofplatz auf und ist zwischen 26 und 60 Jahren alt. Viele von ihnen haben die Umfrage zum Anlass genommen, sich nicht in erster Linie zur «Seerose», sondern generell zum Bahnhofplatz zu äussern. Und das teils vernichtend.

Doch vorerst zu den Einzelfragen: So bewerteten über 70 Prozent die Frage, ob die Sitzbank auf den Bahnhofplatz passe, mit Nein. Wobei sich die Bewertungen nicht allein auf den Prototyp, sondern – wie erwähnt – auch auf den Bahnhofplatz generell beziehen. Kritisiert wurden das soziale Milieu, die generell fehlende Aufenthaltsqualität und fehlendes Sicherheitsgefühl. Und natürlich das Finanzielle: Die «Seerose »sei zu teuer, Standardmöbel würden völlig ausreichen, schliesslich würden die Bänke sowieso nur Randständige anziehen.

Jedenfalls sieht knapp die Hälfte der Befragten die Anforderung der Sitzbank erfüllt, zum kurzen Verweilen einzuladen. Hingegen empfinden über 65 Prozent die «Seerose» weder als modern noch als einladendes oder wertiges Element. Und hier kommt die Farbe ins Spiel: Die Befragten erwarten einen kräftigeren Farbton. «Farblich blass und langweilig», so einer der Kommentare. Andere stören sich hingegen an der Form, möchten Fremden nicht so nah kommen.

«Farbe hat auch den Stadtrat nicht begeistert»

Werner Schib, Vizestadtpräsident und zuständig für Verkehr und Umwelt, ist ob der Umfrageergebnisse nicht überrascht, erst recht nicht, was die Farbe anbelangt. «Die blassrote Farbe hat auch den Stadtrat nicht begeistert», sagt er. Auch die teils doch recht happigen Aussagen zum Bahnhofplatz könne er gut annehmen: «Es war klar, dass die Umfrage zum Anlass genommen wird, um Kritik zu üben. Damit haben wir gerechnet.»

Werner Schib, Vizestadtpräsident und zuständig für Verkehr und Umwelt, ist ob den kritischen Rückmeldungen nicht überrascht. Chris Iseli / AAR

Der Stadtrat hat deshalb am Montag beschlossen: Die «Seerose» wird überarbeitet. «Der Farbton soll kräftiger in Erscheinung treten, abgestimmt auf das Gesamterscheinungsbild des Bahnhofplatzes mit der prägnanten ‹Wolke›», so die Mitteilung der Stadt. Ausserdem soll – auch das ein vielfach geäusserter Wunsch der Umfrageteilnehmenden – ein Vorschlag für die mobile Bepflanzung der Sitzgelegenheiten erarbeitet werden. Zudem sollen vorerst weniger «Seerosen» angeschafft werden, als ursprünglich geplant: Getestet werden Nutzung und Wirkung für den Bahnhofplatz mit zwei Sitzgruppen, bestehend aus je drei bis fünf Sitzbänken. Angestrebt worden waren ursprünglich 17 bis 20 Bänke.

Über die definitive «Seerosen»-Version entscheiden wird der Stadtrat Anfang 2023.

