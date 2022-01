Aarau Jetzt verschwinden die alten Häuser an der Buchserstrasse – Baugesuch wurde bewilligt Monatelang standen die Baugespanne rund um die alten Häuser an der Buchserstrasse. Doch jetzt kommt Bewegung in die Sache, der Stadtrat hat das Baugesuch für die Neubauten bewilligt. Katja Schlegel 21.01.2022, 05.00 Uhr

Die Häuser an der Buchserstrasse verschwinden, mitunter das Bürogebäude der Smuv. Nadja Rohner

An der Buchserstrasse, in den letzten alten Häusern gegenüber dem Aeschbachquartier und dem «Gastro-Social»-Hochhaus, tut sich was. Während Monaten standen Baugespanne rund um die Liegenschaften, mitunter das einstige Bürogebäude des Schweizerischen Metall- und Uhrenarbeiterverbands, kurz Smuv.