Aarau Die Aarauer Skater betonieren sich im Torfeld Süd ihren Traum nun selbst In Eigenregie arbeiten Rollsportlerinnen und -sportler auf dem Areal des künftigen FCA-Stadions an verschiedenen Rampen. Es ist eine Anlage, wie es sich die hiesige Skaterszene seit Jahrzehnten wünscht.

Nami Kressebuch, Marc Flükiger und David Schmid (r.) sind die führenden Köpfe hinter der Betonoase im Torfeld Süd in Aarau. Katja Schlegel

Wo einst bei Oehler Eisen in Form gegossen wurde, wird wieder gegossen. Nicht aber Eisen, sondern Beton: Seit gut zwei Monaten arbeiten Skaterinnen und Skater sowie andere Rollsportlerinnnen und -sportler unter der Federführung von Nami Kressebuch, Marc Flükiger und David Schmid im Torfeld Süd an verschiedenen Rampen, sogenannten Transitions.

Diese Rollsportanlage für alle Rollbegeisterten wie Rollschuh-, Scooter- und BMX-Fahrerinnen und -Fahrer ist Teil der Zwischennutzung auf dem Areal des geplanten FCA-Stadions. Und sie ist vor allem das, was sich die Aarauer Skaterszene seit Jahr und Tag wünscht.

Was die Helferinnen und Helfer hier in Eigenregie leisten, ist Schwerstarbeit. Die Rampen wurden mit Backsteinen und Armierungseisen unterbaut, geschalt, gegossen – und dann abgerieben. Stundenlang, tagelang. Mit modifizierten Maurerkellen und Schablonen, auf Balken darüber liegend oder auf Händen und Knien, bis zur Perfektion. «Ein DIY-Rollsport-Spot wird immer rauer sein als einer, der von Grund auf neu erstellt werden kann», sagt David Schmid. «Die Rundungen müssen aber sehr fein ausgearbeitet werden.»

Was die Freiwilligen in Eigenregie leisten, ist Schwerstarbeit. zvg

Mit dem Weiterbauen warten sie noch etwas zu

Geplant ist, die «Betonoase» – so nennen die Skater ihr Projekt – weiter auszubauen. Ein Block in Schiffsrumpf-Form ist bereits gegossen, aber noch roh, die Mulde nebenan würde sich für eine «Bowl» anbieten. Aber eben, die Arbeit ist extrem aufwendig; zeitlich wie finanziell. Finanziert wird das Material für die «Betonoase» zum einen aus dem Betrag, den die Stadt und die HRS für die Errichtung von Sportanlagen auf dem Terrain Sud gesprochen haben. Ausserdem hat die Aarekies AG Restbeton gesponsert und «Red Bull» hat im Rahmen eines Do-it-yourself-Wettbewerbs ebenfalls einen Beitrag springen lassen.

Noch entscheidender als Arbeitszeit und Geld ist aber ein anderer Faktor: die Vertragslaufzeit der Zwischennutzung. Die Grundeigentümerin, die HRS AG, hat dem Verein Terrain Sud das Gelände bis Ende 2022 überlassen. Der Vertrag ist aber so gestaltet, dass er je nach Fortschritt des Stadion-Projekts verlängert werden könnte. Ob dem so sein wird, ist laut Kevin Klopfenstein von Terrain Sud zwar gut möglich, aber noch nicht geregelt. Bis dem so ist, warten die Erbauer. «Wir müssen alles, was wir hier bauen, mit Ende der Zwischennutzung zurückbauen. Deshalb bauen wir nur, wenn wir die Anlage auch so lange nutzen können, dass sich der ganze Aufwand lohnt», sagt Nami Kressebuch.

Ein erster Teil ist nun aber geschafft, und die Erbauer sind mächtig stolz, vor allem auf die Spine. «Etwas Derartiges sucht man in der Region vergebens, da muss man weit reisen», sagt Marc Flükiger. Weit reisen ist auch ein gutes Stichwort, was die Freiwilligen anbelangt: «Wir haben sogar Skater aus Basel, Biel oder Glarus, die uns helfen», sagt Nami Kressebuch. Unter dem Titel «Betonoase» wurde eine Whatsapp-Gruppe eingerichtet; stimmt das Wetter, wird zum Arbeiten aufgerufen, und wer kann, hilft mit. «Inzwischen sind Dutzende in der Gruppe, da kommen pro Einsatz immer ein paar Helfer, oft auch ganz junge.»

Bis heute warten die Aarauer Skater auf eine solche Anlage

Dass eine derartige Anlage so unbürokratisch gebaut werden kann, ist für die Aarauer Skaterszene ein grosser Schritt. Denn die Szene ist gross und alt, schon in den Siebzigerjahren haben sich in Aarau die ersten Jungs mit aus den USA bestellten Rollbrettern und in den umgenähten Hosen aus der Brockenstube versammelt.

Heute sind die Skater von damals gestandene Männer. Skaten tun viele noch immer, gemeinsam mit ihren Kindern. «Wir waren damals die jungen Wilden – und sind es bis heute geblieben», sagt Schmid und lacht. Doch bis heute gibt es hier keine Skate-Roll-Anlage, wie sie sich eine wünschen; das gelte übrigens nicht nur für Aarau, sondern generell für Schweizer Städte. Zwar gibt es in Aarau seit 2007 den Skatepark im Schachen, der 2015 für mehrere tausend Franken aufgerüstet wurde. Aber spätestens seit dem Aufkommen der Trottinetts haben die Skater Mühe, dort für ihre Tricks genügend Platz zu finden. Und nun erfährt auch das Skaten selbst wieder einen Boom. «Die Anlage ist heillos überfüllt», sagt Schmid. «Es ist nicht mehr der Ort, an dem wir einfach sein können, um stundenlang zu üben.»

Die Skater hätten sich gern selbst geholfen, hätten auch alles selbst gebaut und zur Not auch finanziert. «Wir haben auch verschiedenste Male versucht, mit der Stadt etwas umzusetzen», sagt Schmid. Zuletzt sei man mit dem Aufstellen einer Miniramp auf öffentlichem Grund gleich mehrmals aufgelaufen, obwohl die Skater sämtliche Kosten selbst getragen hätten. Aber – und da gibt sich Schmid stellvertretend für die ganze Szene selbstkritisch: «Wir haben uns bisher zu wenig alle zusammengetan und unseren Wünschen das nötige Gewicht gegeben. So, wie das beispielsweise ein Fussballverein tut.» Das habe man nun aber getan, die verschiedensten Skate-Cliquen haben sich im Skateboard-Verein Aarau formiert. Die «Betonoase» ist dem Verein ebenfalls angegliedert. «Eine solche Anlage bereichert Aarau enorm. Und wer weiss, vielleicht hilft uns die Betonoase, den Weg für ein städtisches Projekt zu ebnen.»

Torfeld Süd: Was sonst noch gedeiht und wächst Die «Betonoase» ist nicht das Einzige, was in den letzten Wochen auf dem Stadion-Areal entstanden ist: Bereits seit einiger Zeit gibt es die Kinderbaustelle, eine Miniramp sowie die Bar und die Bühne der Parkourtruppe Nurf, die das Areal regelmässig für Veranstaltungen nutzt (mobile Parkouranlage, Daydance, Kleidertausch et cetera). Neu gibt es zudem einen Bauwagen, in dem künftig gekocht werden soll, sowie den Audiorundgang vom Büro fischteich, der die Geschichte der Firma Oehler beleuchtet. Am Entstehen sind weiter eine Boulebahn sowie ein Treffpunkt von Netzwerk Asyl. Um das Gelände ansprechender und schattiger zu gestalten, hat David Schmid Weidenstecklinge in Töpfe gepflanzt. Zusammen mit dem Kramer-Brocki aus Lenzburg konnte er mittels Sitzbänke, eines Spielschiffs und der Bepflanzung eine angenehmere Atmosphäre schaffen. Eine Gruppe von Geocachern bekämpft die zahlreichen Neophyten und hat ausserdem auf dem Gelände mehrere Verstecke angelegt. Verwaltet wird das Gelände vom Verein Terrain Sud. Das Areal ist jeden Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag von 9 bis 20 Uhr für alle frei zugänglich.