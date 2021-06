Aarau: Die neun junge Schwäne entzücken die Leute

Aarau So süss! Die Aarauer Schwäne entzücken die Leute – das sind die besten Leserbilder Seit vielen Jahren erfreuen die Schwäne am Aarauer Philosophenweg die Menschen der Stadt und rundherum. Dieses Jahr sind sogar neun Küken zu beobachten. Die AZ stellt Ihnen die Vogelfamilie gemeinsam mit Bildern der Leserinnen und Leser vor. Nicole Manojlovic 25.06.2021, 15.26 Uhr

In diese kleine Federknäuel kann man sich nur verlieben. Kurt Bühlmann

Direkt beim Philosophenweg in Aarau kommen beinahe jährlich junge Schwäne auf die Welt. Dieses Jahr sind neun Jungtiere geschlüpft. Seither werden sie gemeinsam mit den Eltern immer wieder in der Umgebung gesichtet. Dies ist eine erfreuliche Überraschung. Denn nicht nur die Anzahl der Jungen ist beeindruckend – oftmals kann es schon früh zu einem Unglück in den Vogelfamilien kommen.